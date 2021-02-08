Заграница не поможет

danilov 08 Февраля 2021 в 15:19:08
Quote:
Советский и российский режиссер Андрей Кончаловский объявил президента России Владимира Путина «абсолютным либералом». Кинематографист дал интервью телеведущей Ксении Собчак, беседа опубликована на YouTube.
«Путин — абсолютный либерал. Другой вопрос, что форма правления, которая была создана, она же создана не Путиным. Она создается русским культурным геномом», — отметил режиссер. Он процитировал историка Владимира Булдакова, писавшего, что «русский народ создает себе правительство согласно своему представлению о власти».
«Десять лет назад я уже думал, что Путин — либерал. В том смысле, что он очень много терпит, и самое главное, что он терпит, это коррупцию. И уровень коррупции зашкаливает именно потому, что Путин — либерал», — подчеркнул Кончаловский. Он добавил, что за последние десять лет уровень коррупции в России вырос.
называется понимай как хочешь, то ли в плане либерализма то ли в плане коррупции
Цитата: Dimmon от 08.02.2021 09:54:46 Наверно он так шутит)"
Quote:
Советский и российский режиссер Андрей Кончаловский объявил президента России Владимира Путина «абсолютным либералом». Кинематографист дал интервью телеведущей Ксении Собчак, беседа опубликована на YouTube.
«Путин — абсолютный либерал. Другой вопрос, что форма правления, которая была создана, она же создана не Путиным. Она создается русским культурным геномом», — отметил режиссер. Он процитировал историка Владимира Булдакова, писавшего, что «русский народ создает себе правительство согласно своему представлению о власти».
«Десять лет назад я уже думал, что Путин — либерал. В том смысле, что он очень много терпит, и самое главное, что он терпит, это коррупцию. И уровень коррупции зашкаливает именно потому, что Путин — либерал», — подчеркнул Кончаловский. Он добавил, что за последние десять лет уровень коррупции в России вырос.
называется понимай как хочешь, то ли в плане либерализма то ли в плане коррупции
Цитата: Dimmon от 08.02.2021 09:54:46
Quote:
Советский и российский режиссер Андрей Кончаловский объявил президента России Владимира Путина «абсолютным либералом». Кинематографист дал интервью телеведущей Ксении Собчак, беседа опубликована на YouTube.
«Путин — абсолютный либерал. Другой вопрос, что форма правления, которая была создана, она же создана не Путиным. Она создается русским культурным геномом», — отметил режиссер. Он процитировал историка Владимира Булдакова, писавшего, что «русский народ создает себе правительство согласно своему представлению о власти».
«Десять лет назад я уже думал, что Путин — либерал. В том смысле, что он очень много терпит, и самое главное, что он терпит, это коррупцию. И уровень коррупции зашкаливает именно потому, что Путин — либерал», — подчеркнул Кончаловский. Он добавил, что за последние десять лет уровень коррупции в России вырос.
называется понимай как хочешь, то ли в плане либерализма то ли в плане коррупции
Кончаловский критически относится к современной действительности, часто говорит о фактическом отсутствии демократии в России:
У нас <в России> не существует гражданского общества, поскольку не существует общественного мнения, поскольку у большинства граждан не существует никакого желания как-то влиять на действия власти, власть делает то, что хочет, в том числе применяет юриспруденцию в нужных пропорциях в нужном направлении… У нас Конституция есть, законы есть, суды есть, но всё это для того, чтобы легитимизировать решения власти… Народ как был языческим, так во многом им и остаётся.
— [40]
«В России пока очень низкая общая культура. Русский человек с этой культурой, приобретая большое количество денег, становится разрушителем и самого себя, и окружающей среды»
«У русского человека нет чувства индивидуальности, а значит, чувства ответственности. А так как у русского человека нет чувства ответственности, то разговор с ним может быть только один: вдарил палкой ему по голове, и он присел» (Андрей Кончаловский о телевидении: «Я просто говорю то, что думаю»)
Взято с https://ru.wikipedia.org/wiki/Кончаловский,_Андрей_Сергеевич
Цитата: Dimmon от 08.02.2021 09:54:46
Quote:
Советский и российский режиссер Андрей Кончаловский объявил президента России Владимира Путина «абсолютным либералом». Кинематографист дал интервью телеведущей Ксении Собчак, беседа опубликована на YouTube.
«Путин — абсолютный либерал. Другой вопрос, что форма правления, которая была создана, она же создана не Путиным. Она создается русским культурным геномом», — отметил режиссер. Он процитировал историка Владимира Булдакова, писавшего, что «русский народ создает себе правительство согласно своему представлению о власти».
«Десять лет назад я уже думал, что Путин — либерал. В том смысле, что он очень много терпит, и самое главное, что он терпит, это коррупцию. И уровень коррупции зашкаливает именно потому, что Путин — либерал», — подчеркнул Кончаловский. Он добавил, что за последние десять лет уровень коррупции в России вырос.
называется понимай как хочешь, то ли в плане либерализма то ли в плане коррупции
А нужно ли его понимать?
Разнообразные деятели искусства зачастую в той или иной степени ё#нутые, но почему-то при этом мнят себя чуть ли не мессиями.
Шли бы они... заниматься своим делом.
Запутаешься где правые, где левые, где либерал, где демократ, одно знаю совершенно точно: перемены не привели к лучшей жизни народа до этих пор, не приведут и в будущем. После каждых перемен наверх всплывала пена(говно) и это говно получало преимущество в виде власти и денег над остальными, а народ, который добивался этих перемен, под руководством говна, как был нищим , так им и оставался. Мало того, его (народа) положение становилось хуже чем до перемен, а положение говна -лучше. Вот такая "стройная " теория у меня. Вперед войска тиктокеров и блогеров- за процветание и благополучие навальных!
Явлинский сильно расстроил поклонников Навального Quote:
Без путинизма и популизма https://www.yavlinsky.ru/article/bez-putinizma-i-populizma/
О смыслах текущей политики
06.02.2021
СОДЕРЖАНИЕ
ДЕСЯТЬ ЛЕТ «ПЕРЕМЕН»
РЕПРЕССИИ И ИЛЛЮЗИИ
КОРРУПЦИЯ КАК ПОВОД
ТЕРРОР
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР
ХАРАКТЕР ПРОТЕСТА
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПУЗЫРИ» И ВЫБОР БУДУЩЕГО
«ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ»?
СНОВА ВЫБОР ИЗ ДВУХ ЗОЛ?
ЧТО ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС?
...
И не только у него о Навальном такое мнение Quote:
Похожую позицию высказала телеведущая Ксения Собчак.
"У меня только один вопрос к тем, кто принимает все эти решения: как вы умудрились за полгода из политика, который отталкивал своей радикальностью, авторитарностью и жесткостью многих людей самых либеральных взглядов, сделать супергероя, за чьим возвращением следят все соцсети, и поддерживают даже те, кто бы никогда не хотел такого президента?" - написала она в "Инстаграме".