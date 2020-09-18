Дело Навального: триумф идиократии (AgoraVox, Франция)

Данной теории конечно имеет место быть если бы не несколько но!1) раз он не оппонент №1 так почему же именно его не допустили на выборы президента?2) почему его команду не допускают на выборы в госдуму и другие профильные учреждения?3) Почему гос пропаганда никак не связывает деятельность Алексея как политическую? везде ведь пишут что он блогер и не более?4) ни один из чиновников или им приближенных не был подвержен ни каким либо следствиям, ни каким либо отстранением от должности просто тупо оправдываются причем очень нелепо.5) после отравления ведь СК так и не завел уголовное дело ни сразу, ни уже после того как поднялся скандал на весь мир6) проверенная информация, что за Алексеем и его командой велась слежка чуть ли не круглые сутки, но никто ничего не видел и даже видео с камер в гостинице отобрали полицаи и никому не показываютP.S. мое личное мнение это отравление чиновниками ради которых и ездил Алексей по Сибири.А популярность Навального кстати очень сильно занижена))) да и доступа к промывающему мозги ТВ у него нет, цензура мать ее! Оттуда и якобы низкая популярность и якобы высокое доверие к Пыне В.В.