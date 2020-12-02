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Индустриализация: "гора родила мышь"
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danilov 02 Декабря 2020 в 20:45:48
Правительство сообщило, что до конца текущего года будет создано 1,2 миллиона рабочих мест. Планы грандиозные. Это нужно построить 1000 производств по 1000 рабочих мест.
В Казахской ССР легкая промышленность давала 20% ВВП. Сейчас менее 1%.
Краткий анализ показателей безработицы вкупе с перевыполненными планами по созданию рабочих мест.

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  Рамзес 02.12.2020 в 21:19:56   # 767568
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  Epihot 02.12.2020 в 21:24:43   # 767569
снова пыль в глаза...
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  Все мы гости 02.12.2020 в 22:23:23   # 767574
Что нам стоит дом построить, нарисуем -будем жить ))
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  KapitanNemo 03.12.2020 в 02:53:16   # 767584
Как-то общался очень давно с чиновником от экономики. Он рассказал, что заместители никогда не сидели в кабинетах. Все время находились на работающих предприятиях.
А сейчас все время проводят в совещаниях и рисуют разные отчеты.
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  Ratkhan 03.12.2020 в 03:00:16   # 767585
При президенте Назарбаева- два раза на разные годы открыли тракторный завод КазКиото в Шымкенте, и такая же открытия тоннеля в Шакпак Ата на часть дороги Западный Китай- Западный Европа. Завод не полный работает с проблемами и тоннель не закончен без понятие на каком стадии. Где блогеры и журналисты хвалившиеся народом Аблязойдные, НурОтанские, , Российские пропогандисты почему только о митингах и людские бытовые проблемы говорит, пусть займётся фактами, фотовидео данные собирают, как отрезали ленты много миллиардные траты, пусть все каждые займётся со своим обязанностями.
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  alpha_portal 03.12.2020 в 04:59:06   # 767586
Цитата: Ratkhan от 02.12.2020 21:00:16
При президенте Назарбаева- два раза на разные годы открыли тракторный завод КазКиото в Шымкенте, и такая же открытия тоннеля в Шакпак Ата на часть дороги Западный Китай- Западный Европа. Завод не полный работает с проблемами и тоннель не закончен без понятие на каком стадии. Где блогеры и журналисты хвалившиеся народом Аблязойдные, НурОтанские, , Российские пропогандисты почему только о митингах и людские бытовые проблемы говорит, пусть займётся фактами, фотовидео данные собирают, как отрезали ленты много миллиардные траты, пусть все каждые займётся со своим обязанностями.

Блогеров всех позакрывали. Остальные свалили. Мы живем в стране, где если и начнут активную компанию по озвучиванию этих самых нарисаванных заводов, то это будут только хорошо спонсируемая оппозиция, которая будет представлять интересы не народа а спонсоров. Так уж выстроилась власть в нынешние дни. И это везде так.
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