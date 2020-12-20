Катастрофа казахстанской медицины

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danilov 20 Декабря 2020 в 16:05:13
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Выпускники британских школ-пансионов часто преуспевают в жизни. А потом многим из них нужен психотерапевт https://www.bbc.com/russian/features-55349656
8 часов назад
Британские частные школы-пансионы известны не только качеством своего образования, но и тем, что дают детям сеть связей и социальные навыки, помогающие преуспеть во взрослой жизни. Однако они вырывают ребенка из привычной среды, и нередко это оборачивается серьезными психологическими проблемами в дальнейшем.
По данным Ассоциации школ-пансионов, в британских пансионах сейчас учится примерно 75 тысяч человек. Среди них две с половиной тысячи россиян. Большинство пансионов - частные, хотя есть и несколько государственных школ-пансионов. Первоначально государственные школы-пансионы предназначались, в частности, для детей военных - их родителей могли командировать в любую точку мира.
Красочные брошюры этих школ уверяют, что они дают качественное образование и формируют человека со стойким характером. Они также почти гарантируют своим выпускникам поступление в хороший университет.
Однако в Британии существует сеть психотерапевтов, которые специализируются на помощи "пережившим школу-пансион". Этим людям также помогает благотворительная организация "Поддержка учеников школ-пансионов".
Русская служба Би-би-си разбирается, зачем тем, кто учился в школах-пансионах, бывает нужна психологическая помощь.
...
8 часов назад
Британские частные школы-пансионы известны не только качеством своего образования, но и тем, что дают детям сеть связей и социальные навыки, помогающие преуспеть во взрослой жизни. Однако они вырывают ребенка из привычной среды, и нередко это оборачивается серьезными психологическими проблемами в дальнейшем.
По данным Ассоциации школ-пансионов, в британских пансионах сейчас учится примерно 75 тысяч человек. Среди них две с половиной тысячи россиян. Большинство пансионов - частные, хотя есть и несколько государственных школ-пансионов. Первоначально государственные школы-пансионы предназначались, в частности, для детей военных - их родителей могли командировать в любую точку мира.
Красочные брошюры этих школ уверяют, что они дают качественное образование и формируют человека со стойким характером. Они также почти гарантируют своим выпускникам поступление в хороший университет.
Однако в Британии существует сеть психотерапевтов, которые специализируются на помощи "пережившим школу-пансион". Этим людям также помогает благотворительная организация "Поддержка учеников школ-пансионов".
Русская служба Би-би-си разбирается, зачем тем, кто учился в школах-пансионах, бывает нужна психологическая помощь.
...