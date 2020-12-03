Билл Гейтс предрек новую рукотворную катастрофу

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lado 03 Декабря 2020 в 19:13:38
Билл Гейтс записал уже третью беседу с писательницей Рашидой Джонс. На этот раз их гостем стал известный мыслитель и писатель Юваль Харари. Обсуждали они теории заговора, и поэтому миллиардер первым делом открестился от «чипирования человечества путем вакцинации». Он заявил, что самая большая ложь, которую он когда-либо слышал о себе - это то, что он участвовал в создании коронавируса. И что цель вакцинации, о которой он так печется - «отслеживать людей с микрочипом», работающим в сетях 5G. По его мнению, эта теория возникла из-за того, что люди «считают себя слишком умными», и им легче найти злодея «если у него больше денег, чем у обычного человека».
Интересно, что, по мнению Юваля Харари, «мы не должны слишком легко отвергать теории заговора», в том числе о коронавирусе. Он считает, что эти теории часто представляют собой глубокие, а иногда и оправданные страхи, которые есть у людей. Идею о том, что COVID-19 был создан для того, чтобы имплантировать людям компьютерные чипы для управления ими, он считает смешной, но одновременно называет ее «реалистичным страхом перед технологией слежки». Как отметил Харари, «мы видим огромный рост внедрения слежки во всем мире», и это одно из последствий пандемии.
Основатель «Майкрософт», однако, заявил, что слежка имеет и свои плюсы, особенно в свете новых угроз. Поскольку еще в 2015 году он сумел предсказать нынешнюю пандемию, люди прислушиваются к его прогнозам. В этот раз, говоря о том, что нас ждет, он заявил: «Конечно, изменение климата - это один из вызовов. В будущем также будут пандемии. Я действительно думаю, что биотерроризм - это то, о чем мир беспокоится не так сильно, как следовало бы». По его мнению, если нынешняя пандемия приведет к блестящим инвестициям в предотвращение биотерроризма, это будет прекрасно. А внедрение слежки за людьми — это «интересный компромисс, если вы хотите остановить биотерроризм». Он сравнил это с наблюдением за «людьми, которые возятся с ядерным оружием».
Биотерроризмом сейчас называют использование каким-либо правительством, организацией или отдельным человеком биологического оружия против населения. В качестве оружия в этом случае выступают вирусы или микроорганизмы. Например, намеренное распространение коронавируса некими злоумышленниками, если бы оно имело место, считалось бы именно биотерроризмом.
Еще одной проблемой Билл Гейтс считает развитие искусственного интеллекта. Писатель Харари привел пример, когда на основе решения ИИ в банке клиенту отказывают в кредите: «Вы подали заявку на кредит, а банк сказал «нет». Вы имеете право получить объяснение, почему банк сказал «нет». Но это бессмысленно, потому что банк скажет: «Ну, у нас есть этот алгоритм, и он обработал массу данных. Если вы хотите, мы можем распечатать вам все данные, но мы не можем понять их смысл». То есть люди становятся и уже стали заложниками машинных решений, объяснить которые не в состоянии.
Гейтс ответил, что обеспокоен возрастающей независимостью искусственного интеллекта от человека: «В конечном счете это будет проблемой. Я не уверен, что мы можем что-то сделать прямо сейчас». И грустно пошутил: «В конце концов, вселенная попадает в эту тепловую смерть, где сложные объекты просто не смогут существовать».
https://www.mk.ru/politics/2020/12/02/bill-geyts-predrek-novuyu-rukotvornuyu-katastrofu.html