 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Мнения
Гейтс назвал условие возвращения человечества к нормальной жизни
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Октября 2020 в 11:42:01
Человечество сможет вернуться в нормальное русло жизни только тогда, когда станет доступна сверхэффективная вакцина от коронавируса, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в эфире телеканала NBC, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что массовая вакцинация людей позволит остановить распространение COVID-19 и в конечном счете покончить с пандемией.

В сентябре Гейтс заявлял, что пандемия закончится «в лучшем случае» в 2022 году — если в начале следующего года в мире утвердят применение вакцины от COVID-19, то к лету в США ситуация «начнет возвращаться в нормальное русло».

Билл Гейтс вместе с супругой Мелиндой возглавляет благотворительный фонд, в число основных направлений которого входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, а также программы в сфере здравоохранения и образования в США.

В фонде Гейтса выделили сотни миллионов долларов на разработку вакцины от COVID-19, а также на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 12.10.2020 в 14:04:05   # 764759
А то мы не догадались...
поощрить | покарать
  Konstant 12.10.2020 в 14:04:30   # 764760
Ну вот как без его слов ....
поощрить | покарать
  Zoggyla 12.10.2020 в 15:04:37   # 764765
И никто не хочет разобраться в истоках этой проблемы. Кто? Кто эти экспериментаторы над человечеством? Кого распять?
поощрить | покарать
  Маке0912 12.10.2020 в 15:24:11   # 764771
Это теория. Таких миллионы. Вам это надо ?
Спуститесь на землю. Может за хлебушком сходите в магазин.
Одни теоретики.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь