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Папа Римский Франциск заявил, что капитализм не справился с пандемией
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danilov 30 Октября 2020 в 18:11:04
Папа Франциск осудил так называемую экономическую теорию «просачивания благ сверху вниз» (Trickle-down economics, экономика предложения), заявив, что пандемия показала неспособность политики свободного рынка решить все самые насущные потребности человечества.

В 70-страничной энциклике, высшей форме папского учения, Папа Франциск изложил свое видение постпандемического мира.

"Рынок сам по себе не может решить все проблемы, как бы нас ни просили верить в эту догму неолиберальной веры", — написал Папа Римский.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 30.10.2020 в 19:43:17   # 765955
После того как он благословил однополые браки,ему бы вообще не пи**ть.
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  troll 30.10.2020 в 20:21:45   # 765962
пропаганда нового социализма. рабство нового формата...
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  KAN13 30.10.2020 в 21:29:31   # 765970
Цитата: старик от 30.10.2020 13:43:17
После того как он благословил однополые браки,ему бы вообще не пи**ть.


Он благословил разврат в собственных рядах .
Теперь кардинальчики будут открыто шпилиться с благословения папы .
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