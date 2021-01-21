История повторяется

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danilov 21 Января 2021 в 21:57:01
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Zoggyla
21.01.2021 в 23:04:41
# 770463
Наш капиталист - сукин сын, но это наш капиталист! Как-то фашизма душок ощущается.
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Практичный
22.01.2021 в 00:20:27
# 770469
Это неизбежно... Все по спирали,как только более 90 % богатств сосредотачиваеться у 1% населения происходит изъятие,тем или иным способом. Это закон переполнения,взрыв при избыточном давлении. Тут уже стравливать поздно,целостность оболочки нарушена
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