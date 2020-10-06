О современных колониях

Цитата: Ал от

Этот политолог, основываясь на финансировании Газпромом "Эхо Москвы", однажды назвал "Эхо Мацы" прокремлевским.

Находил в его логических построениях и другие ошибки... Этот политолог, основываясь на финансировании Газпромом "Эхо Москвы", однажды назвал "Эхо Мацы" прокремлевским.Находил в его логических построениях и другие ошибки...

Только сегодня про него узнал. Сколько же их? Легион?