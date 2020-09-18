Дело Навального: триумф идиократии (AgoraVox, Франция)

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danilov 18 Сентября 2020 в 08:35:51
Сценарий, достойный Голливуда, но выдерживает ли он хоть сколько-нибудь научную критику?
Три лжи в деле Навального
1. Навальный — главный оппонент Путина
СМИ представляют Навального как главного оппонента Путина, в то время как в реальности его политический вес в России практически равен нулю. Опрос, проведенный в конце 2019 года, показал, что двое россиян из трех не знают, чем занимается Навальный, и лишь 9% положительно относятся к его деятельности.
Еще одна мантра, повторяемая западной прессой: Навальный, якобы, является лидером российской молодежи. Согласно опросу, проведенному Левада-центром в апреле 2020 года, лишь 2% респондентов моложе 25 лет ответили, что их вдохновляет Навальный.
Таким образом, выходит, что его политический вес очень невелик, и что на самом деле основными противниками Владимира Путина являются Геннадий Зюганов из КПРФ и Владимир Жириновский из ЛДПР. Поскольку первый коммунист, а второй националист, западные СМИ их игнорируют, предпочитая писать об Алексее Навальном, гораздо лучше вписывающемся в концепцию «Открытого общества».
Если Алексей Навальный мало чего из себя представляет на сегодняшний день, возможно, он станет серьезной угрозой для Кремля в будущем? Но и здесь всевозможных руссофобов ждет разочарование. Фонд борьбы с коррупцией Навального (ФБК) был распущен в июле 2019 года. Это было сделано для того, чтобы избежать выплаты 1,2 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба за клевету по целому ряду судебных приговоров. Сумма может показаться немалой, но она не так уж велика для НПО, чей годовой бюджет оценивается в миллионы долларов. В октябре того же года ФБК был признан «иностранным агентом». В ответ на эти обвинения Навальный заявил, что якобы никогда не получал денег из-за границы. Заявление довольно сомнительное, учитывая, что на счет его фонда в биткойнах (биткойн-кошелек) была пожертвована сумма, равная 3,5 миллиона долларов на момент перевода (6,5 миллиона долларов по текущему курсу). Фонд так называемого главного оппонента Кремля получил 262,4 биткойна (BTC) в 2017 году, 242,2 BTC в 2018 году и 109 BTC в 2019 году, что по курсу этого года составляет 780 000 долларов. Сумма сама по себе впечатляющая, а если ее сравнить с другими российскими диссидентскими структурами, такими как «Роскомсвобода» «Медиазона» или «Инсайдер», она становится еще более шокирующей, поскольку пожертвования, полученные этими организациями в криптовалюте, никогда не превышали 2 биткойнов… Эти переводы биткойнов заинтересовали российскую прокуратуру, которая в августе 2019 года открыла расследование, после чего пожертвования в криптовалюте сократились больше, чем на 80% (всего 37,2 биткойна за 2020 год).
Выходит, что «главный оппонент» Путина не то чтобы несется к власти на всех парусах. За 10 лет его известность выросла в основном на Западе, а не в России, где он остается весьма маргинальной фигурой политической жизни.
Таким образом, первая ложь заключается в том, чтобы представлять Алексея Навального как главного противника Владимира Путина. В реальности это лишь второстепенный персонаж российской политической жизни, популярность которого несильно выросла за последние 10 лет.
2. Специфическое оружие. Россия, якобы, является единственной страной, обладающей «Новичком»
Прежде всего, было бы неплохо разобраться, что, собственно, скрывается за названием «Новичок». Речь идет о семействе фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия (которые блокируют ацетилхолинэстеразу), которые разрабатывались в СССР с 1970 года. Семейство включает сотни различных соединений, из которых известна лишь малая часть. Эти химические соединения блокируют передачу нервных импульсов в организме, поэтому они способны привести к необратимым нарушениям работы мышц и других органов, блокируя синапсы (нервные соединения). Поскольку данная статья не преследует научных целей, я не буду далее углубляться в пояснения. Но что важно понимать — всего один миллиграмм отравляющего вещества нервно-паралитического действия может вызвать остановку сердца, заблокировать дыхательные мышцы и наделать много других впечатляющих дел, каждого из которых по отдельности было бы достаточно, чтобы вас убить. Одна чайная ложка (5 граммов) «Новичка» в зависимости от условий способна убить от 1000 до 5000 человек….
