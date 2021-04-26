Чем казахстанцев начнут колоть с понедельника? Жирные вопросы к QazVac

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danilov 26 Апреля 2021 в 10:20:50
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Пастафариан 26.04.2021 в 11:09:11 # 776869
я чего то не пойму, говорил же что платная а сейчас всех бесплатно!!!
Одумались, слава богу!
Цитата: Софруджу от 26.04.2021 08:14:41
я чего то не пойму, говорил же что платная а сейчас всех бесплатно!!!
Одумались, слава богу!
я чего то не пойму, говорил же что платная а сейчас всех бесплатно!!!
Одумались, слава богу!
Мы с Вами за нее заплатили деньгами из налогов.
Хотите колитесь хотите нет. Это ваше здоровье. И потом умирая не жалуйтесь Но если вы не проколитесь. И потом заразите других . Вам хана.
С одной стороны правильно !
Цитата: Маке0912 от 26.04.2021 10:42:50И кого же можно заразить, если вокруг привитые? Только не привитых? А что же это они не привиты? Круг замкнулся.)
Я скажу банально по простому.
Хотите колитесь хотите нет. Это ваше здоровье. И потом умирая не жалуйтесь Но если вы не проколитесь. И потом заразите других . Вам хана.
С одной стороны правильно !
Я скажу банально по простому.
Хотите колитесь хотите нет. Это ваше здоровье. И потом умирая не жалуйтесь Но если вы не проколитесь. И потом заразите других . Вам хана.
С одной стороны правильно !
Цитата: Zoggyla от 26.04.2021 11:07:07
Цитата: Маке0912 от 26.04.2021 10:42:50И кого же можно заразить, если вокруг привитые? Только не привитых? А что же это они не привиты? Круг замкнулся.)
Я скажу банально по простому.
Хотите колитесь хотите нет. Это ваше здоровье. И потом умирая не жалуйтесь Но если вы не проколитесь. И потом заразите других . Вам хана.
С одной стороны правильно !
Я скажу банально по простому.
Хотите колитесь хотите нет. Это ваше здоровье. И потом умирая не жалуйтесь Но если вы не проколитесь. И потом заразите других . Вам хана.
С одной стороны правильно !
Вы не правы. 1. Ни одна прививка, даже из самых традиционных, никогда не даёт 100% гарантии. 2. Если не привитых будут единицы, то да. Это особо не грозит популяции в целом. Но такие единицы всегда были и будут. Это люди, у которых реальные, а не выдуманные противопоказания. Однако если непривитых становится много, возникает угроза для популяции в целом. Это как, если сказать - если всего только я буду ездить на красный свет, то в целом всему человечеству нечего бояться.
"если всего только я буду ездить на красный свет, то в целом всему человечеству нечего бояться"
Ну если все будут ездить на красный то тоже ничего страшного не вижу - просто зеленый станет запрещенным типа .