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Мнения
Санкции против Казахстана. Мнение бывшего главы израильской разведки.
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kubik 17 Марта 2021 в 06:33:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 17.03.2021 в 12:42:07   # 774323
не люблю я такие передачи хватило только на 3 мин просмотра. Смысл заказного характера понятен санкций зло. Мне интересно почему это здесь выложили ? Ведь передача показывает только одну соторну медали и она не обективна. Если сравнивать с Саудовской Аравией то это глупо у них больше плюсов чем минусов. Согласенв Саудовской Аравии ущемляют права женщин но у них бесплатное медецина и образования если хочешь можешь обучаться заграницей за счет государства или лечиться. При заключении брака дарят дом, если родился ребенок выдают деньги. Ипотека или любой кредит под 0%
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  DITRX 17.03.2021 в 12:50:21   # 774325
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  Kol 17.03.2021 в 14:39:46   # 774329
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