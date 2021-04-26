Чем казахстанцев начнут колоть с понедельника? Жирные вопросы к QazVac

Цитата: Маке0912 от

Я скажу банально по простому.

Хотите колитесь хотите нет. Это ваше здоровье. И потом умирая не жалуйтесь Но если вы не проколитесь. И потом заразите других . Вам хана.

С одной стороны правильно !



Я скажу банально по простому.Хотите колитесь хотите нет. Это ваше здоровье. И потом умирая не жалуйтесь Но если вы не проколитесь. И потом заразите других . Вам хана.С одной стороны правильно !

И кого же можно заразить, если вокруг привитые? Только не привитых? А что же это они не привиты? Круг замкнулся.)