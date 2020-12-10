Андрей Макаревич объяснил отрицательное отношение к Путину

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Zoggyla 10 Декабря 2020 в 17:42:43
Российский музыкант и композитор, лидер группы "Машина Времени" рассказал в интервью журналистам о том, почему перестал поддерживать президента Владимира Путина и о том, кто на самом деле, по его мнению, управляет страной.
Как отметил Макаревич в интервью программе "Легенды" на канале RTVI, он перестал поддерживать Владимира Путина, потому что в стране остается все меньше и меньше из того, что он бы мог одобрить. В тоже время музыкант заявил, что не знает ответа на вопрос "Что делать?". "Все лечит время. Иногда оно это делает слишком медленно, потому что очень хочется дожить до этого, а шансов у тебя меньше и меньше", - грустно отметил Макаревич.
Артист также отметил, что ему кажется, что Владимир Путин не ходит в Интернет, смотрит иногда федеральные каналы, а информацию о стране и мире получает из папочек.
"Информация там сжатая и неполная, а информировать можно либо так, либо так. Поэтому фактически страной управляют люди, которые составляют эти папочки, а не он", - отметил музыкант, добавив, что его такое положение не устраивает.
Главный "машинист" страны также вспомнил, как поменялось к нему отношение государственных лиц и как обрушилась вся мощь отечественной пропаганды. По его словам, в бытность Дмитрия Медведева президентом тот встретился с "Машиной времени" и после этого каждый мэр и губернатор на концертах считали своим долгом заявить, как они выросли на песнях группы.
"Потом это быстро кончилось, в один день, видимо, установку дали. Сейчас они даже побаиваются, но иногда приходят. Приятно, конечно", - говорит Макаревич.
Макаревич также отметил, что проехал больше 100 стран, общался и работал с людьми из самых разных стран и понял, "что роднит нас гораздо большее, чем разделяет, что бы нам ни врали по телевизору".
"Люди должны быть вместе, а не строить заборы между деревнями", - говорит артист.
https://www.mk.ru/social/2020/12/09/andrey-makarevich-obyasnil-otricatelnoe-otnoshenie-k-putinu.html
В общем - обилие общих фраз, никакой конкретики и махровый популизм.
Комментарии, по рейтингу, по дате