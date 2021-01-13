 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Мнения
За что воевали казахи?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Января 2021 в 20:05:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 13.01.2021 в 22:25:16   # 769848
Молодец задаёт четкий вопрос, а эта гнида пытается вывернуться! Бауыржан Момышулы уже тогда дал ответ за, что он воевал, и за что воевали все остальные
поощрить (2) | покарать
  Konstant 13.01.2021 в 22:31:29   # 769849
Семин умный мужик. Удивительно как партию свою не замутил еще
поощрить | покарать
  bolatbol 13.01.2021 в 22:35:03   # 769850
Эту землю ценой жизни защищали мои предки. Во времена советской власти я готов был последовать их примеру. Теперь нефть продали китайцам, железо индусу, медь корейцу, хром еврею, банки одному казаху. Землю тоже хотят продать, я и миллионы таких как я не смогут ее купить. Защищать нечего, в случае чего можно сваливать.
поощрить (4) | покарать (1)
  Absolute 13.01.2021 в 23:18:48   # 769851
Цитата: bolatbol от 13.01.2021 16:35:03
Эту землю ценой жизни защищали мои предки. Во времена советской власти я готов был последовать их примеру. Теперь нефть продали китайцам, железо индусу, медь корейцу, хром еврею, банки одному казаху. Землю тоже хотят продать, я и миллионы таких как я не смогут ее купить. Защищать нечего, в случае чего можно сваливать.

Весь Север Казахстана де-юре у латифундистов казахов, де-факто у Российских олигархов сотрудников Кремля.
поощрить | покарать
  Рамзес 14.01.2021 в 00:25:34   # 769854
поощрить (1) | покарать
  Рамзес 14.01.2021 в 00:26:38   # 769855
Да будет срач.

поощрить | покарать
  Рамзес 14.01.2021 в 00:28:46   # 769856
Федоров вроде грамотный - ну как поплыл перед Сёменым...
поощрить | покарать
  lokidogma 14.01.2021 в 01:50:03   # 769858
Моё мнение.
В 1916 году казахи имели грамотность 2% и имели земли и скотину - Тоесть не были подвержены школьной промывке мозгов и пропаганде патриотизма, 98% людей были в адевате. Людям нахрен не нужна была царская власть и вся эта ересь. Люди бунтовали, чтобы не умирать за дядю и не быть ему подвластным. И это было совсем другое поколение отцы так сказать.
Далее проходит коллективизация, раскулачивание и всеобщая грамотизация населения. У людей отняли скотину и земли, заменили грамотностью и пропагандой о великом СССР. Тоесть прошло 25 лет и на войну пошло в основном новое поколение - дети тех кто бунтовали, у которых в собственности нихрена нет и есть только идея о великом СССР и то что нужно отдать жизнь за страну и родину.
Резюмирую:
1)было у казаха свобода, земля, скотина и семья в 1916 - люди бунтовали.
2)к 1941 году у казаха нихрена не было кроме идеи о великой стране, светлом будущем и чести умереть за новую родину которая все отняло.
поощрить (1) | покарать (1)
  traglotid 14.01.2021 в 02:24:11   # 769859
нихуа не знает , но пизит
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь