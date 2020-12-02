Индустриализация: "гора родила мышь"

При президенте Назарбаева- два раза на разные годы открыли тракторный завод КазКиото в Шымкенте, и такая же открытия тоннеля в Шакпак Ата на часть дороги Западный Китай- Западный Европа. Завод не полный работает с проблемами и тоннель не закончен без понятие на каком стадии. Где блогеры и журналисты хвалившиеся народом Аблязойдные, НурОтанские, , Российские пропогандисты почему только о митингах и людские бытовые проблемы говорит, пусть займётся фактами, фотовидео данные собирают, как отрезали ленты много миллиардные траты, пусть все каждые займётся со своим обязанностями.