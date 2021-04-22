Машкевич: Казахстанцы должны поблагодарить Всевышнего за то, что живут в такой стране

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danilov 22 Апреля 2021 в 18:42:27
- Сейчас я нахожусь в Бразилии, где наша компания реализует один из крупных проектов. И мне бы хотелось, чтобы многие-многие граждане Казахстана проехались по тем десяткам стран, по которым я езжу, чтобы они могли объективно оценить и поблагодарить Всевышнего за то, что они живут в своей стране. 30 лет назад первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев создал модель патерналистского, социально ориентированного государства, которое существует и сегодня. Наше государство заботится о каждом гражданине и думает о том, как сделать каждого казахстанца счастливым. И пандемия, которая за прошедший год практически изменила мир, стала серьезным стресс-тестом для экономической модели любого государства. И мы видели, как Казахстан, как его экономика и социальная система выдержали это испытание. Хочу еще раз поблагодарить Елбасы за то, что он создал такую модель, которая работает, работала и будет работать, - подчеркнул Александр Машкевич.
Он также отметил, что с самого первого дня ERG по поручению Назарбаева была социально ориентирована. По словам спикера, глава государства заявил, что компания должна быть социально ответственна за людей, которые доверились ERG.
- Мы - самая лучшая социально ориентированная компания в стране. 27 лет назад, когда мы пришли в регионы, в моногорода, я был поражен. Я никогда не знал, что Советский Союз настолько бесчеловечно относится к гражданам своего государства. Когда я приехал в Хромтау или Аксу, то я увидел, что там нет детских садов, катастрофически не хватает школ, дорог, отсутствуют лечебные заведения. Мне было больно и страшно. И сегодня я могу сказать с гордостью, что те моногорода, в которых мы работаем, отличаются от того, что было 30 лет назад, будто это было на другой планете. Чтобы было понятно - только за последнее десятилетие наша компания по социальным меморандумам в Костанайской, Павлодарской, Карагандинской и Актюбинской областях выделила 280 млрд тенге, - рассказал председатель совета директоров ERG.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Коротышкин 22.04.2021 в 20:57:17 # 776635
Он что думает если его не было то всё ????
Позорное высказывание под крышей 001 . С кем делал бизнес. Депутаты , Сенаторы очнитесь. Если вы ещё чуть чуть патриоты. Казахстанская земля кровью пропитана. Героев . А сейчас правят евреи и семья 001.
Когда я приехал в Хромтау или Аксу, то я увидел, что там нет детских садов, катастрофически не хватает школ, дорог, отсутствуют лечебные заведения.
Он переехал в Казахстан в 1995 году.
По аналогии в том же 1995 году продали Кармет
Quote:
Как продавалась сталь: 24 года назад Миттал практически даром получил «Кармет» 18 Ноября 2019
...
Из всего этого богатства на балансе «Испат Кармет» остались три из шести детских оздоровительных лагерей, одно общежитие, управление бытового обслуживания и стоматологическая поликлиника (потому что они расположены на территории комбината), Дом научно-технической пропаганды, здание УКСа, база ОРСа, трамвайное депо и швейная фабрика «Политрик». Все остальное было сброшено на городской бюджет, который не потянул ни такого количества детских садов (часть которых тут же разбили, а в части других новоявленные коммерсанты сразу устроили сауны-стоянки), ни пионерлагерей, два из которых просто сравняли с землей.
...
Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/author_news/kak-prodavalas-stal-24-goda-nazad-mittal-prakticheski-darom-poluchil-karmet
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на inbusiness.kz
...
Из всего этого богатства на балансе «Испат Кармет» остались три из шести детских оздоровительных лагерей, одно общежитие, управление бытового обслуживания и стоматологическая поликлиника (потому что они расположены на территории комбината), Дом научно-технической пропаганды, здание УКСа, база ОРСа, трамвайное депо и швейная фабрика «Политрик». Все остальное было сброшено на городской бюджет, который не потянул ни такого количества детских садов (часть которых тут же разбили, а в части других новоявленные коммерсанты сразу устроили сауны-стоянки), ни пионерлагерей, два из которых просто сравняли с землей.
...
Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/author_news/kak-prodavalas-stal-24-goda-nazad-mittal-prakticheski-darom-poluchil-karmet
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на inbusiness.kz
В моем городе большую часть детских садов в эти же годы за бесценок частникам распродали...
Когда я приехал в Хромтау или Аксу, то я увидел, что там нет детских садов, катастрофически не хватает школ, дорог, отсутствуют лечебные заведения.
