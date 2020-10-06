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Мнения
О современных колониях
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danilov 06 Октября 2020 в 16:37:31
Пламен Пасков – общественный деятель, кандидат в президенты Болгарии на выборах 2016 года, медик по образованию, за последние месяцы стал одним из самых популярных и авторитетных политических комментаторов в независимом интернет-пространстве бывшего Советского Союза. Положение почти всех стран одинаково, разница лишь в деталях и географии.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 06.10.2020 в 19:45:30   # 764448
"В рабство в Россию". В рабство - это когда против вашей воли и за труд вам не платят. А если сами едут, то какое же это рабство? Странная девочка. Возможно жертва нового образования?
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  Ал 06.10.2020 в 20:30:37   # 764454
Этот политолог, основываясь на финансировании Газпромом "Эхо Москвы", однажды назвал "Эхо Мацы" прокремлевским.
Находил в его логических построениях и другие ошибки...
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  Zoggyla 06.10.2020 в 20:36:16   # 764458
Цитата: Ал от 06.10.2020 14:30:37
Этот политолог, основываясь на финансировании Газпромом "Эхо Москвы", однажды назвал "Эхо Мацы" прокремлевским.
Находил в его логических построениях и другие ошибки...
Только сегодня про него узнал. Сколько же их? Легион?
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  Ал 06.10.2020 в 21:03:27   # 764466
Цитата: Zoggyla от 06.10.2020 14:36:16
Цитата: Ал от 06.10.2020 14:30:37
Этот политолог, основываясь на финансировании Газпромом "Эхо Москвы", однажды назвал "Эхо Мацы" прокремлевским.
Находил в его логических построениях и другие ошибки...
Только сегодня про него узнал. Сколько же их? Легион?
Пока находился в бане пару роликов Пламена Паскова, выложенных "Абсолютом" проанализировал.
Один из них с изображением "ракеты" размером с небоскреб во время инцидента в порту Ливана.
Мне этого для оценки уровня политолога вполне хватило...

В принципе, большинство политологов подгоняет аргументы под собственные предпочтения...
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  Ал 06.10.2020 в 21:18:20   # 764467


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