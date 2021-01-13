За что воевали казахи?

Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: bolatbol от 13.01.2021 16:35:03
Эту землю ценой жизни защищали мои предки. Во времена советской власти я готов был последовать их примеру. Теперь нефть продали китайцам, железо индусу, медь корейцу, хром еврею, банки одному казаху. Землю тоже хотят продать, я и миллионы таких как я не смогут ее купить. Защищать нечего, в случае чего можно сваливать.
Эту землю ценой жизни защищали мои предки. Во времена советской власти я готов был последовать их примеру. Теперь нефть продали китайцам, железо индусу, медь корейцу, хром еврею, банки одному казаху. Землю тоже хотят продать, я и миллионы таких как я не смогут ее купить. Защищать нечего, в случае чего можно сваливать.
Весь Север Казахстана де-юре у латифундистов казахов, де-факто у Российских олигархов сотрудников Кремля.
В 1916 году казахи имели грамотность 2% и имели земли и скотину - Тоесть не были подвержены школьной промывке мозгов и пропаганде патриотизма, 98% людей были в адевате. Людям нахрен не нужна была царская власть и вся эта ересь. Люди бунтовали, чтобы не умирать за дядю и не быть ему подвластным. И это было совсем другое поколение отцы так сказать.
Далее проходит коллективизация, раскулачивание и всеобщая грамотизация населения. У людей отняли скотину и земли, заменили грамотностью и пропагандой о великом СССР. Тоесть прошло 25 лет и на войну пошло в основном новое поколение - дети тех кто бунтовали, у которых в собственности нихрена нет и есть только идея о великом СССР и то что нужно отдать жизнь за страну и родину.
Резюмирую:
1)было у казаха свобода, земля, скотина и семья в 1916 - люди бунтовали.
2)к 1941 году у казаха нихрена не было кроме идеи о великой стране, светлом будущем и чести умереть за новую родину которая все отняло.