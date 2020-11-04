Самоопределение наций и мировой хаос

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danilov 04 Ноября 2020 в 10:37:54
Есть у меня одна мерзкая черта, которая многих бесит. Я никогда не принимаю «общеизвестные» и «общепринятые» утверждения на веру, а требую их обосновать.
И уже неоднократно подвергал сомнению различные «банальные истины», а вот теперь добрался до такого спорного и неоднозначного понятия, как «право наций на самоопеределение».
Вообще, относительно любых «прав» прекрасно в своё время высказался Джордж Карлин. Если вкратце, то любые декларируемые права имеют смысл только тогда, когда вы
а) можете обеспечить их исполнение (механизмы и институции);
б) можете себе их позволить (ресурсы);
в) можете их защитить (юридически и военным способом).
А право наций на самоопределение всегда было одним из самых контроверсийных и сомнительных среди всех.
Потому что, с одной стороны, декларируется право наций на самоопределение, а с другой – каждое здоровое и адекватное государство заявляет о неделимости и территориальной целостности.
Как несложно заметить, это два прямо противоположных понятия.
И любая группа людей, которая пытается реализовать записанное в международных нормах право, автоматически является преступниками (сепаратистами) для страны, от которой они хотят «самоопределиться».
Это вообще нормально?
Если это право, то за реализацию своего права не должны бросать в тюрьмы или расстреливать.
В чём я не прав?
Опять же, правоприменительная практика с данным правом, мягко говоря, странная.
Например, аншлюс ГДР признали, хотя там не было референдума.
И выделение Косово в отдельное государство некоторые тоже признали (хотя там тоже не было никакого референдума, а лидеры Косово при ближайшем рассмотрении больше похожи на уголовников и военных преступников, чем на политиков).
А вот возвращение Крыма в Россию – запад признавать не хочет, хотя там был референдум.
Двойные стандарты.
Должны быть или единые правила для всех случаев, и тогда это действительно право, или если в каждом случае решается произвольно, то это вовсе не право, а пустой звук. Произвол, волюнтаризм, «право сильного», но не закон.
Закон – это регламенты и процедуры. Если нет чётко прописанных критериев, то и закона нет.
Возьмём, к примеру, Каталонию и страну басков. И там, и там многие хотят независимости от Испании. Но им не позволяют провести референдумы о самоопределении, а лидеров сепаратистов арестовывают и бросают в тюрьмы.
Причём и Евросоюз, и ООН, и всякие «независимые правозащитники» в данном случае не критикуют испанские власти, а делают вид, что ничего не происходит. Почему так?
Существует ли вообще в таком случае «право наций на самоопределение»? Или это только особый инструмент, который достают в тех случаях, когда нужно попытаться отжать у России какой-нибудь регион? Как это было с вымышленным никогда не существовавшим государством «Украина» или финансируемыми международным терроризмом «борцами за свободу Ичкерии»?
Иначе почему не дают возможность реализовать свои политические устремления борцам за независимость Техаса? Благо особый статус Техаса и возможность выхода из состава США были прописаны при его вхождении в состав федерации.
Или другой вопрос: можно ли считать отдельным народом гасконцев, норманнов или бургундцев (у последних длительное время было своё государство, которое и дальше могло бы существовать, если бы не трагическая одновременная смерть последнего герцога и его единственного наследника)?
Но всё вышеизложенное является всего лишь затравкой для главного вопроса: а возможна ли в современном мире настоящая независимость для малых стран и народов?
Ведь для реальной независимости нужны:
— развитые институты и традиции формирования элит (с этим у многих очень плохи дела);
— мощная экономика;
— передовые образование и наука;
— большое население;
— ядерное оружие.
Если мы посмотрим непредвзято, то даже такие большие и развитые страны, как Германия и Япония нельзя назвать по-настоящему независимыми.
Что уж говорить о каких-нибудь Украине, Армении, Прибалтийских Вымиратах или Грузии? Вся их так называемая «свобода» сводится только к одному – к свободе выбирать себе хозяев.
Реально независимые страны в мире можно пересчитать по пальцам. США, Великобритания, Россия, Китай, Иран, Индия (уже с натяжкой, там своя специфика), Турция и ещё несколько. Всё.
Вот есть у них на Западе понятие «great power», несколько крупнейших стран, соревнующихся за мировое лидерство. А все остальные – статисты и разменные фигуры.
Я даже Северную Корею в число независимых не занёс, несмотря на наличие ядерного оружия, потому что она зависит от Китая и согласует с ним свои действия.
Остальные зависимые (и в них стоят чьи-то военные базы).
В связи с чем у меня предельно простой и очевидный вопрос: может пора прекратить рассказывать сказки про какое-то мифическое право на самоопределение?
Нет его!
И дальше действовать нужно, исходя из этого простого факта и строя свою стратегию поведения соответствующе. Или вы ставите своих ставленников в руководство малых стран, или это делает кто-то другой.
Больше никаких «Мы уважаем выбор такого-то народа и придерживаемся принципа невмешательства».
Потому что на сегодня мы единственные, кто его придерживается.
https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-samoopredelenie-naczij-i-mirovoj-haos/
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В связи с чем у меня предельно простой и очевидный вопрос: может пора прекратить рассказывать сказки про какое-то мифическое право на самоопределение?Вот ведь как! А выбор хозяина - это не право на самоопределение?
Нет его!
Нет его!
Вот ведь как! А выбор хозяина - это не право на самоопределение?Слово "хозяин" предполагает подчинение, и поэтому никакого выбора не существует, есть подчинение.
Цитата: старик от 04.11.2020 13:11:27выбор подчинения есть и это мы сейчас наблюдаем.
Quote:
Quote:
Вот ведь как! А выбор хозяина - это не право на самоопределение?Слово "хозяин" предполагает подчинение, и поэтому никакого выбора не существует, есть подчинение.