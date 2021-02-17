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Гейтс назвал атомную энергию единственным способом "сохранить климат"
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danilov 17 Февраля 2021 в 09:08:10
Солнечная и ветровая энергетика пока не способны быть бесперебойным источником энергии, эту функцию, а также сохранение климата сможет на себя взять только атомная энергетика, сказал основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии во вторник.

Гейтс заявил, что самая большая трудность для человечества - достичь климатической нейтральности к 2050 году. Это означает, что человечество прекратит увеличивать объем парниковых газов в атмосфере, а значит, сведет на нет свое негативное влияние на климат. Основные выбросы парниковых газов связаны с энергетикой, основанной на сжигании угля, нефти и газа.

"Нам либо нужно чудо-изобретение, чтобы сделать батареи в 20 раз дешевле, чтобы позволить сезонное хранение энергии - в этом случае вы получите несколько недель без солнца и ветра, когда люди все-таки будут обеспечены теплом… Или вам нужно, чтобы 25% генерации были доступны независимо от погоды. Деление ядра и термоядерный синтез - это действительно единственные вещи, которые могут работать в таких масштабах", - сказал Гейтс.

Он также пояснил, что атомная энергетика должна быть еще дешевле и безопаснее, чтобы убедить людей в принятии этой технологии.

По расчетам специалистов, для того, чтобы обеспечить климатическую стабильность за счет сокращения выбросов парниковых газов, необходимо, в частности, увеличить совокупный объем атомной генерации в мире до 930 гигаватт к 2050 году (сейчас этот показатель составляет 393 гигаватта). Установленная электрическая мощность одного крупного энергоблока АЭС сейчас составляет порядка одного гигаватта. Согласно данным МАГАТЭ, в настоящий момент в мире эксплуатируется 443 энергетических ядерных реактора и еще 50 строятся.

https://ria.ru/20210216/klimat-1597701164.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 17.02.2021 в 11:06:28   # 772175
Атомная энергетика?
Гейтс на Путина работает?

Росатом всех рвет на глобальном уровне. Строит АЭС, обогащает уран.
США попали в технологическую зависимость от Росатома.

Есть компания Uranium One.
Ей принадлежат доли практически всех месторождений урана, около 42% всех запасов мира.
На 100% принадлежит Росатому.

Многие считают что век становится информационным, но цифровая экономика очень энергозатратная.

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