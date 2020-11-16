Никол отпущения

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Zoggyla 15 Ноября 2020 в 23:52:28
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  Практичный 16.11.2020 в 02:57:02   # 766696
Религиозный уклон прям везде сильно используют...Не к добру это. Хоть идолу молись,нахрена везде об этом кричать? И при каждом случае этим оправдывать свои поступки.
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  KapitanNemo 16.11.2020 в 07:47:20   # 766700
Вера сильнейший мотиватор.
Советский народ на вере в светлое будущее и правое дело построил сильнейшее государство в мире и влиял на половину мира.
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  Zoggyla 16.11.2020 в 08:02:27   # 766703
Цитата: KapitanNemo от 16.11.2020 01:47:20
Вера сильнейший мотиватор.
Советский народ на вере в светлое будущее и правое дело построил сильнейшее государство в мире и влиял на половину мира.
Не все так однозначно, было достаточно печальных моментов. Если исходить из стадности людей, многое можно объяснить.
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  Ал 16.11.2020 в 08:44:24   # 766706
Так как по умолчанию Всевышний в отличие от правителей безгрешен, то веру в госполитике удобно использовать в тех странах, в которых большинство населения придерживается одной, а иначе отличия разных течений способствуют внутреннему противостоянию. Что наглядно наблюдается на Ближнем востоке.

Подобные проблемы существовали и в Европе с США.
К примеру, в Штатах до 60-х проводили обязательные адаптированные для католиков и протестантов богослужения в школах, что не сильно мешало раздраю между верующими двух течений христианства. Разве что в новейшей истории это противостояние редко до серьезных столкновений доходило.

В Европе в далекие времена проявлялись подобные современным ближневосточным "прецеденты" https://ru.wikipedia.org/wiki/Варфоломеевская_ночь

Что характерно, обязательные школьные богослужения от массового увлечения молодежи "сексом, наркотиками и рок-н-роллом" не уберегли.
Да и в насквозь религиозной Саудовской Аравии без религиозной полиции "нравов" не обходятся...
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  Ал 16.11.2020 в 14:17:59   # 766714
Даже у апологетов веры в коммунизм нашлись "вероотступники" различного толка.
При этом значительная часть населения по мере начала осознания расхождения действительности от идеологии поддержку "веры" в коммунизм лишь имитировала.

То же самое касается значительной части верующих любых конфессий, которых лишь страх от проявлений инакомыслия удерживает.
Часть несогласных пополняет ряды радикалов...
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