Гейтс назвал атомную энергию единственным способом "сохранить климат"

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danilov 17 Февраля 2021 в 09:08:10
Гейтс заявил, что самая большая трудность для человечества - достичь климатической нейтральности к 2050 году. Это означает, что человечество прекратит увеличивать объем парниковых газов в атмосфере, а значит, сведет на нет свое негативное влияние на климат. Основные выбросы парниковых газов связаны с энергетикой, основанной на сжигании угля, нефти и газа.
"Нам либо нужно чудо-изобретение, чтобы сделать батареи в 20 раз дешевле, чтобы позволить сезонное хранение энергии - в этом случае вы получите несколько недель без солнца и ветра, когда люди все-таки будут обеспечены теплом… Или вам нужно, чтобы 25% генерации были доступны независимо от погоды. Деление ядра и термоядерный синтез - это действительно единственные вещи, которые могут работать в таких масштабах", - сказал Гейтс.
Он также пояснил, что атомная энергетика должна быть еще дешевле и безопаснее, чтобы убедить людей в принятии этой технологии.
По расчетам специалистов, для того, чтобы обеспечить климатическую стабильность за счет сокращения выбросов парниковых газов, необходимо, в частности, увеличить совокупный объем атомной генерации в мире до 930 гигаватт к 2050 году (сейчас этот показатель составляет 393 гигаватта). Установленная электрическая мощность одного крупного энергоблока АЭС сейчас составляет порядка одного гигаватта. Согласно данным МАГАТЭ, в настоящий момент в мире эксплуатируется 443 энергетических ядерных реактора и еще 50 строятся.
https://ria.ru/20210216/klimat-1597701164.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 17.02.2021 в 11:06:28 # 772175
Гейтс на Путина работает?
Росатом всех рвет на глобальном уровне. Строит АЭС, обогащает уран.
США попали в технологическую зависимость от Росатома.
Есть компания Uranium One.
Ей принадлежат доли практически всех месторождений урана, около 42% всех запасов мира.
На 100% принадлежит Росатому.
Многие считают что век становится информационным, но цифровая экономика очень энергозатратная.