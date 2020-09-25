ГАЗИФИКАЦИЯ ТЭЦ-2: КАКУЮ ИГРУ ВЕДЁТ «САМРУК-ЭНЕРГО»?

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danilov 25 Сентября 2020 в 13:44:56
ГИПЕРБОРЕЙ пригласил в свою студию профессионального энергетика и бывшего президента KEGOC Aset Nauryzbayev. И тот рассказал много интересного и ответил на следующие вопросы:
- Почему был выбран вариант замены угольных котлов на газовые, с сохранением старого турбогенератора, вместо того чтобы строить новую газотурбинную станцию?
- Какие цели преследует «Самрук-Энерго», предлагая нам консервативные технологии взамен современных?
- Насколько коррупциогенен этот проект?
- Как вырастут тарифы на свет и тепло после реконструкции ТЭЦ-2?
- По чьей вине мы продолжаем дышать смогом?
- Почему был выбран вариант замены угольных котлов на газовые, с сохранением старого турбогенератора, вместо того чтобы строить новую газотурбинную станцию?
- Какие цели преследует «Самрук-Энерго», предлагая нам консервативные технологии взамен современных?
- Насколько коррупциогенен этот проект?
- Как вырастут тарифы на свет и тепло после реконструкции ТЭЦ-2?
- По чьей вине мы продолжаем дышать смогом?
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 25.09.2020 в 14:01:58 # 763847
Тэц 2?
Это в Алматы. Многие называют Тэц-2 причиной смога в городе. Поэтому есть мысли о переводе ее на газ, но всё хотят сделать за счет потребителей путем увеличения тарифов на ~30%