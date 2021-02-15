Цены на жилье улетели в космос. Что не так со «снятием пенсионных» от Токаева?

Информационный вброс, не имющий ничего общего с действительностью. Я приобрел квартиру на пенсионные деньги на вторичном рынке. Цены выросли в виртуале , если разговаривать с продавцом, то скидывают нормально, так как предложение на рынке превышает спрос. Проблем с оформлением и снятием нет никаких.

Информационный вброс, не имющий ничего общего с действительностью. Я приобрел квартиру на пенсионные деньги на вторичном рынке. Цены выросли в виртуале , если разговаривать с продавцом, то скидывают нормально, так как предложение на рынке превышает спрос. Проблем с оформлением и снятием нет никаких.

О том, что вопрос о судьбе программы льготной ипотеки активно обсуждается экспертами и в правительстве, в начале февряла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тогда он напомнили позицию ЦБ РФ, которая заключается в необходимости сворачивания программы льготной ипотеки, так как она вызывает рост цен на жилье: оставить такую ипотеку, по мнению Центробанка, необходимо в тех регионах, где ситуация на рынке жилья наиболее сложна.

"Да, эта позиция Центробанка известна. Действительно, у ЦБ есть мнение и есть опасения в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту "пузыря". Существуют и иные точки зрения. И этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве", - сказал Песков.