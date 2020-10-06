О современных колониях

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danilov 06 Октября 2020 в 16:37:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
Находил в его логических построениях и другие ошибки...
Цитата: Ал от 06.10.2020 14:30:37Только сегодня про него узнал. Сколько же их? Легион?
Этот политолог, основываясь на финансировании Газпромом "Эхо Москвы", однажды назвал "Эхо Мацы" прокремлевским.
Находил в его логических построениях и другие ошибки...
Этот политолог, основываясь на финансировании Газпромом "Эхо Москвы", однажды назвал "Эхо Мацы" прокремлевским.
Находил в его логических построениях и другие ошибки...
Цитата: Zoggyla от 06.10.2020 14:36:16Пока находился в бане пару роликов Пламена Паскова, выложенных "Абсолютом" проанализировал.
Цитата: Ал от 06.10.2020 14:30:37Только сегодня про него узнал. Сколько же их? Легион?
Этот политолог, основываясь на финансировании Газпромом "Эхо Москвы", однажды назвал "Эхо Мацы" прокремлевским.
Находил в его логических построениях и другие ошибки...
Этот политолог, основываясь на финансировании Газпромом "Эхо Москвы", однажды назвал "Эхо Мацы" прокремлевским.
Находил в его логических построениях и другие ошибки...
Один из них с изображением "ракеты" размером с небоскреб во время инцидента в порту Ливана.
Мне этого для оценки уровня политолога вполне хватило...
В принципе, большинство политологов подгоняет аргументы под собственные предпочтения...