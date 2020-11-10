 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Мнения
Феноменальное карабахское соглашение
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 10 Ноября 2020 в 13:58:41
Шёлковый путь начинает играть новыми красками
Достигнутое соглашение просто феноменальное для региона. Эмоциональная сторона очень важна, но есть и прагматика. На первый взгляд кажется, что Азербайджану не дали одержать полную победу. Мне кажется, Азербайджан получил нечто большее.
В обмен на коридор между Арменией и уже маленьким скукожившимся, хоть и полным для всех символизма Карабахом в своём составе, который экономически большой роли не играет, Азербайджан взамен получает коридор через Армению в Нахичевань и Турцию. До сих пор приходилось поддерживать коммуникации через Иран, не самое легкое государство для этого. Картинка условна, не факт, что именно так будет выглядить этот обмен коридорами, но представление даёт.

Теперь легко представить, насколько меньше времени будет занимать транспортировка турецких товаров до Баку. До Актау или Курыка? До Алматы, Ташкента или Бишкека? А нашим грузам в обратном направлении? Шёлковый путь начинает играть новыми красками. Будто тромб ликвидирован и открывается большой и короткий коридор от Каспия к Средиземному морю.



https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10217997959963122&id=1309358542
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 10.11.2020 в 15:32:49   # 766342
Quote:
Карен Шахназаров: Карабах никогда не был Арменией
Азербайджан и Армения должны заключить мирный договор, который исключил бы в будущем возможность реванша в Нагорном Карабахе, заявил российский кинорежиссер Карен Шахназаров.

"Лучше найти какой-то компромисс, заключить такой мир, который не будет в дальнейшем требовать реванша. Надо найти такой компромисс, который удовлетворит обе стороны, что позволит им открыть границы, сотрудничать и в течение какого-то времени, наверное, не длительного, новое поколение как-то найдут возможность, время все лечит"


Quote:
"Необходимо признать, что есть проблема территориальной целостности Азербайджана, некая иллюзия, что эта оккупация может продолжаться вечно, подвела руководство Армении. Это было очевидно, что рано или поздно азербайджанцы, обладая, конечно, финансовыми возможностями, восстановят территориальную целостность", - заявил он.

Режиссер отметил, что у Армении был шанс еще более двадцати лет назад мирно решить этот конфликт. "Я недавно увидел интервью первого президента Армении, господина Тер-Петросяна, которое он дал год назад телеканалу ВВС и очень любопытно, потому что часть армянской общественности мимо нее прошла. Он там говорил, что в 1997 году было практически заключено, почти готово соглашение, по которому Карабах передавал семь исконно азербайджанских районов, которые являются зонами безопасности и некий статус, как он выразился, был предусмотрен для армянской части с затягиванием этого на какое-то время. Видимо этот статус тоже устраивал азербайджанцев. Но, как отметил Тер-Петросян, это не состоялось, потому что карабахско-армянское руководство было против. Армянской стороне необходимо было прийти к компромиссу задолго до последних боевых столкновений", - указал Шахназаров.


Quote:
Россия, стремясь мирно решить конфликт, не может принимать участие в боевых столкновениях, заявил он. "Насколько Россия сейчас может повлиять, трудно сказать, поскольку возможности России не как у Советского Союза. РФ не может напрямую вмешаться в карабахский конфликт", - заключил Шахназаров.
поощрить | покарать
  Dimmon 10.11.2020 в 15:36:27   # 766343
без России этот вопрос не решить никак, у ВВ был конкретный "справедливый" план решения (скорее всего тот от 1997 г), но Армения упорно не соглашалась
поощрить (1) | покарать
  Hairless 10.11.2020 в 16:06:39   # 766346
Цитата: Dimmon от 10.11.2020 09:36:27
без России этот вопрос не решить никак, у ВВ был конкретный "справедливый" план решения (скорее всего тот от 1997 г), но Армения упорно не соглашалась

Вдобавок Армении наглядно показали, чего она стоит вместе со своей независимостью без России.
поощрить (4) | покарать
  kubik 10.11.2020 в 16:23:10   # 766349
Такое впечатление, что армянское руководство показательно выпороли, дав понять , что мир полон опасностей и угроз и нельзя гадить тем от кого физически зависит существование твоей страны. Тем более что враг никогда не скрывал своих намерений. А РФ могла незадорого остановить продвижение Азербайджанских вс предоставляя данные целеуказания для Армении, и подавив деятельность беспилотников. А такие возможности у РФ конечно же есть , иначе Азербайджан послал бы подальше всех с договорами.
поощрить (1) | покарать
  Dimmon 10.11.2020 в 16:54:47   # 766350
Премьер Армении объяснил, почему соглашение по Карабаху было заключено именно сейчас.

ЕРЕВАН, 10 ноя - Sputnik. Перемирие не было заключено в начале военных действий, потому что предполагало передачу семи районов вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил в своем видеообращении премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"А мы не могли пойти на такой шаг, поскольку верили, что сможем сделать так, чтобы не мы были заинтересованы в прекращении огня, а смогли бы навязать его противнику. К сожалению, этого не произошло”, - заявил Пашинян.

По его словам, необходимо понять, была ли война неизбежной.

"Была одна возможность избежать войны - это сдача пяти районов без уточнения статуса Карабаха. Такое наследие новое правительство получило от прежнего. К сожалению, начиная с 1994-95 годов, было ясно только одно - семь районов надо отдать Азербайджану. Это был единственный четкий тезис на переговорах", - сказал Пашинян.

Пашинян отметил, что за 25 лет переговоров не удалось уточнить, что такое самоопределение народов и статус Карабаха.

Читать далее: https://ru.armeniasputnik.am/politics/20201110/25259188/Pochemu-peremirie-ne-bylo-zaklyucheno-27-sentyabrya--poyasnil-Pashinyan.html
поощрить | покарать
  Dimmon 10.11.2020 в 17:21:34   # 766351
возможно ВВ приступил к решению застарелых конфликтов. первый - Карабах, тут очень сильное прозербайджанское лобби "за справедливое решение" как мин в лице НН и Эрдогана.
Каждый конфликт будет решаться индивидуально и далеко не всегда симметрично / справедливо. следующие - Абхазия и Осетия, тут вопрос открытый, могут быть предметом торга, в кои то веки появляется такой шанс, на месте Грузии я бы поторговался. Молдавия и Приднестровье скорее всего разделятся. Украина с Донбассом тоже должны о чем то договориться, пускай долго и мучительно. В общем все извлекут выводы из Карабахского конфликта и его решения.
поощрить | покарать
  старик 10.11.2020 в 19:32:48   # 766358
Меня рассмешило заявление Пашиняна о том что у него украли протестующие: два магнитофона импортных, две куртки замшевые..., часы духи и права. Сам он пришел к власти таким же путем каким сейчас ее потеряет. Мои симпатии на стороне Азербайджана. Ну а Россия взвалила на свои плечи такой тяжкий груз ответственности и финансовых затрат, что задумаешься: а стоят ли армяне таких жертв? Ведь снова будут жечь российские флаги и называть Россию оккупантом. Пашинян же слетал в Вашингтон и Париж, к участникам минской группы по Карабаху, но там его послали на китайскую гору Кху-Ям, только "оккупанты" снова впрягаются в чужие проблемы. Те армяне что сейчас беснуются в Ереване наверняка за американское бабло будут устраивать провокации против миротворцев, и опять за двужопого Пашиняна будут гибнуть российские ребята.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь