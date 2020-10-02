«БОРАТ-2»: ГРАБЛИ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ В ЧУЛАНЕ

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danilov 02 Октября 2020 в 13:39:49
Как вы, наверное, знаете, Саша Барон Коэн анонсировал в инсте сиквел своего знаменитого фильма - «Борат: Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана». (Если кто не в курсе, Майк Пенс – это нынешний вице-президент США.)
Кино покажут 23 октября на Amazon Prime. В канун премьеры коэновская команда SMM запустила «официальный аккаунт правительства Казахстана» в инстаграме и в твиттере.
Зарина Нурланова, руководитель пресс-службы премьер-министра РК Аскара Узакпаевича, написала 1 октября в фейсбуке:
«Настоящим сообщаем, что аккаунты @officialkazakhstangovt в социальных сетях Instagram и @KazakhstanGovt в Twitter являются фейковыми.
Материалы, публикуемые на данных страницах не имеют никакого отношения к официальной информации о деятельности Правительства Республики Казахстан.
В этой связи сообщаем, что в случае появления подобных фейковых страниц в различных социальных сетях, убедительно просим использовать для получения информации только официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан www.primeminister.kz и верифицированные аккаунты в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram, YouTube» (конец цитаты).
Зарина – девушка молодая и красивая. Первый «Борат» вышел в 2006 году, когда она была совсем маленькой. И наверняка не помнит историю того позора. Когда наши официальные представители вначале заходились в праведном гневе, всерьёз опровергая глумливый троллинг Коэна и вызывая гогот по всему миру. А затем они же – поняв, что вляпались и выглядят идиотами, - переобувались в благожелательную снисходительность: типа, ну что мы, юмора не понимаем? И выглядели ещё большими.
Дорогая Зарина, это же простейшая манипуляция, на которую вы клюнули. Не повторяйте ошибок старших товарищей. Уборка сена давно закончена. И грабли должны стоять в чулане.
ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕМЬЕРА ПИАРИТ БОРАТА?
В ночь с четверга, 1 октября, на пятницу, 2 октября, я выложил пост о фильме «Борат-2», премьера которого состоится 23 октября на платформе Amazon Prime (см. ниже).
В канун премьеры эсэмэмщики завели в инстаграме и твиттере пародийные аккаунты – якобы от имени правительства Казахстана.
А руководитель пресс-службы премьера Зарина Нурланова написала в фейсбуке опровержение, охарактеризовав коэновские аккаунты как «фейковые» и приведя их названия. Наверное, чтобы на них больше народу подписалось. И таким образом сделала картине невольный и бесплатный питчинг и промоушн.
Я напомнил Зарине историю славного противостояния казахстанских властей и первого фильма «Борат» (2006), где последний победил с разгромным счётом. И предостерёг её от повторения ошибок.
Утром в пятницу она оставила под постом комментарий: «Доброе утро. Уважаемый Вадим, данное сообщение было размещено для разъяснения средствам массовой информации, которые обратились с официальным запросом за комментарием в пресс-службу Премьер-Министра. Мы понимаем, что данные аккаунты были созданы авторами фильма в маркетинговых целях!»
Я ответил: «Уважаемая Зарина, вы не сказали в посте ни про запросы, ни про ваше понимание цели создания этих аккаунтов. Прошу вас, не умножайте сущности!»
Но, похоже, поздно. Маховик пиар-кампании по раскрутке «Бората-2» официальными представителями казахстанских властей запущен. На сей раз не после, а до того, как фильм увидели зрители.
Почему я говорю о них во множественном числе? Ведь пока был только пост Зарины Нурлановой. Да потому, что она пишет «мы». Одновременно и подчёркивая, что выступает не только от своего имени, и наполняясь чувством собственной важности.
Но это ЧСВ ещё никому не помогло адекватно реагировать на стёб. Тем более в мировом масштабе. Когда его невозможно задержать, осудить и посадить. Даже забанить.
Эту «пьянку» не удалось предотвратить, не удастся и возглавить. Остаётся купить поп-корн и ждать премьеры. Недолго осталось – три недели.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Конечно же есть с чем спорить. Но это надуманная история для высмеивания здесь живущих.
Матом крыть не буду. Но шакалы они конченые. Голубые и розовые пускай бесятся. Бог им судья.
Казахстан для нас великая страна. Я здесь родился и и живу. Знаю всё что мне надо знать и вижу всё своими глазами. Смотрел первую часть . Вторую смотреть не собираюсь.
Просто противно.