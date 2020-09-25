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ГАЗИФИКАЦИЯ ТЭЦ-2: КАКУЮ ИГРУ ВЕДЁТ «САМРУК-ЭНЕРГО»?
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danilov 25 Сентября 2020 в 13:44:56
Ещё 3 года назад Нурсултан НАЗАРБАЕВ поручил акиму Алматы Байбеку совместно с «Самрук-Казына» перевести ТЭЦ-2 на газ до 2020. Этот год давно наступил и скоро закончится, а нацкомпания «Самрук-Энерго» только-только приступила к разработке ТЭО – технико-экономическому обоснованию реконструкции станции.

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  alpha_portal 25.09.2020 в 14:01:58   # 763847
Тэц 2?
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  MARЧELLO 25.09.2020 в 14:19:10   # 763849
Quote:
Тэц 2?


Это в Алматы. Многие называют Тэц-2 причиной смога в городе. Поэтому есть мысли о переводе ее на газ, но всё хотят сделать за счет потребителей путем увеличения тарифов на ~30%
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