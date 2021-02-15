Цены на жилье улетели в космос. Что не так со «снятием пенсионных» от Токаева?

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danilov 15 Февраля 2021 в 11:52:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/polovina-vkladchikov-enpf-imeet-nakopleniya-menee-500-384904/
70% вкладчиков имеют накопления до миллиона - это просто крах системы, основная причина инфляция тенге, нельзя хранить накопления в такой инфляционной валюте...
Даже 30 000 уе заработает за 5 лет, а что бы жилье считалось доступным по этой методике нужно 3 года, то есть даже 30 000 много (прошлогодние цены), другой специалист права, у нас нету других инструментов вложения, поэтому все вложения уходят на жилье.
Цитата: kubik от 15.02.2021 06:13:25
Информационный вброс, не имющий ничего общего с действительностью. Я приобрел квартиру на пенсионные деньги на вторичном рынке. Цены выросли в виртуале , если разговаривать с продавцом, то скидывают нормально, так как предложение на рынке превышает спрос. Проблем с оформлением и снятием нет никаких.
Информационный вброс, не имющий ничего общего с действительностью. Я приобрел квартиру на пенсионные деньги на вторичном рынке. Цены выросли в виртуале , если разговаривать с продавцом, то скидывают нормально, так как предложение на рынке превышает спрос. Проблем с оформлением и снятием нет никаких.
Адекватные скидывают, а неадекватные так и держут
Цитата: lokidogma от 15.02.2021 07:23:23Завтра скинут, ажиотажа на рынке нет, кто поумнее это понимает.
Адекватные скидывают, а неадекватные так и держут
Цитата: kubik от 15.02.2021 06:13:25
Информационный вброс, не имющий ничего общего с действительностью. Я приобрел квартиру на пенсионные деньги на вторичном рынке. Цены выросли в виртуале , если разговаривать с продавцом, то скидывают нормально, так как предложение на рынке превышает спрос. Проблем с оформлением и снятием нет никаких.
Информационный вброс, не имющий ничего общего с действительностью. Я приобрел квартиру на пенсионные деньги на вторичном рынке. Цены выросли в виртуале , если разговаривать с продавцом, то скидывают нормально, так как предложение на рынке превышает спрос. Проблем с оформлением и снятием нет никаких.
Адекватные скидывают, а неадекватные так и держут
О том, что вопрос о судьбе программы льготной ипотеки активно обсуждается экспертами и в правительстве, в начале февряла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тогда он напомнили позицию ЦБ РФ, которая заключается в необходимости сворачивания программы льготной ипотеки, так как она вызывает рост цен на жилье: оставить такую ипотеку, по мнению Центробанка, необходимо в тех регионах, где ситуация на рынке жилья наиболее сложна.
"Да, эта позиция Центробанка известна. Действительно, у ЦБ есть мнение и есть опасения в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту "пузыря". Существуют и иные точки зрения. И этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве", - сказал Песков.
"Да, эта позиция Центробанка известна. Действительно, у ЦБ есть мнение и есть опасения в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту "пузыря". Существуют и иные точки зрения. И этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве", - сказал Песков.
у нас тоже обсуждают уже более 2х недель что делать с ценами и льготной ипотекой
в Аланий 43 млн https://krisha.kz/a/show/661194754
и то имейте виду это курортный город