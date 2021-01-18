Беседа с экс-председателем КНБ РК Альнуром Мусаевым

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danilov 18 Января 2021 в 13:01:41
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 18.01.2021 в 15:46:20 # 770222
Цитата: Skype от 18.01.2021 07:19:26
В 2013 году идею реализации проекта поддержал Серик Ахметов, на тот момент он был премьер-министром Казахстана. Серик Ныгметович дал конкретные поручения по созданию Правительственной рабочей группы об оказании содействия в реализации строительства стекольного завода заинтересованным госорганам. Было создано предприятие ТОО "Актобе Айнек”, совместное с СПК "Актобе” и ТОО "КазСтройСтекло”. Расходы, связанные с деятельностью компании, взяло на себя полностью СПК. Был выделен земельный участок стоимостью 500 миллионов тенге. Немецкой инжиниринговой компанией DTEC было разработано техобоснование проекта стоимостью 400 миллионов тенге. Были брошены все силы на создание завода, включены все адмресурсы, но увы и ах - завод так и не построили. Более того, по неизвестным причинам немецкая компания, которая разрабатывала проект, так и не получила плату за свою работу. Куда делись эти деньги – неизвестно. 172 миллиона евро. Ни стекла, ни рабочих мест.
В 2013 году идею реализации проекта поддержал Серик Ахметов, на тот момент он был премьер-министром Казахстана. Серик Ныгметович дал конкретные поручения по созданию Правительственной рабочей группы об оказании содействия в реализации строительства стекольного завода заинтересованным госорганам. Было создано предприятие ТОО "Актобе Айнек”, совместное с СПК "Актобе” и ТОО "КазСтройСтекло”. Расходы, связанные с деятельностью компании, взяло на себя полностью СПК. Был выделен земельный участок стоимостью 500 миллионов тенге. Немецкой инжиниринговой компанией DTEC было разработано техобоснование проекта стоимостью 400 миллионов тенге. Были брошены все силы на создание завода, включены все адмресурсы, но увы и ах - завод так и не построили. Более того, по неизвестным причинам немецкая компания, которая разрабатывала проект, так и не получила плату за свою работу. Куда делись эти деньги – неизвестно. 172 миллиона евро. Ни стекла, ни рабочих мест.
А у меня интерес: откуда информация? И сможете ли доказать в суде эти данные?
Поймите меня правильно, я сам считаю что все везде разворовано, но порой сегодня через чур много дезинформации или же искаженной информации.
Не говоря уже о искренности отличившегося в неоднократных оговорах и однобокой позиции Фейгине...
Как казахи потратили полмиллиарда долларов, чтобы Не создать собственный автопром http://www.exclusive.kz/expertiza/obshhestvo/122639/
Редакция exclusive.kz предлагает познакомиться с хронологией создания отечественного автопрома с 2010 по 2020 год, все данные доступны в открытых источниках а чтобы сделать выводы достаточно собрать их воедино. Итоги шокируют: только за последние 10 лет на производство 100 тысяч автомобилей было потрачено почти 500 млн. долларов. Из 8 открытых с помпой проектов действуют всего 2. Но ответственность привычно никто не понесет – Генеральная прокуратура считает эту информацию коммерческой тайной.
...
06.01.2021
Редакция exclusive.kz предлагает познакомиться с хронологией создания отечественного автопрома с 2010 по 2020 год, все данные доступны в открытых источниках а чтобы сделать выводы достаточно собрать их воедино. Итоги шокируют: только за последние 10 лет на производство 100 тысяч автомобилей было потрачено почти 500 млн. долларов. Из 8 открытых с помпой проектов действуют всего 2. Но ответственность привычно никто не понесет – Генеральная прокуратура считает эту информацию коммерческой тайной.
...
06.01.2021
Все мы гости 18.01.2021 в 21:33:49 # 770230
Цитата: alpha_portal от 18.01.2021 09:46:20Коммент содержал цитату из статьи Quote:
А у меня интерес: откуда информация? И сможете ли доказать в суде эти данные?
Поймите меня правильно, я сам считаю что все везде разворовано, но порой сегодня через чур много дезинформации или же искаженной информации.
Цитата: Skype от 18.01.2021 07:19:26
В 2013 году идею реализации проекта поддержал Серик Ахметов, на тот момент он был премьер-министром Казахстана. Серик Ныгметович дал конкретные поручения по созданию Правительственной рабочей группы об оказании содействия в реализации строительства стекольного завода заинтересованным госорганам. Было создано предприятие ТОО "Актобе Айнек”, совместное с СПК "Актобе” и ТОО "КазСтройСтекло”. Расходы, связанные с деятельностью компании, взяло на себя полностью СПК. Был выделен земельный участок стоимостью 500 миллионов тенге. Немецкой инжиниринговой компанией DTEC было разработано техобоснование проекта стоимостью 400 миллионов тенге. Были брошены все силы на создание завода, включены все адмресурсы, но увы и ах - завод так и не построили. Более того, по неизвестным причинам немецкая компания, которая разрабатывала проект, так и не получила плату за свою работу. Куда делись эти деньги – неизвестно. 172 миллиона евро. Ни стекла, ни рабочих мест.
