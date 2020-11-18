Люди уезжают из Казахстана от постоянного вранья — эксперт ответил Назарбаеву

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danilov 18 Ноября 2020 в 12:24:08
Люди уезжают из Казахстана от постоянного вранья, а также потому, что среднее образование в стране развалено бесконечными реформами, а высшее давно потеряло любую конкурентоспособность. Об этом, заявил партнер одной из лучших международных юридических фирм GRATA International Ержан Есимханов.
Один из лучших казахстанских юристов, который занимается сопровождением масштабных экономических инфраструктурных проектов, обнародовал свой ответ на знаменитый вопрос Первого Президента Нурсултана Назарбаева, который 11 ноября на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана выразил свое недоумение фактом того, что казахстанская молодежь предпочитает уезжать на обучение в ближнее и дальнее зарубежье.
Юрист, перечисляет восемь факторов, которые вынуждают молодых казахстанцев покидать Родину.
«На прошлой неделе Елбасы в одном из своих выступлений поднял вопрос о том, почему люди уезжают из страны. Я переживаю, когда люди уезжают, сказал он. Зачем уезжать, если мы создадим здесь лучшие условия? Вопрос о том, зачем люди уезжают из страны, звучит довольно странно, особенно когда его задают в конце этого года. Потому что этот год обнажил все проблемы и все вопросы, которые копились в стране все последние три десятка лет, и любой гражданин, который в нашей стране живет, именно сейчас очень просто может ответить на вопрос о том, почему люди из нее уезжают», — немного издалека начал эксперт в сфере юриспруденции.
Но затем он неожиданно выразил уверенность в том, что в президентском вопросе слышен отголосок не только взглядов Нурсултана Абишевича, но и представителей высшего эшелона власти всего казахстанского истеблишмента.
«...Вопрос, который задал Елбасы, отражает не только его точку зрения. Он отражает взгляд довольно многих казахстанских высокопоставленных лиц, которые тоже искренне полагают, что в Казахстане для людей созданы все возможные условия, и тоже не понимают, почему люди из нее уезжают», — дает невольный абрис сложившегося эффекта кривого зеркала Ержан Есимханов в своем посте в соцсети.
Далее он просто перечисляет восемь факторов, которые мотивируют граждан Республики Казахстан уезжать за рубеж, и причем, не только за образованием.
Так вот, я попробую очень просто это объяснить:
1. Люди из страны уезжают за перспективами для себя и своих детей. Потому что в стране этих перспектив не видят.
2. Люди уезжают за лучшим образованием. Потому что среднее образование в стране развалено бесконечными реформами, а высшее давно потеряло любую конкурентоспособность.
3. Люди уезжают от грязного воздуха. Потому что устали болеть сами и лечить болезни детей, а решению проблемы не видно конца.
4. Люди уезжают, потому что не хотят стоять в очередях за элементарными лекарствами в случае очередной пандемии.
5. Люди уезжают, потому что устали от равнодушия чиновников. От того, что очень многие чиновники в нашей стране давно привыкли разговаривать с людьми сверху вниз, и люди искренне не понимают, почему они так себя ведут.
6. Люди уезжают, потому что хотят чувствовать себя в элементарной безопасности.
7. Люди уезжают от постоянного вранья. Никогда мы еще не видели так много вранья, манипуляций с цифрами, и полного отсутствия логики в принятии решений, как в пандемию.
8. А самое главное, люди уезжают потому, что хотят жить по-человечески. Сейчас, а не в неведомом будущем, которое нам обещают уже тридцать лет, и которое все никак не наступит.
Примерно так выглядит ответ на вопрос о том, зачем людям уезжать из страны. И так на этот вопрос мог бы ответить любой человек, который живет в нашей стране, видит, что происходит вокруг, и думает о будущем для себя и своих детей», — спокойно и, пожалуй, с некоей отрешенностью написал отечественный профессионал.
