Феноменальное карабахское соглашение

Карен Шахназаров: Карабах никогда не был Арменией

Азербайджан и Армения должны заключить мирный договор, который исключил бы в будущем возможность реванша в Нагорном Карабахе, заявил российский кинорежиссер Карен Шахназаров.



"Лучше найти какой-то компромисс, заключить такой мир, который не будет в дальнейшем требовать реванша. Надо найти такой компромисс, который удовлетворит обе стороны, что позволит им открыть границы, сотрудничать и в течение какого-то времени, наверное, не длительного, новое поколение как-то найдут возможность, время все лечит"

"Необходимо признать, что есть проблема территориальной целостности Азербайджана, некая иллюзия, что эта оккупация может продолжаться вечно, подвела руководство Армении. Это было очевидно, что рано или поздно азербайджанцы, обладая, конечно, финансовыми возможностями, восстановят территориальную целостность", - заявил он.



Режиссер отметил, что у Армении был шанс еще более двадцати лет назад мирно решить этот конфликт. "Я недавно увидел интервью первого президента Армении, господина Тер-Петросяна, которое он дал год назад телеканалу ВВС и очень любопытно, потому что часть армянской общественности мимо нее прошла. Он там говорил, что в 1997 году было практически заключено, почти готово соглашение, по которому Карабах передавал семь исконно азербайджанских районов, которые являются зонами безопасности и некий статус, как он выразился, был предусмотрен для армянской части с затягиванием этого на какое-то время. Видимо этот статус тоже устраивал азербайджанцев. Но, как отметил Тер-Петросян, это не состоялось, потому что карабахско-армянское руководство было против. Армянской стороне необходимо было прийти к компромиссу задолго до последних боевых столкновений", - указал Шахназаров.

Россия, стремясь мирно решить конфликт, не может принимать участие в боевых столкновениях, заявил он. "Насколько Россия сейчас может повлиять, трудно сказать, поскольку возможности России не как у Советского Союза. РФ не может напрямую вмешаться в карабахский конфликт", - заключил Шахназаров.