Особенностью семейства «Новичок» по сравнению с другими более старыми сериями отравляющих веществ типа V и G является феномен «старения». То есть необратимая остановка нервных импульсов в результате блокировки ацетилхолиновых рецепторов путем частичного гидролиза молекулы ацетилхолина. Если провести аналогию с замком (ацетилхолиновый рецептор) и ключом (ацетилхолин), то отравляющие вещества типа V и G блокируют ключ в замке, однако его все еще можно вынуть при помощи антидота (атропинового типа). «Новички» же ломают ключ в замке, который, таким образом, становится необратимо испорченным.
У человека, пережившего отравление «Новичком», неизбежно разовьются характерные тяжелые осложнения.
Это семейство фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия стало известно с тех пор, когда советский химик Вил Султанович Мирзаянов в 1991 году переквалифицировался в осведомителя. Сбежав из России, он нашел убежище в США, в химической лаборатории Принстонского университета.
В связи с чем возникает еще один вопрос: только ли в России производятся отравляющие вещества типа «Новичок»?
Поскольку в Принстоне Вил Мирзаянов продолжил свою научную деятельность, газы семейства «Новичок» начали производиться и в США. Официально это производство служило целям разработки паллиативной терапии (патент США 9132135 В2). Но являются ли Россия и США единственными странами, способными производить «Новичок»? Конечно, нет. С 1992 года все страны способны производить отравляющие вещества, принадлежащие к огромному семейству «Новичков», например, такие как Иран, Чехия или Германия.
Таким образом, вторая ложь заключается в том, чтобы заявлять, что «Новичок» — это исключительно российский «газ» нервно-паралитического действия. На самом деле он производится многими странами, включая США и Германию. В отличие от голливудского сценария, отравление «Новичком» не делает Россию единственным потенциальным злодеем. Единственный смысл использовать столь неспецифичный термин, как «Новичок», в том, чтобы привнести в дело славянский колорит…
Сам факт использования газа типа «Новичок» не достаточен для того, чтобы обвинить Россию. Единственный способ определить производителя нервно-паралитического вещества — это иметь эталонный образец, без этого что-либо утверждать невозможно. В данном случае, поскольку Германия не желает предоставлять результаты анализов, полученные в лаборатории химического оружия Бундесвера, нельзя сделать никаких выводов о происхождении яда.
3. Три чудесных исцеления после «Новичка».
Нервно-паралитические вещества являются самыми опасными ядами в мире, но поскольку широкой публике они мало известны, о них легко писать черт знает что. Первое, что стоило бы сделать, это сравнить их токсичность с другими более известными ядами. Начнем с мышьяка, оружия Мари Бенар (13 предполагаемых жертв). Чтобы получить ЛД50 (летальная доза, вызывающая гибель более половины членов испытуемой группы), нужно 53 грамма мышьяка. Для цианида, яда, капсулы с которым шпионы прячут в зубах, эта цифра составляет всего 0,2 грамма. Таким образом, он в 250 раз эффективнее мышьяка. Первые нервно-паралитические вещества были открыты в Германии концерном IG Farben в 1936-1939 годах — это газы табун и зарин. Они в 500 раз опаснее цианида. Это значит, что они смертельны в дозах менее одного миллиграмма. Летальная доза сопоставима с «капелькой» тумана, который образуется в результате конденсации воды. Нервно-паралитические вещества типа V, производимые союзниками после войны, самый известный представитель которых, это вещество VX, в 10 раз опаснее зарина. «Новички» же военного класса как минимум в пять раз опаснее, чем VX. Также стоит отметить, что ЛД50 сильно варьируется в зависимости от типа «Новичка».
Теперь мы можем реально оценить опасность «Новичков». Они в 6 250 000 раз токсичнее мышьяка и в 25 000 раз токсичнее цианида. Это значит, что проглатывание одного миллиграмма «Новичка» равносильно 6,25 килограмма мышьяка или 25 граммам цианида, что в 125 раз превышает смертельную дозу…
Поэтому то, что Навальный выжил, сродни чуду. Чуду, повторившемуся три раза, потому что Скрипали (отец и дочь) тоже выжили…
А теперь вспомним об особенности «Новичков» — их необратимом воздействии (процесс старения). Как же получилось, что к 15 сентября Алексей Навальный уже на 100% восстановился? Как обстоит дело со Скрипалями, мы никогда не узнаем, поскольку, по словам британских властей, они под чужими именами живут где-то под защитой, хорошо спрятанные…
Еще один факт, ставящий под сомнение применение «Новичка», это быстрая реакция зрачков Навального. По словам его личного врача Анастасии Васильевой, «если есть зрачковая реакция, то это уже хорошо, обычно при отравлении бутиратом есть мидриаз (расширение зрачков)». Однако «Новичок» обычно вызывает миоз (сужение зрачка) — не иначе как чудо, сотворенное омскими врачами, которые промыли ему глаза атропином. Определенно, Навальный у Пресвятой Девы на особом счету.
Существует один хорошо задокументированный случай убийства с применением нервно-паралитического вещества — речь идет об отравлении Ким Чен Нама, сводного брата Ким Чен Ына. Женщина, думавшая, что участвует в снятии юмористического видеоролика для YouTube, брызнула ему в лицо вещество VX (разведенное в полулитре воды). Тридцать минут спустя сына Ким Чен Ира уже не стало. Поскольку заражение веществом VX произошло через кожу, его эффективность была в 10 раз меньше. В случае Навального, который якобы проглотил «Новичок», эффект должен был быть в 50 раз сильнее. Стоит также отметить, что девушка, обрызгавшая Ким Чен Нама, сама получила определенную дозу заражения. По словам очевидцев, у нее развились симптомы, характерные для отравления нервно-паралитическим газом.
Тут возникает вопрос, как именно был заражен Алексей Навальный. По заявлениям немецких властей, следы «Новичка» были обнаружены на его руках и бутылке с водой. По словам его окружения, из этой бутылки он не пил. Таким образом, интоксикация, по всей видимости, произошла через кожу, через контакт с каким-то предметом. Наиболее вероятным предметом, вроде бы, оказывается стаканчик, из которого Навальный пил чай в «Венском кафе» в аэропорту Томска. В таком случае проще всего было бы использовать жидкую версию «Новичка», чтобы обмазать им стаканчик. Минимальная доза составила бы порядка 0,1 грамма. Однако под воздействием горячего чая жидкий «Новичок» должен был бы испариться и поразить других людей — в первую очередь тех, кто сидел напротив него или находился за ним.
Еще один момент, который опускают или даже скрывают западные СМИ и который полностью противоречит западному повествованию, это хронология драмы. По их словам, Навальный обязан своим выживанием оперативным действиям пилота и быстро оказанной медицинской помощи. Однако реальные факты полностью противоречат этой чепухе. Близкие Навального утверждают, что он одним из первых в 7:30 (2:30 по парижскому времени) поднялся на борт самолета S7-2614 Томск-Москва. Самолет взлетел в 8:03 (3:03 по Парижу). После 1 часа 14 минут полета (4:17 по Парижу) командир корабля направил самолет в Омск, где он приземлился после 1 часа 58 минут полета (5:01 по Парижу). Затем Навального доставили в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) № 1. Дорога между аэропортом и больницей обычно занимает 26 минут, таким образом, первая помощь была оказана Алексею Навальному около 9:30 по омскому времени (10:30 по Томску и 5:30 по Парижу).
Таким образом, между предполагаемым отравлением и началом лечения пришло как минимум 3 часа.
Поскольку период летального действия боевых отравляющих веществ составляет от 2 до 30 минут, Алексей Навальный должен был бы скончаться еще до поступления в омскую больницу, что произошло через 3 часа после предполагаемого контакта с «Новичком».
Третья ложь в деле Навального — это использование российского боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа «Новичок». Навальный не прожил бы дольше тридцати минут в случае применения такого яда, который, кроме того, также отравил или убил бы других людей…
Теперь, когда мы исключили самую надуманную гипотезу (покушение с использованием «Новичка»), можно поразмыслить о реальных причинах и средствах отравления. Предположим, что первая часть немецкого утверждения верна: Навального отравили ингибитором холинэстеразы.
Что мы можем сказать об этих веществах? К ним также принадлежат «нервно-паралитические вещества», изначально они разрабатывались как инсектициды. Знаменитая марка «Baygon vert», которую можно найти во многих французских хозяйственных шкафчиках, является ингибитором холинэстеразы (N-метилкарбамат, ЛД50: 0,8 гр/кг).
Необязательно быть Владимиром Путиным, чтобы отравить кого-нибудь нервно-паралитическим веществом.
