Кому выгодно дублирование медуслуг?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 07 Января 2021 в 09:34:32
В очереди у меня и возникло недоумение по поводу разрозненности медицинских цифровых систем. Конечно, замечательно, что здоровье населения теперь пытаются контролировать гораздо тщательнее, чем раньше, поэтому в обязательном порядке нужно посещать доврачебный и смотровой кабинеты, а также ходить на скрининги. Иначе попросту не допустят к участковому врачу, который в свою очередь выпишет направление к нужному для пациента узкому специалисту.
- У нас в компьютерах крест стоит. При всем желании не сможем провести прием, пока предыдущие кабинеты запрет не снимут, - поясняли мне доктора.
Но вот в чем загвоздка. Я не первый год состою на диспансерном учете по социально значимому заболеванию. Поначалу проходила контрольные обследования раз в квартал, теперь - каждые полгода. Сведения обо всех УЗИ-исследованиях, рентгенах и анализах фиксируются в электронном паспорте здоровья. Так какого лешего меня все равно заставляют мчаться на скрининги и в доврачебный кабинет? Почему не синхронизируют данные и не перестанут почем зря гонять подобных мне диспансерников на дублирующие обследования?
Между тем полное обследование проходят не только те, кто состоит на диспансерном учете. Если человеку требуется лечь в стационар на более-менее серьезную операцию, то ему тоже сначала дадут бегунок на чекап всех систем организма, дабы во время хирургического вмешательства не возникло каких-либо неожиданностей. Но и такие проверки не становятся потом основанием для отмены визита в смотровой кабинет и повторной беготни по больничным коридорам.
К слову, с недавних пор непроизвольно появились сомнения и в качестве анализов, сделанных в первичной медицинской ячейке. С изумлением узрела, что с легкой руки медиков у меня изменился резус-фактор крови. Дело было перед операцией, и вот уж было бы не до смеха, если бы потребовалось переливание, а мне залили бы неподходящую кровь! Хорошо, что стационары перепроверяют результаты и берут у пациентов новые анализы. Для успокоения медсестра клиники даже показала пластиковую пластину с реактивами, которая вернула моей крови прежний статус. Однако каково было мое удивление, когда врачебная база в выписке все равно указала ложный результат. Впрочем, на такие приколы уже стараешься не обращать внимания. Не впервой. Ведь уже было по ошибке указано про прооперированный не с той стороны орган или приписки из чужой истории болезни.
Каким образом эти косяки возникают, порой сами доктора ни понять, ни объяснить не могут. Такая вот цифровизация...
И вот на какие мысли навели меня цифровизация здравоохранения и дубляж медицинских услуг. Предположений всего два: либо минздравовские чиновники и айтишники эти неудобные для пациентов и врачей моменты не узрели, то есть отнеслись к процессу чисто технически, чтобы начальникам было легче составлять статистику для отчетов, либо, напротив, позаботились о росте доходов поликлиник, многие из которых за последние годы хоть и стали частными, но берут госзаказы. Ведь за каждую оказанную услугу им полагаются перечисления из Фонда медстрахования.
Вы только представьте себе, какое количество людей в стране состоит на диспансерном учете! Добавьте к ним тех, кто ложится на операции. Только на одном анализе об определения резус-фактора какие суммы можно поднять! Не говоря уже о более дорогостоящих исследованиях. А ведь это происходит еще и за счет работающих казахстанцев, которые делают отчисления в ФОМС и, по идее, имеют полное право обслуживаться быстро и качественно.
Но на радушный прием почему-то приходится рассчитывать лишь в коммерческих клиниках за отдельную плату. Но только далеко не все казахстанцы хорошо обеспечены, чтобы позволить себе визиты к частникам.
После бесед в больничных очередях с людьми, у которых имеются сложные заболевания, кажется, что все мы после смерти непременно попадем в рай, потому что через ад проходим сейчас.
Ирина МОСКОВКА, журналист
https://time.kz/blogs/hocu-skazat/2021/01/06/irina-moskovka-komu-vygodno-dublirovanie-meduslug
Комментарии, по рейтингу, по дате