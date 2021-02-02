Не нужно быть Рэем Брэдбери, чтобы видеть очевидное

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danilov 02 Февраля 2021 в 12:57:29
Работал на печатной машинке, а из сложных устройств пользовался только лифтом (по дому Брэдбери передвигался в инвалидном кресле). И даже машину не умел водить! Да и человек XXI века его разочаровал.
Ещё в 1950 он написал сборник рассказов «Марсианские хроники», в соответствии с которыми мы уже должны были построить города на Красной планете.
Когда в 2010 году у 90-летнего Рэя спросили, почему его предсказание не сбылось, он сказал:
"Потому что люди - идиоты. Они сделали кучу глупостей: придумывали костюмы для собак, должность рекламного менеджера и штуки вроде айфона, не получив взамен ничего, кроме кислого послевкусия. А вот если бы мы развивали науку, осваивали Луну, Марс, Венеру... Кто знает, каким был бы мир тогда? Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением - пить пиво и смотреть сериалы".
«Но если во времена «Фаренгейта» я писал о тирании большинства, то теперь я говорю о тирании меньшинств. В наши дни остерегайся и тех и других! Первые пытаются заставить тебя делать каждый день одни и те же вещи, вторые пишут мне, например, что стоило бы уделить больше внимания правам женщин в «Марсианских хрониках» или придумать больше чернокожих героев в «Вине из одуванчиков». Мой ответ обоим сборищам одинаков: большинство вы или меньшинство — идите к черту, прямо в ад, вместе со всеми, кто попытается говорить мне, что делать и как писать. Сейчас все общество разделилось на разнокалиберные меньшинства, которые на деле суть те же книгосжигатели — они жгут книги путем их запрещения. Вся эта политкорректность, разросшаяся одиозными дебрями в студенческих кампусах, — дерьмо собачье.»
© Рэй Брэдбери, май 1996