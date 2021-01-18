Беседа с экс-председателем КНБ РК Альнуром Мусаевым

А у меня интерес: откуда информация? И сможете ли доказать в суде эти данные?Поймите меня правильно, я сам считаю что все везде разворовано, но порой сегодня через чур много дезинформации или же искаженной информации.

В 2013 году идею реализации проекта поддержал Серик Ахметов, на тот момент он был премьер-министром Казахстана. Серик Ныгметович дал конкретные поручения по созданию Правительственной рабочей группы об оказании содействия в реализации строительства стекольного завода заинтересованным госорганам. Было создано предприятие ТОО "Актобе Айнек”, совместное с СПК "Актобе” и ТОО "КазСтройСтекло”. Расходы, связанные с деятельностью компании, взяло на себя полностью СПК. Был выделен земельный участок стоимостью 500 миллионов тенге. Немецкой инжиниринговой компанией DTEC было разработано техобоснование проекта стоимостью 400 миллионов тенге. Были брошены все силы на создание завода, включены все адмресурсы, но увы и ах - завод так и не построили. Более того, по неизвестным причинам немецкая компания, которая разрабатывала проект, так и не получила плату за свою работу. Куда делись эти деньги – неизвестно. 172 миллиона евро. Ни стекла, ни рабочих мест.

Стекольная афера06.01.20217 лет назад казахстанские власти заявили о строительстве стекольного завода в Актобе. Амбициозный проект был поддержан в рамках программ «Форсированного индустриально-инновационного развития», а также «Дорожной карты бизнеса-2020». Во всеуслышание было заявлено что будет создано более 300 рабочих мест. Обещали, что завод будет выпускать до 700 тонн стекла. Правда и сумма строительства завода весьма внушительна – 172 миллиона евро! Прошло 7 лет. Стекольный завод в Актобе так и не появился.В 2013 году идею реализации проекта поддержал Серик Ахметов, на тот момент он был премьер-министром Казахстана. Серик Ныгметович дал конкретные поручения по созданию Правительственной рабочей группы об оказании содействия в реализации строительства стекольного завода заинтересованным госорганам. Было создано предприятие ТОО "Актобе Айнек”, совместное с СПК "Актобе” и ТОО "КазСтройСтекло”. Расходы, связанные с деятельностью компании, взяло на себя полностью СПК. Был выделен земельный участок стоимостью 500 миллионов тенге. Немецкой инжиниринговой компанией DTEC было разработано техобоснование проекта стоимостью 400 миллионов тенге. Были брошены все силы на создание завода, включены все адмресурсы, но увы и ах - завод так и не построили. Более того, по неизвестным причинам немецкая компания, которая разрабатывала проект, так и не получила плату за свою работу. Куда делись эти деньги – неизвестно. 172 миллиона евро. Ни стекла, ни рабочих мест.