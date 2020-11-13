Исказим историю - разрушим будущее

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Гость 13 Ноября 2020 в 11:06:15
З6 лет своей жизни я посвятил научному исследованию жизни и наследия Ходжи Ахмета Ясави. Он - ключевая и сакральная фигура духовного возрождения.
Решение о придании статуса областного центра городу Туркестану я воспринял как эпохальный и последовательный шаг первого президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА по восстановлению духовно-исторического центра тюркского мира.
Ясави нашел в исламе точки соприкосновения с тюркским мировоззрением и менталитетом кочевников. Так начался период духовного возрождения, родоначальником которого и стал Ходжа Ахмет Ясави. А город Туркестан стал второй Меккой.
Ясави в XII веке пришел не просто в небольшой городок Яссы. Он пришел в древний духовный центр тюрков, существовавший уже более тысячи лет. Последние археологические открытия подтверждают этот факт, обнаружив рядом с мавзолеем Ходжи Ахмета Ясави древний тенгрианский храм - место поклонения и прародину распространения тюрков на Евразийском континенте.
Сегодня более миллиона туристов и паломников ежегодно посещают древний город, который постепенно превращается в паломнический и туристический евразийский центр. Сохранение исторической среды и реконструкция архитектурных памятников, строительство нового города должны отвечать главной задаче - стилевому единству исторического пространства и современной туристической инфраструктуры Туркестана. И главной доминанте города - величественному и грандиозному мавзолею Ходжи Ахмета Ясави.
Вторым по значимости местом паломников и туристов должен стать музей Ясави, чтобы объяснять и показывать его духовное значение, поэтическое и философское творчество, историю времени и жизни святого праведника. Окружающая городская среда должна подчеркивать эти центры паломничества и туризма.
Но сегодня мы видим, как происходит строительство городской среды: активное смешение архитектурных стилей и отделочных материалов, странная арабизация в декоре зданий и орнаменте дизайнерских проектов. Можно упрекнуть архитекторов и строителей в том, что они не отличают тюркскую орнаментику от арабской, не различают особенностей средневековой тюркской архитектуры... И что для них Ходжа Ахмет Ясави? Это просто несколько строк из школьного учебника. Они делают то, что могут, по желанию заказчика - акимата. Но чиновник не может определять историю народа по причине своей некомпетентности в таких сложных вопросах, как духовное наследие, история, архитектура, планировка городской среды.
Существует научный методический совет, в котором нет архитекторов и градостроителей. Да и прислушиваются ли к мнению этого совета?.. Нет, просто делают вид, что внимательно слушают, но продолжают делать то, что умеют, - искажать историю. Это можно понять, ведь чиновник сегодня здесь, а завтра там, в другом месте решает другие вопросы. Но город строится на века и должен быть достоин личности Ходжи Ахмета Ясави.
Яркий пример некомпетентности отчетливо отражен в позиции акимата по созданию экспозиции музея Ясави. Научная группа историков, археологов, философов в течение восьми месяцев разрабатывала историческую концепцию и уникальный проект экспозиции музея, отвечающий главной задаче - созданию исторического и духовного образа Ясави в контексте времени и мировой истории. Проект был одобрен ведущими историками, археологами, философами Казахстана, Узбекистана, России и Турции. Но странным образом акимат Туркестана пытается найти другое, выгодное для себя, решение уже без участия историков и ученых. Чиновники ищут таких же некомпетентных исполнителей, как они сами. И великая фигура праведника Ходжи Ахмета Ясави здесь им не указ…
Складывается впечатление, что на духовном наследии Ясави в Казахстане ими поставлено клеймо нежелательного направления. И если решение не будет изменено, ни один проект, направленный на воссоздание казахской духовности, не будет воплощен в жизнь. Остается опасность того, что планы Елбасы, связанные с возрождением Туркестана и превращением его в духовный оплот тюрков, не смогут воплотиться в жизнь.
Зикерия ЖАНДАРБЕК, кандидат исторических наук, ясавивед
https://time.kz/blogs/hocu-skazat/2020/11/11/zikeriya-zhandarbek-iskazim-istoriyu-razrushim-budushhee
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Практичный 13.11.2020 в 17:56:06 # 766584