В 2013 году идею реализации проекта поддержал Серик Ахметов, на тот момент он был премьер-министром Казахстана. Серик Ныгметович дал конкретные поручения по созданию Правительственной рабочей группы об оказании содействия в реализации строительства стекольного завода заинтересованным госорганам. Было создано предприятие ТОО "Актобе Айнек”, совместное с СПК "Актобе” и ТОО "КазСтройСтекло”. Расходы, связанные с деятельностью компании, взяло на себя полностью СПК. Был выделен земельный участок стоимостью 500 миллионов тенге. Немецкой инжиниринговой компанией DTEC было разработано техобоснование проекта стоимостью 400 миллионов тенге. Были брошены все силы на создание завода, включены все адмресурсы, но увы и ах - завод так и не построили. Более того, по неизвестным причинам немецкая компания, которая разрабатывала проект, так и не получила плату за свою работу. Куда делись эти деньги – неизвестно. 172 миллиона евро. Ни стекла, ни рабочих мест.
А у меня интерес: откуда информация? И сможете ли доказать в суде эти данные?
Поймите меня правильно, я сам считаю что все везде разворовано, но порой сегодня через чур много дезинформации или же искаженной информации.
Кому мешает производство казахстанского стекла? https://kaztag.kz/ru/standpoint/komu-meshaet-proizvodstvo-kazakhstanskogo-steklaПродолжение из другого источника Quote:
Дата: 10:18, 23-09-2015
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Дата: 10:18, 23-09-2015
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Стекольная афера
06.01.2021
7 лет назад казахстанские власти заявили о строительстве стекольного завода в Актобе. Амбициозный проект был поддержан в рамках программ «Форсированного индустриально-инновационного развития», а также «Дорожной карты бизнеса-2020». Во всеуслышание было заявлено что будет создано более 300 рабочих мест. Обещали, что завод будет выпускать до 700 тонн стекла. Правда и сумма строительства завода весьма внушительна – 172 миллиона евро! Прошло 7 лет. Стекольный завод в Актобе так и не появился.
В 2013 году идею реализации проекта поддержал Серик Ахметов, на тот момент он был премьер-министром Казахстана. Серик Ныгметович дал конкретные поручения по созданию Правительственной рабочей группы об оказании содействия в реализации строительства стекольного завода заинтересованным госорганам. Было создано предприятие ТОО "Актобе Айнек”, совместное с СПК "Актобе” и ТОО "КазСтройСтекло”. Расходы, связанные с деятельностью компании, взяло на себя полностью СПК. Был выделен земельный участок стоимостью 500 миллионов тенге. Немецкой инжиниринговой компанией DTEC было разработано техобоснование проекта стоимостью 400 миллионов тенге. Были брошены все силы на создание завода, включены все адмресурсы, но увы и ах - завод так и не построили. Более того, по неизвестным причинам немецкая компания, которая разрабатывала проект, так и не получила плату за свою работу. Куда делись эти деньги – неизвестно. 172 миллиона евро. Ни стекла, ни рабочих мест.
06.01.2021
7 лет назад казахстанские власти заявили о строительстве стекольного завода в Актобе. Амбициозный проект был поддержан в рамках программ «Форсированного индустриально-инновационного развития», а также «Дорожной карты бизнеса-2020». Во всеуслышание было заявлено что будет создано более 300 рабочих мест. Обещали, что завод будет выпускать до 700 тонн стекла. Правда и сумма строительства завода весьма внушительна – 172 миллиона евро! Прошло 7 лет. Стекольный завод в Актобе так и не появился.
В 2013 году идею реализации проекта поддержал Серик Ахметов, на тот момент он был премьер-министром Казахстана. Серик Ныгметович дал конкретные поручения по созданию Правительственной рабочей группы об оказании содействия в реализации строительства стекольного завода заинтересованным госорганам. Было создано предприятие ТОО "Актобе Айнек”, совместное с СПК "Актобе” и ТОО "КазСтройСтекло”. Расходы, связанные с деятельностью компании, взяло на себя полностью СПК. Был выделен земельный участок стоимостью 500 миллионов тенге. Немецкой инжиниринговой компанией DTEC было разработано техобоснование проекта стоимостью 400 миллионов тенге. Были брошены все силы на создание завода, включены все адмресурсы, но увы и ах - завод так и не построили. Более того, по неизвестным причинам немецкая компания, которая разрабатывала проект, так и не получила плату за свою работу. Куда делись эти деньги – неизвестно. 172 миллиона евро. Ни стекла, ни рабочих мест.
Почему бы ему с сопровождающим его Alimtortkara под этой темой не "оторваться" и оценить где больше воруют?