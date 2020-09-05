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Мнения
Интервью с Мухтаром Джакишевым.
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Joykin 05 Сентября 2020 в 13:02:11
В первой части экс-президент АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» расскажет о своем здоровье и первых месяцах после выхода на свободу. Также мы коснемся его отношения к ситуации в Беларуси и к событиям путча ГКЧП в Москве 19-21 августа 1991 года. Запись сделана в Media Cafe.



Во второй части экс-президент АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» расскажет о первых шагах в бизнесе. Как попал в в 1992 году в фирму BUTYA и много интересным моментов работы в ней. Запись сделана в Media Cafe.



В этой части мы поговорим о том, как получилось, что он возглавил АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». Какие были первые шаги на новой работе и какие трудности приходилось преодолевать. Запись сделана в Media Cafe.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 05.09.2020 в 13:20:47   # 762756
1. Спасибо что на русском
2. Мухтар теперь будет новым лицом системной оппозиции в Казахстане ?
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