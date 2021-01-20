Невероятные результаты опроса старших школьников

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Hairless 20 Января 2021 в 11:10:58
Мои ученики — это ученики старших классов питерских школ. Иногда попадаются школьники из других городов — из Москвы, например — их специально привозят к нам на занятия.
Социальный срез — средний класс, дети законопослушных граждан, твердо стоящих на ногах. Обучение — 10 занятий — у нас стоит как средняя зарплата по Питеру.
В конце каждого курса, на 10-м занятии, мы проводим письменный опрос учащихся, где они отвечают на самые элементарные вопросы: как звали последнего русского царя, назови столицу Белоруссии или Эстонии, кто написал «Песнь о вещем Олеге», с кем была ВО война и когда, назови три музыкальные группы и т.д.
При этом учащимся говорится, что это небольшой тест на кругозор (в смысле на интеллект, — приходится уточнять, так как далеко не все знают, что такое «кругозор»). Да что там — какой-то «кругозор» — подавляющее большинство старшеклассников обнаруживают обескураживающую непросвещенность не только в реалиях окружающего мира, но не понимают смысла самых, казалось бы, обычных и простых слов.
В старшей группе из 15 человек (возраст 14 — 16 лет) только двое знали значение слова «иждивенец», остальные отвечали на вопрос, кто это такой, так:» воин»,» непослушный», «тот, кто живет один», «человек, который иждевал», «кто не подчиняется законам», «кто сбежал из тюрьмы», «кто нанялся к бандитам», «кто рано встает», «брет — именно так — брет сумашчего» или просто «не знаю» — ставить прочерки вместо ответов им было запрещено.
Я уже писала, что почти никто из школьников не понимают слова «навзничь» (на просьбу придумать словосочетание с этим словом пишут «дождь пошел навзничь», «пришел навзничь» и т.д.), практически никто не знает слов «кумачовый», «пунцовый», «бирюзовый», «толченый», а вчера выяснилось, что так же точно практически никто в старшей группе, прошу заметить, не знает, что означает слово «попадья».
На прямой вопрос «кто или что это такое» в ответ было напряженное молчание — пришлось предложить варианты ответов. Одна выбрала ответ «жена попа», остальные отвечали так: «это прорубь на реке», «яма на стройке», «след от пули».
Причем второй вариант про яму выбрали сразу шесть человек. Ни один, внимание, ни один человек не смог объяснить значение слова «амбразура». Ответы: «это когда вскрывают письма и посылки», «это клетки в зоопарке», «старые ненужные машины», «это когда стреляют сразу много кто».
О том, кто последний русский царь, мнения разделились: большинство считает, что это «Петор первый или третий», чуть меньше, что «Иван Грозный», кое-кто, что какой-то «Добрыня» (справедливости ради отмечу, что за » Добрыню» проголосовал учащийся из средней группы — 12 лет, шестиклассник).
Абсолютное большинство, то есть все без исключения, не знают, кто написал «Песнь о вещем Олеге». Этот вопрос задаем и средним и старшим — разницы нет никакой, хотя 6-7 классы должны были бы знать — у них это программное произведение, классе в пятом было. Все как один делают большие глаза, по аудитории идет обеспокоенный шорох, и у всех выражение лиц такое, будто их спрашивают, кто изобрел атомную бомбу. Вчерашние ответы (кроме «не знаю»): «крестьянство»,» нестер Летописец, «какой-то писатель», «композитор Великий», «музыкант», «никто», «церковные люди», «Виктор Цой».
Автор последнего ответа (12 лет) не знает толком, кто такой Цой — слышал только, что он «песни поет», а когда он жил узнать у него невозможно, т.к. на вопрос «Ты полагаешь, что Цой жил еще до революции?» учащийся не может ответить, так как не понимает, что значит «до революции»; отвечает: «Ну наверно… я не знаю…», а на попытку установить, что это за зверь такой «революция» только пожимает плечами.
Зато его одногруппники фамилию «Цой» слышат впервые и вообще не знают, кто это такой. Ни один из средней группы (12-13 лет) никогда не слышали слово «пресса», а уж выражение «желтая пресса» и тем более. Оно попалось им, когда был словарный диктант.
Я увидела, что один из них пишет вместо «пресса» — «кресо» и спросила, понимает ли он, о чем речь. Оказалось, что, не зная этих слов, он не так услышал и не стал думать, что же это такое. Когда я спросила, он напрягся, подумал и смущенно пробормотал: «Растение, наверное, дерево какое-то…не знаю!». Тут выяснилось, что все остальные тоже не знают, хотя написали правильно.
В старшей группе еще есть такой вопрос: «Мандельштам, Коллонтай, Бабель — кто из них женщина?». Разумеется, эти фамилии все слышат в первый (и, скорее всего, в последний) раз в жизни. Хотя часто попадаются люди с «рыжей ветки», а там есть улица Коллонтай, но это ничего не решает: про улицу-то они, может, и слышали, но не в состоянии соотнести одно с другим. Поэтому отвечают наугад, и, разумеется, самый популярный ответ: женщина — это Бабель.
Эти три фамилии звучат для них как полная абракадабра, хотя читаются внятно, громко и в полной тишине. Все равно в их транскрипции они выглядят так:» Мандель Штамп»,» Майдельшталь», «Манданштан», а вчера наша картотека пополнилась вариантом «Миммельштой». Для средней группы вчера вопрос пришлось адаптировать: «Фалафель, Барто, Пухто — кто из них женщина?» Так вот, ответ Барто (правда, написано было не Барто, а Бурто) был только один. Пятеро написали «Пухто (вариант — «Пахто»), большинство предпочли ответ «Фалафель» (у одной — «Палафель»).
