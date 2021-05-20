Врачи!! ВЫ ДОСТАЛИ!!

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danilov 20 Мая 2021 в 10:46:59
Отговаривают МАССОВО.
ВРАЧИ, где растеряли свою ответственность? Что за необразованность?
Какого лешего вы, дерматологи, отговариваете от вакцинации? А вы, гинекологи? А вы, офтальмологи, не рекомендующие вакцину при «миопии» бл*...
У вас где сертификат о подтверждении знаний по вакцинации/иммунологии, что вы в праве отговаривать? А вы, хирурги? А вы, реаниматологи?
А вы педиатры, куда вообще лезете в вакцинацию взрослых?!
Что за делирий творится, что за вредительство? Где совесть растеряли, знания где ваши, медики?
Идёт реальный подрыв здоровья граждан медицинскими руками. Вот так жестко я напишу и не буду ничего смягчать.
Просто ДОСТАЛИ, двоечники!
Стыдно, дико стыдно.
Жалко, досадно, обидно.
Потом следом мне прилетит— ой, как вы не этичны, ой, сидите в своей хранции, ой, подумаешь, а ты че такая умная—- плевать.
Где штрафы за отговор от вакцинации? Отстраняла бы от работы на срок не меньше года. А лучше вообще на переквалификацию, пока не сдадут базовый курс иммунологии.
По-хорошему у нас не понимает никто, ни гражданин, ни градоначальник.
Когда каждый начнёт выполнять свои дела хорошо и не лезть в домены, где у тебя даже таблица умножения забылась?
Минздравы, вы собираетесь на этот счёт принимать хоть какие-то меры? Штрафы? Доп образование/лекции по теме? У Россиян 10% привитых в стране, это там, где сделали первую вакцину ... Франция НЕ сделала вакцину, и в ней привито уже 30%. Вам на подумать.
PhD Immunology in Pasteur Inst
Комментарии, по рейтингу, по дате
1. "Сертификат качества на препарат"
2. "Лицензию производителя"
3. "Лицензию медицинской организации"
4. "Сертификат испытания препарата"
А то достали эти которые кричат - Вакцинируйся, вакцинируйся!!!
Цитата: Directrix от 20.05.2021 06:05:59
Пусть предоставят сначала:
1. "Сертификат качества на препарат"
2. "Лицензию производителя"
3. "Лицензию медицинской организации"
4. "Сертификат испытания препарата"
А то достали эти которые кричат - Вакцинируйся, вакцинируйся!!!
Пусть предоставят сначала:
1. "Сертификат качества на препарат"
2. "Лицензию производителя"
3. "Лицензию медицинской организации"
4. "Сертификат испытания препарата"
А то достали эти которые кричат - Вакцинируйся, вакцинируйся!!!
Ну как бы есть вакцины сделанные в первую очередь,а пройти все инстанции время не позволяет - ну вернее проверяют,а вот последствия разные могут быть у всех.Я не анти прививочник.Но во время СССР я верил больше.
Андроновец 20.05.2021 в 16:52:09 # 778122
Да я иду на осознанный риск и пока не вакцинируюсь, но тем кто прям в зоне риска наверное стоит.