История повторяется

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danilov 21 Января 2021 в 21:57:01
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  Zoggyla 21.01.2021 в 23:04:41   # 770463
Наш капиталист - сукин сын, но это наш капиталист! Как-то фашизма душок ощущается.
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  Практичный 22.01.2021 в 00:20:27   # 770469
Это неизбежно... Все по спирали,как только более 90 % богатств сосредотачиваеться у 1% населения происходит изъятие,тем или иным способом. Это закон переполнения,взрыв при избыточном давлении. Тут уже стравливать поздно,целостность оболочки нарушена
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