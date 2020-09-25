ГАЗИФИКАЦИЯ ТЭЦ-2: КАКУЮ ИГРУ ВЕДЁТ «САМРУК-ЭНЕРГО»?

ГИПЕРБОРЕЙ пригласил в свою студию профессионального энергетика и бывшего президента KEGOC Aset Nauryzbayev. И тот рассказал много интересного и ответил на следующие вопросы:

- Почему был выбран вариант замены угольных котлов на газовые, с сохранением старого турбогенератора, вместо того чтобы строить новую газотурбинную станцию?

- Какие цели преследует «Самрук-Энерго», предлагая нам консервативные технологии взамен современных?

- Насколько коррупциогенен этот проект?

- Как вырастут тарифы на свет и тепло после реконструкции ТЭЦ-2?

- По чьей вине мы продолжаем дышать смогом?