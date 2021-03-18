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Интервью Шойгу. Секрет про американцев, Казахстан и "армия Турана"
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danilov 18 Марта 2021 в 00:24:06
Казахстанская журналистка Акмарал Баталова взяла эксклюзивное интервью у министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу

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