На российском рынке существует инсектицид под названием «Карбофос», известный в Европе под названием «Malathion», его иногда применяют в качестве средства против вшей и тараканов. Речь идет о кузене газа зарина, то есть нервно-паралитическом веществе типа G. Этот канцерогенный фосфорорганический препарат запрещен в Европе с 2008 года. Его токсичность в два раза ниже, чем у «Зеленого Байгона» («Baygon vert») или мышьяка, с ЛД50 (летальной дозой 50), близкой к 100 граммам. Для субъекта весом от 70 килограмм, она начинается от 2,5 грамма. При использовании дозы от 15 до 25 грамм, у человека разовьются все симптомы отравления нервно-паралитическим газом. Поскольку «Malathion» широко использовался при попытках самоубийства, его механизм действия хорошо задокументирован в медицинской литературе. Длительный период появления симптомов и выживаемость более одного часа характерны для приема нервно-паралитического вещества инсектицидного типа.
Симптомы, время их появления и выживание Навального в течение нескольких часов до госпитализации больше соответствуют отравлению инсектицидом типа «Карбофос», чем боевым нервно-паралитическим веществом.
Поскольку этот препарат находится в России в свободной продаже, кем могли бы быть виновные? Учитывая прошлую и нынешнюю деятельность Навального, подозреваемых хватает: от чеченцев до сибирской строительной мафии и местных политиков, уличенных, с разной степенью доказанности, в коррупции и фальсификации выборов. Самоотравление в целях рекламы также возможно. Если считать, что Алексей Навальный — погоревший «иностранный агент», то весь этот спектакль с отравлением мог бы стать последней возможностью его использовать и отбить вложенные миллионы долларов. Эту гипотезу подкрепляет тот факт, что западные страны и, прежде всего, США больше опасаются бытового газа, который будет поставляться по российскому трубопроводу «Северный поток — 2», чем нервно-паралитических газов семейства «Новичок».
Учитывая отсутствие опасности со стороны Навального, у России не было причин его травить. Оружие, которое якобы использовалось, не является исключительно российским. Если бы речь действительно шла о нервно-паралитическом веществе из семейства «Новичков», выживание в течение более тридцати минут равнялось бы чуду, а состояние, отличное от состояния овоща, было бы художественным вымыслом.
Если пытаться любой ценой хвататься за голливудский сценарий с «Новичком», всегда можно, как неуемный советолог Галя Аккерман, уцепиться за новую теорию: «Навальный был отравлен новой разновидностью „Новичка", менее быстродействующей, но более смертоносной. Только секретные русские службы могли иметь доступ к такому яду. Навальный остался жив благодаря счастливому стечению обстоятельств».
Учитывая, что «Новичок» является самым смертоносным ядом (в 25 000 раз опаснее цианида, если не больше), как Навальному удалось выжить? «Более смертоносный» и «остался жив» — разве это не антонимы, госпожа Аккерман?
Если действительно, как утверждает наш любимый советолог, мастерски вешающий лапшу на уши, речь идет о «Новичке», то явно о какой-то его неудавшейся версии, наподобие тех, что в Германии производили доктор Линдеман и профессор Ризель…
Если целью было создать предлог для того, чтобы помешать окончанию строительства «Северного потока — 2», то, увы, этот план, похоже, провалился. Европейский союз сейчас не может прийти к единому мнению относительно газового конфликта в Восточном Средиземноморье. Греция, Кипр, Италия и Франция пытаются давить на Германию, которая боится предпринимать какие-либо действия из-за своей многочисленной турецкой диаспоры и финансовых соглашений с Анкарой. Со своей стороны, берлинские ястребы стремятся оказать давление на Москву посредством санкций. Переговоры между европейцами рискуют обернуться невозможными уступками. Реджеп Эрдоган это понимает и пользуется ситуацией, чтобы оказывать давление на ЕС. Иными словами, операция «Навальный-Новичок», скорее всего, окажется пустым выхлопом.
Оригинал публикации: Affaire Navalny : le triomphe de l'idiocratie
Перевод https://inosmi.ru/politic/20200917/248141663.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 18.09.2020 в 13:00:35 # 763361
1) раз он не оппонент №1 так почему же именно его не допустили на выборы президента?
2) почему его команду не допускают на выборы в госдуму и другие профильные учреждения?