Есть миф, что, мол «дети» («детишки» даже, можно сказать) зато хорошо разбираются в новых системах коммуникаций и так далее. Увы, дальше социальных сетей, приложений и игрушек дело не идет, и для многих, очень многих найти в интернете нужную информацию — большая проблема, а иногда и правильно выйти на нужный адрес группы ВК не в состоянии.
Мы заметили, что на вопрос «Кто изобрел социальную сеть Фейсбук» сами они ответить не могут, нужны варианты ответов. Из вариантов предлагаем: Цукерман, Цукерберг, Цукерсон или Цискаридзе? И что вы думаете? Что уж на этот-то вопрос все знают ответ? Как бы не так. Отвечают наугад и как попало.
А вот наши вчерашние приобретения: наряду с Цукерсонами и Цукерманами вчера у нас появился (в группе 6-7 кл) Сукер сон и Цыцкариджа. Авторы этих ответов (и других тоже) не поняли даже смысла самого вопроса. Еще новенькое: столица Белоруссии — Украина, Турция, Киев, Белгород, а Эстонии — Мексика. Чукчи живут в горах, в лесу, в Игле, в холодных странах, где таджики, на востоке, в хатах, на северном полюсе.
А один написал, что нет такого народа — «это брет» (тот самый, который так же ответил на вопрос про иждивенца). И что попадья это «бочка на воде» из двух вариантов ответа он сделал один.
Советский Союз развалил Сталин, Путин, Ленин, Брежнев, Гитлер (некоторые пишут «немцы»). Но то, что ВО война была с немцами, тоже знают не все. Дату один из них (учащийся 8 класса, 14 лет) указал 1941-1998г., а другой 12 лет — с 1710 по 2005 год. Но на этот вопрос чаще всего ответы правильные.
Никто не знает, как называется священная книга у мусульман: «В христианстве — Библия, а в мусульманстве?». Прочерки ставить нельзя, поэтому пишут: «мусульмане», «книга», «деньги», карант», «мангольство», «будда», «молитва», «анти библия», «история», «свитки», «алах» и т.д. А вчера коллекция пополнилась ответом «кармен» (отвечал ученик 8 класса).
В конце идут вопросы «блиц»: любимая книга, любимый фильм, блюдо и тд. Среди блюд лидируют суши, пицца, тирамису, а на вопросы про книгу и фильм почти все ответы такие: «нет».
Наташа Романова
https://golbis.com/pin/neveroyatnyie-rezultatyi-oprosa-starshih-shkolnikov/
От себя: не берусь судить, насколько достоверна и типична описанная ситуация для России и Казахстана.
Но если это так - мне страшно от мысли, что сделают с моей страной дети с таким уровнем мотивации к познанию и творчеству, когда станут взрослыми.
Особенно страшно, когда понимаешь, что именно они - основная целевая аудитория разнообразных навальных/тихановских.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Давно пишу, что не надо завоевывать государство. Развалите систему образования и государство само исчезнет через 10-15 лет.
KapitanNemo 20.01.2021 в 12:04:20 # 770329
Слово тамошних наверно понятно
Цитата: KapitanNemo от 20.01.2021 06:04:20Таможня пишется через "ж".
Одноклассники в Питере удивляли тамошних преподавателей чистой и грамотной русской речью.
Слово тамошних наверно понятно
Одноклассники в Питере удивляли тамошних преподавателей чистой и грамотной русской речью.
Слово тамошних наверно понятно
А что касается, грамотного русского языка, то это верно. К сожалению, у большой части молодёжи язык очень бедный, но произношение более приближено к литературному русскому языку, чем у жителей разных регионов России.
Цитата: NBE от 20.01.2021 07:54:10
Ммм, я тоже не смог ответить на половину вопросов, и не знаю что такое "иго", при том что русский я знаю лучше чем казахский ...
Ммм, я тоже не смог ответить на половину вопросов, и не знаю что такое "иго", при том что русский я знаю лучше чем казахский ...
Вы серьезно ?
А потом, подумав, что я сам не знаю ответов на половину вопросов, и что эти дети - наше будущее, всплакнул даже.
а вчера выяснилось, что так же точно практически никто в старшей группе, прошу заметить, не знает, что означает слово «попадья».не могу не вставить свои три копейки: попы многие столетия были попами, и жены у них были попадьи и дети поповнами и поповичами, но вот в двадцатом веке они стали называть себя батюшками и матушками, от того школьники и не знают попадью . Теперь вот и я не знаю как называются их дети. Батюшкович, батюшковна?
Цитата: Hairless от 20.01.2021 11:13:20
Почему-то не могу вставить ролик с Ютуба. Там есть еще веселее на эту тему.
Почему-то не могу вставить ролик с Ютуба. Там есть еще веселее на эту тему.
Давайте ссылку, вместе посмеемся.
Цитата: Panasonic от 20.01.2021 13:04:21
Давайте ссылку, вместе посмеемся.
Цитата: Hairless от 20.01.2021 11:13:20
Почему-то не могу вставить ролик с Ютуба. Там есть еще веселее на эту тему.
Почему-то не могу вставить ролик с Ютуба. Там есть еще веселее на эту тему.
Давайте ссылку, вместе посмеемся.
https://youtu.be/7-ZMHDwz_5A
Цитата: Hairless от 20.01.2021 13:10:23
https://youtu.be/7-ZMHDwz_5A
Цитата: Panasonic от 20.01.2021 13:04:21
Давайте ссылку, вместе посмеемся.
Цитата: Hairless от 20.01.2021 11:13:20
Почему-то не могу вставить ролик с Ютуба. Там есть еще веселее на эту тему.
Почему-то не могу вставить ролик с Ютуба. Там есть еще веселее на эту тему.
Давайте ссылку, вместе посмеемся.
https://youtu.be/7-ZMHDwz_5A