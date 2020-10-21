​​Лихорадка по периметру ЕАЭС

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danilov 20 Октября 2020 в 20:42:13
Другой член ЕАЭС - Армения фактически находится в состоянии войны. Парадоксальным в этой ситуации является то, что де-факто и де-юре Азербайджан осуществляет военную операцию на территории Нагорного Карабаха и с вооруженными силами непризнанной НКАО, не являющейся частью Армении. И, по сути, войны Азербайджан с Арменией не ведет, в то время как в Армении объявлена всеобщая мобилизация, и армянский премьер Никола Пашинян выступает в качестве стороны конфликта. Как бы там ни было, но для этой республики интеграционные процессы сегодня определенно не являются ключевым приоритетом.
На повестке в Кыргызстане, также состоящем в ЕАЭС, очередная смена власти, парламентские перевыборы и внеочередные выборы Президента, вызванные вынужденной отставкой Сооронбая Жээнбекова.
Проблемой является также и признание партнерами статуса назначенного под давлением масс премьер-министром, а впоследствии самопровозглашенного президентом Садыра Жапарова. Поскольку на евразийском пространстве, мягко говоря, с осторожностью относятся к пришедшим к власти на плечах толпы политикам. Тем более, что несколькими днями ранее новоиспеченный лидер Кыргызстана отбывал срок в исправительном учреждении. Как бы там ни было, Россия уже выразила свое отношение к этим событиям, приостановив финансовую помощь до нормализации ситуации в Кыргызстане, а Акорда, как и ЕС высказалась о признании легитимным руководителем Жээнбекова. Очевидно, что новой власти в Кыргызстане придется приложить серьезные усилия для завоевания доверия среди коллег по евразийскому клубу.
Тем временем, Россия претерпевает очередной раунд падения рубля, связанный преимущественно с ожиданием новых санкций. На текущий момент цена доллара в России колеблется на отметке 78 рублей, а стоимость евро достигнув 91 рубля, приближается к психологическому порогу в 100. В свою очередь, эти колебания оказывают серьезное давление на тенге, неуклонно укрепляющемуся по отношению к российской валюте, нарушая достигнутый паритет 1:6.
В этой ситуации Казахстан и Россия находятся в относительно спокойной ситуации. Как минимум, до января, когда в Казахстане ожидается проведение очередных выборов в Мажилис Парламента.
Между тем, события, нарушившие внутриполитическую устойчивость в Беларуси, Армении и Кыргызстане вынуждают власти этих республик искать поддержки у Кремля, резко повышая роль Москвы в регионе. Как и заручившийся поддержкой Владимира Путина беларуский президент Александр Лукашенко, армянский премьер Никола Пашинян, как утверждается, регулярно совершает телефонные звонки в Кремль с целью добиться поддержки и оказания давления на Баку. Что касается Кыргызстана, то здесь и вовсе актуализировались заявления о желании войти в состав России. Как минимум, признание новой власти соседями и партнерами главным образом зависит от позиции Кремля.
Очевидно, что, несмотря на серьезные катаклизмы по периметру ЕАЭС, в среднесрочной перспективе для России эти события способны принести ощутимые дивиденды и способствовать росту политического влияния в регионе. Но все это пока в формате двусторонних отношений. На уровне же ЕАЭС в следующем году очередь председателя переходит к Казахстану, то есть повестку и интенсивность процессов предстоит определять Касым-Жомарту Токаеву.
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KapitanNemo 21.10.2020 в 08:13:10 # 765190
Цитата: KapitanNemo от 21.10.2020 02:13:10А сколько оралмистов
Много алармистов стало.
Много алармистов стало.