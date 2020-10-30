Папа Римский Франциск заявил, что капитализм не справился с пандемией

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danilov 30 Октября 2020 в 18:11:04
В 70-страничной энциклике, высшей форме папского учения, Папа Франциск изложил свое видение постпандемического мира.
"Рынок сам по себе не может решить все проблемы, как бы нас ни просили верить в эту догму неолиберальной веры", — написал Папа Римский.
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Цитата: старик от 30.10.2020 13:43:17
После того как он благословил однополые браки,ему бы вообще не пи**ть.
После того как он благословил однополые браки,ему бы вообще не пи**ть.
Он благословил разврат в собственных рядах .
Теперь кардинальчики будут открыто шпилиться с благословения папы .