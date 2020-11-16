Никол отпущения

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Практичный 16.11.2020 в 02:57:02 # 766696
KapitanNemo 16.11.2020 в 07:47:20 # 766700
Советский народ на вере в светлое будущее и правое дело построил сильнейшее государство в мире и влиял на половину мира.
Цитата: KapitanNemo от 16.11.2020 01:47:20Не все так однозначно, было достаточно печальных моментов. Если исходить из стадности людей, многое можно объяснить.
Вера сильнейший мотиватор.
Советский народ на вере в светлое будущее и правое дело построил сильнейшее государство в мире и влиял на половину мира.
Вера сильнейший мотиватор.
Советский народ на вере в светлое будущее и правое дело построил сильнейшее государство в мире и влиял на половину мира.
Подобные проблемы существовали и в Европе с США.
К примеру, в Штатах до 60-х проводили обязательные адаптированные для католиков и протестантов богослужения в школах, что не сильно мешало раздраю между верующими двух течений христианства. Разве что в новейшей истории это противостояние редко до серьезных столкновений доходило.
В Европе в далекие времена проявлялись подобные современным ближневосточным "прецеденты" https://ru.wikipedia.org/wiki/Варфоломеевская_ночь
Что характерно, обязательные школьные богослужения от массового увлечения молодежи "сексом, наркотиками и рок-н-роллом" не уберегли.
Да и в насквозь религиозной Саудовской Аравии без религиозной полиции "нравов" не обходятся...
При этом значительная часть населения по мере начала осознания расхождения действительности от идеологии поддержку "веры" в коммунизм лишь имитировала.
То же самое касается значительной части верующих любых конфессий, которых лишь страх от проявлений инакомыслия удерживает.
Часть несогласных пополняет ряды радикалов...