Quote:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Здравоохранение_в_Казахстане
...
После распада СССР, в Казахстане производилась децентрализация системы здравоохранения, многие функции от Минздрава были переданы в ведение исполнительных органов областей и городов республиканского значения, областные и городские департаменты здравоохранения получили значительную степень самостоятельности. Одновременно было начато реформирование и оптимизация системы бесплатного всеобщего здравоохранения, продолжающееся по настоящее время. В 1990-х годах по рекомендации иностранных организаций из США по всей республике начата масштабная оптимизация медицинских учреждений, были закрыты, ликвидированы или приватизированы (проданы в частные руки) сотни медицинских учреждений.
...
После распада СССР, в Казахстане производилась децентрализация системы здравоохранения, многие функции от Минздрава были переданы в ведение исполнительных органов областей и городов республиканского значения, областные и городские департаменты здравоохранения получили значительную степень самостоятельности. Одновременно было начато реформирование и оптимизация системы бесплатного всеобщего здравоохранения, продолжающееся по настоящее время. В 1990-х годах по рекомендации иностранных организаций из США по всей республике начата масштабная оптимизация медицинских учреждений, были закрыты, ликвидированы или приватизированы (проданы в частные руки) сотни медицинских учреждений.
Цитата: Маке0912 от 22.04.2021 15:42:38
Почему везде евреи ???
Он что думает если его не было то всё ????
Позорное высказывание под крышей 001 . С кем делал бизнес. Депутаты , Сенаторы очнитесь. Если вы ещё чуть чуть патриоты. Казахстанская земля кровью пропитана. Героев . А сейчас правят евреи и семья 001.
Почему везде евреи ???
Он что думает если его не было то всё ????
Позорное высказывание под крышей 001 . С кем делал бизнес. Депутаты , Сенаторы очнитесь. Если вы ещё чуть чуть патриоты. Казахстанская земля кровью пропитана. Героев . А сейчас правят евреи и семья 001.
Никогда-бы не подумал что Казахи правящие Казахстаном - Евреи.
П. С. Я не про Машкевича
50 богатейших бизнесменов Казахстана - 2020 https://forbes.kz//leader/50_bogateyshih_biznesmenov_kazahstana_1525434752_1603074535/?Большинство к евреям не причислить, а Машкевич в этот список не попал...
19 октября 2020
...
19 октября 2020
...
тысячилетиями мы остаивали
Всё продал ??????
Суки они и в африке суки.
В заповеднике (вот в каком — забыл)
Жил да был Козел — роги длинные, —
Хоть с волками жил — не по-волчьи выл —
Блеял песенки, да все козлиные.
И пощипывал он травку, и нагуливал бока,
Не услышишь от него худого слова, —
Толку было с него, правда, как с козла молока,
Но вреда, однако, тоже — никакого.
Жил на выпасе, возле озерка,
Не вторгаясь в чужие владения, -
Но заметили скромного Козлика
И избрали в козлы отпущения!
Например, Медведь — баламут и плут —
Обхамит кого-нибудь по-медвежьему, -
Враз Козла найдут, приведут и бьют:
По рогам ему и промеж ему…
Не противился он, серенький, насилию со злом,
А сносил побои весело и гордо.
Сам Медведь сказал: «Робяты, я горжусь Козлом —
Героическая личность, козья морда!»
Берегли Козла как наследника, -
Вышло даже в лесу запрещение
С территории заповедника
Отпускать Козла отпущения.
А Козел себе все скакал козлом,
Но пошаливать он стал втихимолочку:
Как-то бороду завязал узлом —
Из кустов назвал Волка сволочью.
А когда очередное отпущенье получал —
Все за то, что волки лишку откусили, —
Он, как будто бы случайно, по-медвежьи зарычал, -
Но внимания тогда не обратили.
Пока хищники меж собой дрались,
В заповеднике крепло мнение,
Что дороже всех медведей и лис —
Дорогой Козел отпущения!
Услыхал Козел — да и стал таков:
«Эй, вы, бурые, — кричит, — эй вы, пегие!
Отниму у вас рацион волков
И медвежие привилегии!
Покажу вам «козью морду» настоящую в лесу,
Распишу туда-сюда по трафарету, —
Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу,
И ославлю по всему по белу свету!
Не один из вас будет землю жрать,
Все подохнете без прощения, —
Отпускать грехи кому — это мне решать:
Это я — Козел отпущения!»
…В заповеднике (вот в каком забыл)
Правит бал Козел не по-прежнему:
Он с волками жил — и по-волчьи взвыл,
И орет теперь по-медвежьему.
1973 г.