3) Почему гос пропаганда никак не связывает деятельность Алексея как политическую? везде ведь пишут что он блогер и не более?
4) ни один из чиновников или им приближенных не был подвержен ни каким либо следствиям, ни каким либо отстранением от должности просто тупо оправдываются причем очень нелепо.
5) после отравления ведь СК так и не завел уголовное дело ни сразу, ни уже после того как поднялся скандал на весь мир
6) проверенная информация, что за Алексеем и его командой велась слежка чуть ли не круглые сутки, но никто ничего не видел и даже видео с камер в гостинице отобрали полицаи и никому не показывают
P.S. мое личное мнение это отравление чиновниками ради которых и ездил Алексей по Сибири.
А популярность Навального кстати очень сильно занижена))) да и доступа к промывающему мозги ТВ у него нет, цензура мать ее! Оттуда и якобы низкая популярность и якобы высокое доверие к Пыне В.В.
1) у навального есть непогашенная судимость... это не позволяет ему баллотироваться в президенты. о том, что "Рафик ни в чем не виноват" я здесь полемизировать не буду, это вообще отдельный разговор.
2)"
Успехи оппозиции
Команда Алексея Навального рассчитывала на успех своей тактики «Умного голосования»: координатор региональных штабов Навального Леонид Волков говорил The Bell, что после отравления оппозиционера число заходов на сайт «Умного голосования» выросло более чем вдвое, а в Томске и Новосибирске, на которые ставили оппозиционеры (именно с этим была связана поездка Навального, в ходе которой он был отравлен), — вчетверо.
Определить, какой именно вклад внесло в результат оппозиционных кандидатов именно «Умное голосование», невозможно, но в Томске и Новосибирске оппозиции удалось лишить «Единую Россию» большинства в городских думах.
В Томске при голосовании по одномандатным округам (определяет 27 депутатов из 37) кандидаты от системной оппозиции и самовыдвиженцы выиграли 19 мандатов из 27. При голосовании по партийным спискам (дает еще 10 мандатов) «Единая Россия» набрала только 24,47%.
В своих округах на выборах в томскую гордуму победили в том числе сотрудники штаба Навального Ксения Фадеева и Андрей Фатеев. «Фадеева шла на выборы как координатор штаба Навального (то есть не как единороссы маскируются под “самовыдвиженцев”), вся ее агитация была совершенно открыто по брендингу и месседжу привязана к штабу <...>. И это привело ее к убедительной победе на выборах. Мне кажется, важность этого для российской политики сложно переоценить», — написал Волков.
На выборах в горсовет Новосибирска, где вокруг штаба Навального сложилась оппозиционная коалиция «Новосибирск 2020», по предварительным данным, «Единая Россия» получила только 22 места из 50. В предыдущем созыве у ЕР было 33 места. В числе выигравших выборы — глава коалиции и штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко. При голосовании по партийным спискам (определяет 10 депутатов из 50) ЕР набирает 37,76% голосов, КПРФ — 17,08%, ЛДПР — 13,36%.
"
Вы наверное просто не в курсе... да и поддержка реальная у него никакая, что и подтвердили выборы.
3) А кто он - политик, да не смешите меня, его на каждом углу пиарят, но он с упорством осла сам себя закапывает своими действиями...
4) О его "расследованиях" уже легенды ходят по всему и-нету, если хотите можете поискать и ознакомиться, кстати там же можете найти и его серые финансовые схемы, тоже очень познавательно, это не секретная инфа, но это конечно все "происки врагов демократии и лично Путина".
5)по этому поводу вообще ну очень комичная ситуация сложилась - еще ничегоне доказали, но виновного уже объявили...
"А популярность Навального кстати очень сильно
В Томске проводили они свои собрания на площади года 3 назад, знал я одного студента, он тоже "навальнулся" одно время, после этого собрания у него резко мнение поменялось об этом персонаже - за бабло детей на митинги разводили, говнюки...
Мир сошел с ума и вы туда же...
Цитата: Dee от 18.09.2020 07:41:02Если Вы не в курсе, то можно по пунктам.
Данной теории конечно имеет место быть если бы не несколько но!
1) раз он не оппонент №1 так почему же именно его не допустили на выборы президента?
2) почему его команду не допускают на выборы в госдуму и другие профильные учреждения?
3) Почему гос пропаганда никак не связывает деятельность Алексея как политическую? везде ведь пишут что он блогер и не более?
