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Чем казахстанцев начнут колоть с понедельника? Жирные вопросы к QazVac
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danilov 26 Апреля 2021 в 10:20:50
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  Пастафариан 26.04.2021 в 11:09:11   # 776869
На кухне мы давно об этом уже говорили, увы не чего нового
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  строитель 26.04.2021 в 12:59:08   # 776874
50 тыс. Тонн?????????????
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  гримм 26.04.2021 в 14:02:10   # 776879
Каз-вак это спутник в другой обвёртке,,
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  гримм 26.04.2021 в 14:05:47   # 776880


я чего то не пойму, говорил же что платная а сейчас всех бесплатно!!!
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  Софруджу 26.04.2021 в 14:14:41   # 776881
я чего то не пойму, говорил же что платная а сейчас всех бесплатно!!!

Одумались, слава богу!
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  kubik 26.04.2021 в 14:52:21   # 776885
Цитата: Софруджу от 26.04.2021 08:14:41
я чего то не пойму, говорил же что платная а сейчас всех бесплатно!!!

Одумались, слава богу!

Мы с Вами за нее заплатили деньгами из налогов.
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  Маке0912 26.04.2021 в 16:42:50   # 776889
Я скажу банально по простому.
Хотите колитесь хотите нет. Это ваше здоровье. И потом умирая не жалуйтесь Но если вы не проколитесь. И потом заразите других . Вам хана.
С одной стороны правильно !

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  Zoggyla 26.04.2021 в 17:07:07   # 776891
Цитата: Маке0912 от 26.04.2021 10:42:50
Я скажу банально по простому.
Хотите колитесь хотите нет. Это ваше здоровье. И потом умирая не жалуйтесь Но если вы не проколитесь. И потом заразите других . Вам хана.
С одной стороны правильно !

И кого же можно заразить, если вокруг привитые? Только не привитых? А что же это они не привиты? Круг замкнулся.)
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  Софруджу 26.04.2021 в 17:29:59   # 776894
Цитата: Zoggyla от 26.04.2021 11:07:07
Цитата: Маке0912 от 26.04.2021 10:42:50
Я скажу банально по простому.
Хотите колитесь хотите нет. Это ваше здоровье. И потом умирая не жалуйтесь Но если вы не проколитесь. И потом заразите других . Вам хана.
С одной стороны правильно !

И кого же можно заразить, если вокруг привитые? Только не привитых? А что же это они не привиты? Круг замкнулся.)


Вы не правы. 1. Ни одна прививка, даже из самых традиционных, никогда не даёт 100% гарантии. 2. Если не привитых будут единицы, то да. Это особо не грозит популяции в целом. Но такие единицы всегда были и будут. Это люди, у которых реальные, а не выдуманные противопоказания. Однако если непривитых становится много, возникает угроза для популяции в целом. Это как, если сказать - если всего только я буду ездить на красный свет, то в целом всему человечеству нечего бояться.
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  GoodZone 26.04.2021 в 17:33:10   # 776895
Софруджу 26.04.2021 в 17:29:59 # 776894
"если всего только я буду ездить на красный свет, то в целом всему человечеству нечего бояться"

Ну если все будут ездить на красный то тоже ничего страшного не вижу - просто зеленый станет запрещенным типа .
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