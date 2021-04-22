Машкевич: Казахстанцы должны поблагодарить Всевышнего за то, что живут в такой стране

В заповеднике (вот в каком — забыл)Жил да был Козел — роги длинные, —Хоть с волками жил — не по-волчьи выл —Блеял песенки, да все козлиные.И пощипывал он травку, и нагуливал бока,Не услышишь от него худого слова, —Толку было с него, правда, как с козла молока,Но вреда, однако, тоже — никакого.Жил на выпасе, возле озерка,Не вторгаясь в чужие владения, -Но заметили скромного КозликаИ избрали в козлы отпущения!Например, Медведь — баламут и плут —Обхамит кого-нибудь по-медвежьему, -Враз Козла найдут, приведут и бьют:По рогам ему и промеж ему…Не противился он, серенький, насилию со злом,А сносил побои весело и гордо.Сам Медведь сказал: «Робяты, я горжусь Козлом —Героическая личность, козья морда!»Берегли Козла как наследника, -Вышло даже в лесу запрещениеС территории заповедникаОтпускать Козла отпущения.А Козел себе все скакал козлом,Но пошаливать он стал втихимолочку:Как-то бороду завязал узлом —Из кустов назвал Волка сволочью.А когда очередное отпущенье получал —Все за то, что волки лишку откусили, —Он, как будто бы случайно, по-медвежьи зарычал, -Но внимания тогда не обратили.Пока хищники меж собой дрались,В заповеднике крепло мнение,Что дороже всех медведей и лис —Дорогой Козел отпущения!Услыхал Козел — да и стал таков:«Эй, вы, бурые, — кричит, — эй вы, пегие!Отниму у вас рацион волковИ медвежие привилегии!Покажу вам «козью морду» настоящую в лесу,Распишу туда-сюда по трафарету, —Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу,И ославлю по всему по белу свету!Не один из вас будет землю жрать,Все подохнете без прощения, —Отпускать грехи кому — это мне решать:Это я — Козел отпущения!»…В заповеднике (вот в каком забыл)Правит бал Козел не по-прежнему:Он с волками жил — и по-волчьи взвыл,И орет теперь по-медвежьему.1973 г.