4) ни один из чиновников или им приближенных не был подвержен ни каким либо следствиям, ни каким либо отстранением от должности просто тупо оправдываются причем очень нелепо.
5) после отравления ведь СК так и не завел уголовное дело ни сразу, ни уже после того как поднялся скандал на весь мир
6) проверенная информация, что за Алексеем и его командой велась слежка чуть ли не круглые сутки, но никто ничего не видел и даже видео с камер в гостинице отобрали полицаи и никому не показывают
P.S. мое личное мнение это отравление чиновниками ради которых и ездил Алексей по Сибири.
А популярность Навального кстати очень сильно занижена))) да и доступа к промывающему мозги ТВ у него нет, цензура мать ее! Оттуда и якобы низкая популярность и якобы высокое доверие к Пыне В.В.
Данной теории конечно имеет место быть если бы не несколько но!
1) раз он не оппонент №1 так почему же именно его не допустили на выборы президента?
2) почему его команду не допускают на выборы в госдуму и другие профильные учреждения?
3) Почему гос пропаганда никак не связывает деятельность Алексея как политическую? везде ведь пишут что он блогер и не более?
4) ни один из чиновников или им приближенных не был подвержен ни каким либо следствиям, ни каким либо отстранением от должности просто тупо оправдываются причем очень нелепо.
5) после отравления ведь СК так и не завел уголовное дело ни сразу, ни уже после того как поднялся скандал на весь мир
6) проверенная информация, что за Алексеем и его командой велась слежка чуть ли не круглые сутки, но никто ничего не видел и даже видео с камер в гостинице отобрали полицаи и никому не показывают
P.S. мое личное мнение это отравление чиновниками ради которых и ездил Алексей по Сибири.
А популярность Навального кстати очень сильно занижена))) да и доступа к промывающему мозги ТВ у него нет, цензура мать ее! Оттуда и якобы низкая популярность и якобы высокое доверие к Пыне В.В.
1. Лица с непогашенной судимостью не имеют права избираться на должности госслужбы. Навальный имел судимость по делу "Кировлеса".
2. Кто там кого не допускает? Не сумела "команда" Навального набрать нужного количества голосов, т.к. основная идея - "все вокруг презервативы, только я воздушный шарик! Власть мне, и все будет о#уенно!" Ну а народ-то - он не во всем электорат, кое-что себе понимает в жизни.
3. Вообще непонятно что Вы имеете в виду. Навальный состоит в какой-то политической партии? Занимает политическую должность? Имеет политическую программу? Чем он вообще занимается, кроме его бывшего мутного ФБК?
4. Чтобы отстранить кого-то от должности, нужны основания более веские, чем его "расследования". Например, заведенное уголовное дело, для которого, в свою очередь, нужно чье-то заявление, потом проведение ОРМ, следствие, суд, ну и т.д. Безусловно, "вор должен сидеть в тюрьме!"(с), но сажать его нужно в строгом соответствии с установленными законом процедурами. Навальный неоднократно с треском проигрывал суды по своим "материалам".
Возможно, Вы не в курсе, но те, кому положено заниматься коррупционерами, занимаются ими плотно и качественно, и сажают много, взять хотя бы Улюкаева для примера.
5. Факт отравления установлен? Где, когда и кем? У немцев запросили официальное подтверждение - молчат как рыба об лед.
Есть чье-то заявление о попытке убийства?
6. Кем проверенная? Интернетными икспердами? Кому он нахрен нужен - следить за ним? Если уж на то пошло, с практической точки зрения гораздо эффективней завербовать кого-то из ближайшего окружения и иметь достоверную информацию о каждом шаге.
Популярность его действительно сходит на нет. Надоел уже порядком всем своими "расследованиями", поговаривают, кстати - отнюдь не бескорыстными.
Доверие к Путину - это другая тема, к Навальному отношения не имеющая от слова совсем.
Оскорбление президента чужой страны при том, что отвечать за свои слова не придется - это третья тема, которая характеризует конкретно Вас как человека мелочного и подленького.
Цитата: Hairless от 18.09.2020 08:47:56
Ну вот, опередил GoodZone
Ну вот, опередил GoodZone
Должен признать, у вас более развернуто и аргументированно получилось. буду тренироваться ...
Цитата: строитель от 18.09.2020 09:23:04М-да, генивальное голосование! Все простое - генивально!