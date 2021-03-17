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Санкции против Казахстана. Мнение бывшего главы израильской разведки.
kubik 17 Марта 2021 в 06:33:31
не люблю я такие передачи хватило только на 3 мин просмотра. Смысл заказного характера понятен санкций зло. Мне интересно почему это здесь выложили ? Ведь передача показывает только одну соторну медали и она не обективна. Если сравнивать с Саудовской Аравией то это глупо у них больше плюсов чем минусов. Согласенв Саудовской Аравии ущемляют права женщин но у них бесплатное медецина и образования если хочешь можешь обучаться заграницей за счет государства или лечиться. При заключении брака дарят дом, если родился ребенок выдают деньги. Ипотека или любой кредит под 0%