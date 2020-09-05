Интервью с Мухтаром Джакишевым.

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Joykin 05 Сентября 2020 в 13:02:11
Во второй части экс-президент АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» расскажет о первых шагах в бизнесе. Как попал в в 1992 году в фирму BUTYA и много интересным моментов работы в ней. Запись сделана в Media Cafe.
В этой части мы поговорим о том, как получилось, что он возглавил АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». Какие были первые шаги на новой работе и какие трудности приходилось преодолевать. Запись сделана в Media Cafe.