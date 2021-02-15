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Цены на жилье улетели в космос. Что не так со «снятием пенсионных» от Токаева?
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danilov 15 Февраля 2021 в 11:52:06
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  kubik 15.02.2021 в 12:13:25   # 772053
Информационный вброс, не имющий ничего общего с действительностью. Я приобрел квартиру на пенсионные деньги на вторичном рынке. Цены выросли в виртуале , если разговаривать с продавцом, то скидывают нормально, так как предложение на рынке превышает спрос. Проблем с оформлением и снятием нет никаких.
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  Lokki 15.02.2021 в 12:53:34   # 772055
О какой медианной заработной плате в 147 000 ведет эксперт? и как они расчитывают индекс доступности при использовании 100% заработной в пользу накопления на покупку недвижимости? Это же не реально. А обуваться-одеваться и есть эти люди не должны? какие-то куцые расчеты и в связи с ними куцые выводы о том что недвижимость у нас пипец доступка с индексом 4,6. Ну смешарики. Молодая семья из даже двух работников и одного ребенка(а у нас на юге таких почти нет, у всех минимум2) не смогут сами без кредитов и ипотек купить жилье. Вот это реальный индекс доступности жилья, а не то что нам тут лечат. И все эти "льготные" кредиты на недвижимость раздувают этот пузырь. В действительности потребительская способность не выросла на столько процентов(скорее даже упала после карантинов)на колько подорожал рынок недвижимости. Это касается и первички и вторички. И в еще большей мере касается рынка аренды недвижимости. Там вообще ад и пакистан.
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  NBE 15.02.2021 в 13:12:23   # 772056
Люди не поняли сути пенсионных изъятии. Есть 1% населения Казахстана, которые получают очень высокие зарплаты (топ менеджеры нац. компании и правительство), у них накопились миллионы в ЕНПФ. А любая аналитика ЕНПФ говорит что она не жизнеспособна, и когда поколение которая должна жить только на пенсионные выйдут на пенсию, это пенсионка крякнется. Им будет обидно за свои миллионы, в основном это их деньги хранятся там, поэтому этот закон дал им возможность каждый год (программа бессрочная) состригать все сливки, и оставлять как все мизерные накопления.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/polovina-vkladchikov-enpf-imeet-nakopleniya-menee-500-384904/
70% вкладчиков имеют накопления до миллиона - это просто крах системы, основная причина инфляция тенге, нельзя хранить накопления в такой инфляционной валюте...
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  NBE 15.02.2021 в 13:13:35   # 772057
Елена Бахмутова считает как то по Хабаровский, в регионах в среднем у нас 4 человека на семью, ежемесячный доход семьи около 200 тысяч, 2 комнатная квартира - 30 000 уе до поднятия, а сейчас стоит 40 000 уе. Семья за 10 лет зарабатывает 57 000 уе, а 40 000 заработает за 7 лет, мы уже не в зеленной зоне.
Даже 30 000 уе заработает за 5 лет, а что бы жилье считалось доступным по этой методике нужно 3 года, то есть даже 30 000 много (прошлогодние цены), другой специалист права, у нас нету других инструментов вложения, поэтому все вложения уходят на жилье.
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  lokidogma 15.02.2021 в 13:23:23   # 772058
Цитата: kubik от 15.02.2021 06:13:25
Информационный вброс, не имющий ничего общего с действительностью. Я приобрел квартиру на пенсионные деньги на вторичном рынке. Цены выросли в виртуале , если разговаривать с продавцом, то скидывают нормально, так как предложение на рынке превышает спрос. Проблем с оформлением и снятием нет никаких.

Адекватные скидывают, а неадекватные так и держут
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  kubik 15.02.2021 в 14:21:02   # 772060
Цитата: lokidogma от 15.02.2021 07:23:23
Цитата: kubik от 15.02.2021 06:13:25
Информационный вброс, не имющий ничего общего с действительностью. Я приобрел квартиру на пенсионные деньги на вторичном рынке. Цены выросли в виртуале , если разговаривать с продавцом, то скидывают нормально, так как предложение на рынке превышает спрос. Проблем с оформлением и снятием нет никаких.

Адекватные скидывают, а неадекватные так и держут
Завтра скинут, ажиотажа на рынке нет, кто поумнее это понимает.
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  Dimmon 15.02.2021 в 15:02:22   # 772061
Quote:
О том, что вопрос о судьбе программы льготной ипотеки активно обсуждается экспертами и в правительстве, в начале февряла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тогда он напомнили позицию ЦБ РФ, которая заключается в необходимости сворачивания программы льготной ипотеки, так как она вызывает рост цен на жилье: оставить такую ипотеку, по мнению Центробанка, необходимо в тех регионах, где ситуация на рынке жилья наиболее сложна.
"Да, эта позиция Центробанка известна. Действительно, у ЦБ есть мнение и есть опасения в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту "пузыря". Существуют и иные точки зрения. И этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве", - сказал Песков.

у нас тоже обсуждают уже более 2х недель что делать с ценами и льготной ипотекой
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  DITRX 15.02.2021 в 20:52:55   # 772090
у нас в казахстане цены реально раздуты. Как говорил один блогер из Украйны если хочешь инвестировать в квартиру то посчитай если эта квартира не окупиться через 10 лет то она дорогая. Сейчас однакомнатная стоит 14 000 000тг если ее здавать по 60 000 в мес. то окупиться она через 19,5 года. сравнил цены у нас и в Турций так у них дешевле вот примеры 3-х комнатные у нас 51,5 млн стоит в шымкенте https://krisha.kz/a/show/664059268

в Аланий 43 млн https://krisha.kz/a/show/661194754

и то имейте виду это курортный город
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