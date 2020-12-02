Индустриализация: "гора родила мышь"

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danilov 02 Декабря 2020 в 20:45:48
В Казахской ССР легкая промышленность давала 20% ВВП. Сейчас менее 1%.
Краткий анализ показателей безработицы вкупе с перевыполненными планами по созданию рабочих мест.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 02.12.2020 в 22:23:23 # 767574
KapitanNemo 03.12.2020 в 02:53:16 # 767584
А сейчас все время проводят в совещаниях и рисуют разные отчеты.
alpha_portal 03.12.2020 в 04:59:06 # 767586
Цитата: Ratkhan от 02.12.2020 21:00:16
При президенте Назарбаева- два раза на разные годы открыли тракторный завод КазКиото в Шымкенте, и такая же открытия тоннеля в Шакпак Ата на часть дороги Западный Китай- Западный Европа. Завод не полный работает с проблемами и тоннель не закончен без понятие на каком стадии. Где блогеры и журналисты хвалившиеся народом Аблязойдные, НурОтанские, , Российские пропогандисты почему только о митингах и людские бытовые проблемы говорит, пусть займётся фактами, фотовидео данные собирают, как отрезали ленты много миллиардные траты, пусть все каждые займётся со своим обязанностями.
При президенте Назарбаева- два раза на разные годы открыли тракторный завод КазКиото в Шымкенте, и такая же открытия тоннеля в Шакпак Ата на часть дороги Западный Китай- Западный Европа. Завод не полный работает с проблемами и тоннель не закончен без понятие на каком стадии. Где блогеры и журналисты хвалившиеся народом Аблязойдные, НурОтанские, , Российские пропогандисты почему только о митингах и людские бытовые проблемы говорит, пусть займётся фактами, фотовидео данные собирают, как отрезали ленты много миллиардные траты, пусть все каждые займётся со своим обязанностями.
Блогеров всех позакрывали. Остальные свалили. Мы живем в стране, где если и начнут активную компанию по озвучиванию этих самых нарисаванных заводов, то это будут только хорошо спонсируемая оппозиция, которая будет представлять интересы не народа а спонсоров. Так уж выстроилась власть в нынешние дни. И это везде так.