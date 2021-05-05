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danilov 05 Мая 2021 в 16:08:47
Омрачить успех национальной науки может то, что до сих пор не начата подготовка публикаций об эффективности QazVac в иностранных специализированных научных журналах, а чиновники от здравоохранения озвучивают цифры эффективности, которые никак нельзя проверить. Ничего доподлинно не известно и о побочных эффектах национальной вакцины, что приводит к недоверию среди граждан, преодолеть которое необходимо в самое ближайшее время. На сегодня у казахстанцев есть право выбора и важно, чтобы они не были его лишены - принудительная вакцинация QazVac лишь усилит уровень недоверия в обществе к отечественной разработке.
@nursolovej
ВОЗ ожидаемо призывает Казахстан поделиться данными об инактивированной вакцине QazVac (QazCovid-in), в первой и второй фазе испытаний которой принимало участие 222 человека, а в третьей фазе - 3000 человек. В ходе всех трех фаз испытаний 50% испытуемых получили плацебо. Данные исследования являются недостаточными для оценки эффективности, качества и безопасности вакцины QazVac, которую получили уже 9 000 казахстанцев. Если Казахстан оперативно не предоставит данные о QazVac на проверку ВОЗ, то данная вакцина не будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам. Это означает, что ее применение будет ограничено Казахстаном и заработать на QazVac разработка которой затребовала определенного финансирования государству не получится.
Но и с внутренним потреблением национальной вакцины могут возникнуть серьезные проблемы. QazVac может производить лишь одна лаборатория в Казахстане и ее мощности не позволяют производить вакцину в необходимом объеме. Уровень патогенности вакцины не позволяет использовать мощности Карагандинского фармацевтического комплекса - именно поэтому было принято решение о задействования мощностей в Турции. Несмотря на то, что серьезный всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекции наблюдается и там, Реджеп Тайип Эрдоган не планирует использовать казахстанскую вакцину QazVac для турков. По крайней мере такого запроса в адрес Казахстана с турецкой стороны не последовало. Иностранных мощностей явно недостаточно для наращивания производства в размере 500 тысяч доз в месяц, как планирует Министерство здравоохранения РК.
@nursolovej
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 05.05.2021 в 16:30:21 # 777437
1500 человек для третей фазы не то, что недостаточно - это катастрофически мизерно.
Вот где кот в мешке сейчас так это в КазВаке. Никто про нее ничего не знает и не слышал, а наши уже ее колят. Это просто капец. Только у нас могут бесплатно эксперементировать над людьми.