Люди уезжают из Казахстана от постоянного вранья — эксперт ответил Назарбаеву

Скоро одни чиновники будут в стране жить,и куча оборванцев им прислуживать. Такая тенденция устраивает всех кто у руля. Расстрелевать всех чинуш надо за коррупцию,решения принятые против блага народа и когда они надевают корону и забывают что они слуги народа. Даю гарантию год такого подхода и будет все гораздо лучше