Саакашвили назвал главную проблему власти в Казахстане

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danilov 17 Февраля 2021 в 16:28:01
Отвечая на вопрос о том, что если бы его гипотетически назначили премьер-министром Казахстана, то с чего бы он начал работу, Саакашвили сказал, что с внедрения в государственную власть принципа меритократии.
«Главное, что надо сделать, я не случайно упомянул это, сделать меритократию. Везде набирать новых людей, согласно их талантам, через открытые конкурсы. Я, например, всех, кто мне пригодился в жизни, всегда набирал по конкурсу. Как только ты набираешь родственников, кумов, одноклассников, однокурсников – ничего хорошего из этого общества не выходит. Первое, чтобы я сделал на месте любой власти в любой стране – полностью бы поменял на систему меритократии. Всех родственников со всех мест попросить. Ни один мой родственник в Грузии не сделал даже близко карьеру ни в политике, ни в бизнесе, когда я 10 лет был президентом, до этого был главой местного самоуправления полуторамиллионного Тбилиси, министром, главой парламентского большинства. Я за этим пристально следил, чтобы они не делали карьеру», - рассказал он.
По словам бывшего президента Грузии, он специально мешал своим родственникам делать карьеру в политике и бизнесе, даже несмотря на то, что у них может быть и были таланты в этих сферах.
«Мне кажется это самое главное. У Казахстана все остальное есть. Как только будет меритократия, все остальные эти люди будут искать лучшей модели. Они будут состязаться друг с другом кто предложит что-то хорошее, новое для страны. Потому что это будут люди с амбициями. Больше для страны, чем для себя. Главная проблема, чтобы у тебя были чиновники, которые будут любить страну, больше чем себя, свою семью, свой клан»,- считает Саакашвили.
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Цитата: старик от 17.02.2021 13:12:26
Ну говорит то правильные вещи, вот только из уст этого прохвоста звучит неубедительно.
Ну говорит то правильные вещи, вот только из уст этого прохвоста звучит неубедительно.
Это очень умный и образованный прохвост. И многое умеющий делать.