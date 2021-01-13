За что воевали казахи?

Эту землю ценой жизни защищали мои предки. Во времена советской власти я готов был последовать их примеру. Теперь нефть продали китайцам, железо индусу, медь корейцу, хром еврею, банки одному казаху. Землю тоже хотят продать, я и миллионы таких как я не смогут ее купить. Защищать нечего, в случае чего можно сваливать.