Далее, уже по инерции, он бросает еще одну и тоже недоуменную реплику, которая просто рассыплется эхом в потоке «бесконечных достижений».
«Странно, что об этом все еще необходимо говорить так подробно. Но, видимо, необходимо — раз уж возникает такой вопрос», — завершает свою отчаянную исповедь Первому Президенту известный в стране юрист Ержан Есимханов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А юристу респект!
2. Люди уезжают за лучшим образованием. Потому что среднее образование в стране развалено бесконечными реформами, а высшее давно потеряло любую конкурентоспособность.
Quote:
17.11.2020
Аймагамбетов: «Наши дети не только мало читают, но и плохо понимают текст» https://newtimes.kz/obshchestvo/120416-aimagambetov-nashi-deti-ne-tolko-malo-chitaiut-no-i-plokho-ponimaiut-tekst
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook высказался касательно читательской способности казахстанцев. По результатам исследования PISA школьники Казахстана значительно отстают по читательской грамотности от своих сверстников из стран ОЭСР, передает ИА «NewTimes.kz».
«Чтение, или, как говорят международные эксперты, читательская грамотность – один из базовых навыков для формирования успешной личности, конкурентоспособности и умения взаимодействовать в современном обществе. Чтобы оценить эти навыки, разработаны и используются современные инструменты – международные страновые сравнительные исследования OECD и IEA, в которых участвуют многие страны мира. По результатам исследования PISA школьники Казахстана значительно отстают по читательской грамотности от своих сверстников из стран ОЭСР», — отметил Асхат Аймагамбетов.
Министр подчеркнул, что такую же неутешительную картину показывает и международное исследование PIAAC, которое охватывает участников от 16 до 55 лет.
«То есть читательская грамотность взрослого населения также находится на низком уровне. Данная информация — не алармизм, а действительность. И эта проблема не появилась только сегодня. Надо признать, что наши дети не только мало читают, но и плохо понимают и воспринимают прочитанный текст. Хромают навыки анализа и формирования выводов при чтении. И это действительно большая проблема, которая в целом влияет на конкурентоспособность нации», — сетует чиновник.
...
Аймагамбетов: «Наши дети не только мало читают, но и плохо понимают текст» https://newtimes.kz/obshchestvo/120416-aimagambetov-nashi-deti-ne-tolko-malo-chitaiut-no-i-plokho-ponimaiut-tekst
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook высказался касательно читательской способности казахстанцев. По результатам исследования PISA школьники Казахстана значительно отстают по читательской грамотности от своих сверстников из стран ОЭСР, передает ИА «NewTimes.kz».
«Чтение, или, как говорят международные эксперты, читательская грамотность – один из базовых навыков для формирования успешной личности, конкурентоспособности и умения взаимодействовать в современном обществе. Чтобы оценить эти навыки, разработаны и используются современные инструменты – международные страновые сравнительные исследования OECD и IEA, в которых участвуют многие страны мира. По результатам исследования PISA школьники Казахстана значительно отстают по читательской грамотности от своих сверстников из стран ОЭСР», — отметил Асхат Аймагамбетов.
Министр подчеркнул, что такую же неутешительную картину показывает и международное исследование PIAAC, которое охватывает участников от 16 до 55 лет.
«То есть читательская грамотность взрослого населения также находится на низком уровне. Данная информация — не алармизм, а действительность. И эта проблема не появилась только сегодня. Надо признать, что наши дети не только мало читают, но и плохо понимают и воспринимают прочитанный текст. Хромают навыки анализа и формирования выводов при чтении. И это действительно большая проблема, которая в целом влияет на конкурентоспособность нации», — сетует чиновник.
...
Quote:
Исследование: жидкость для полоскания рта убивает коронавирус https://www.bbc.com/russian/features-54974503
Британские стоматологи после начала пандемии начали широко применять жидкость для полоскания рта
Новое исследование, проведенное в британском Университете Кардиффа, показало, что широко доступные жидкости для полоскания рта убивают вирус в течение 30 секунд после контакта с ним.
По словам ученых, есть обнадеживающие признаки, что жидкости с 0,07% содержанием цетипиридиния хлорида (CPC) могут применяться как одно из средств борьбы с коронавирусом.
Лабораторное исследование показывает, что жидкость для полоскания рта уничтожает коронавирус, содержащийся в слюне. Вместе с тем, доказательств ее эффективности в качестве лечебного средства пока нет, поскольку она не попадает ни в дыхательные пути, ни в легкие.
Эти выводы пока не получили экспертной оценки, но они совпадают с результатами предыдущих тестов, которые показали, что жидкости с содержанием CPC способствуют снижению вирусной нагрузки SARS-CoV-2.
Британские стоматологи после начала пандемии начали широко применять жидкость для полоскания рта
Новое исследование, проведенное в британском Университете Кардиффа, показало, что широко доступные жидкости для полоскания рта убивают вирус в течение 30 секунд после контакта с ним.
По словам ученых, есть обнадеживающие признаки, что жидкости с 0,07% содержанием цетипиридиния хлорида (CPC) могут применяться как одно из средств борьбы с коронавирусом.
Лабораторное исследование показывает, что жидкость для полоскания рта уничтожает коронавирус, содержащийся в слюне. Вместе с тем, доказательств ее эффективности в качестве лечебного средства пока нет, поскольку она не попадает ни в дыхательные пути, ни в легкие.
Эти выводы пока не получили экспертной оценки, но они совпадают с результатами предыдущих тестов, которые показали, что жидкости с содержанием CPC способствуют снижению вирусной нагрузки SARS-CoV-2.
Практичный 18.11.2020 в 13:01:36 # 766838
Цитата: Zoggyla от 18.11.2020 06:47:33
Ви таки хотите сказать, что этот " цетиперидол" эффективнее с2н5он? Я вас умоляю!
Ви таки хотите сказать, что этот " цетиперидол" эффективнее с2н5он? Я вас умоляю!
Цитата: Ал от 18.11.2020 07:33:34
Цитата: Zoggyla от 18.11.2020 06:47:33
Ви таки хотите сказать, что этот " цетиперидол" эффективнее с2н5он? Я вас умоляю!
Ви таки хотите сказать, что этот " цетиперидол" эффективнее с2н5он? Я вас умоляю!
Ну вот такие у нас слабости...
А еще - "Сильный пол слабее слабого в силу слабости сильного пола к слабому"(с)
А уезжают действительно потому, что не видят перспектив для себя, своих детей, своих внуков.
Кто на что-то надеется - тот остается.
Цитата: Практичный от 18.11.2020 07:01:36
Скоро одни чиновники будут в стране жить,и куча оборванцев им прислуживать. Такая тенденция устраивает всех кто у руля. Расстрелевать всех чинуш надо за коррупцию,решения принятые против блага народа и когда они надевают корону и забывают что они слуги народа. Даю гарантию год такого подхода и будет все гораздо лучше
Скоро одни чиновники будут в стране жить,и куча оборванцев им прислуживать. Такая тенденция устраивает всех кто у руля. Расстрелевать всех чинуш надо за коррупцию,решения принятые против блага народа и когда они надевают корону и забывают что они слуги народа. Даю гарантию год такого подхода и будет все гораздо лучше
Пару десятков под расстрел думаю многим жопы прижмёт...только вот эти продажные примут такой закон?
Вспомнил фразу...мы им все обещаем, обещаем..а им все мало! Вот бы сейчас стратегию 2100! Зажили б
Цитата: DuMoH от 18.11.2020 10:00:30
Обидно, что уезжает интеллегенция, а приезжают оралманы...
Обидно, что уезжает интеллегенция, а приезжают оралманы...
Кому обидно?