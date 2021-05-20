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Врачи!! ВЫ ДОСТАЛИ!!
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danilov 20 Мая 2021 в 10:46:59
Мой Директ взорван одними и теми же историями: ВРАЧИ ОТГОВАРИВАЮТ от вакцинации ковид.
Отговаривают МАССОВО.

ВРАЧИ, где растеряли свою ответственность? Что за необразованность?
Какого лешего вы, дерматологи, отговариваете от вакцинации? А вы, гинекологи? А вы, офтальмологи, не рекомендующие вакцину при «миопии» бл*...
У вас где сертификат о подтверждении знаний по вакцинации/иммунологии, что вы в праве отговаривать? А вы, хирурги? А вы, реаниматологи?
А вы педиатры, куда вообще лезете в вакцинацию взрослых?!

Что за делирий творится, что за вредительство? Где совесть растеряли, знания где ваши, медики?
Идёт реальный подрыв здоровья граждан медицинскими руками. Вот так жестко я напишу и не буду ничего смягчать.
Просто ДОСТАЛИ, двоечники!

Стыдно, дико стыдно.
Жалко, досадно, обидно.
Потом следом мне прилетит— ой, как вы не этичны, ой, сидите в своей хранции, ой, подумаешь, а ты че такая умная—- плевать.
Где штрафы за отговор от вакцинации? Отстраняла бы от работы на срок не меньше года. А лучше вообще на переквалификацию, пока не сдадут базовый курс иммунологии.
По-хорошему у нас не понимает никто, ни гражданин, ни градоначальник.
Когда каждый начнёт выполнять свои дела хорошо и не лезть в домены, где у тебя даже таблица умножения забылась?

Минздравы, вы собираетесь на этот счёт принимать хоть какие-то меры? Штрафы? Доп образование/лекции по теме? У Россиян 10% привитых в стране, это там, где сделали первую вакцину ... Франция НЕ сделала вакцину, и в ней привито уже 30%. Вам на подумать.

PhD Immunology in Pasteur Inst
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 20.05.2021 в 11:50:38   # 778090
По логике автора "маленькая бета", иммунологи - суперспециалисты по узким направлениям медицины Они-то знают все побочки на органы человека...Никто этого знать не может, пока практика не опишет и не конкретизирует все случаи. Для этого нужно время. Узкие спецы перестраховываются, но свое мнение не навязывают Навязчивые идеи появляются внутри пациента, в зависимости от внушаемости. Вакцинация - не панацея, а попытка таким образом сохранить популяцию. Риск есть и будет.
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  Directrix 20.05.2021 в 12:05:59   # 778092
Пусть предоставят сначала:
1. "Сертификат качества на препарат"
2. "Лицензию производителя"
3. "Лицензию медицинской организации"
4. "Сертификат испытания препарата"
А то достали эти которые кричат - Вакцинируйся, вакцинируйся!!!
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  Денис222 20.05.2021 в 14:20:01   # 778104
Да мля все кому не лень птздят о этих вакцинах..и больше всего политики... а хотелось бы слышать вирусологов... эпидемиологов... иммунологов и т.п.
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  Рамзес 20.05.2021 в 15:32:28   # 778110
У меня два одноклассника врачи,вакцинировались и других просят так же.Так же коллеги по работе то же двое,я пока не хочу.
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  Рамзес 20.05.2021 в 15:37:56   # 778112
Цитата: Directrix от 20.05.2021 06:05:59
Пусть предоставят сначала:
1. "Сертификат качества на препарат"
2. "Лицензию производителя"
3. "Лицензию медицинской организации"
4. "Сертификат испытания препарата"
А то достали эти которые кричат - Вакцинируйся, вакцинируйся!!!

Ну как бы есть вакцины сделанные в первую очередь,а пройти все инстанции время не позволяет - ну вернее проверяют,а вот последствия разные могут быть у всех.Я не анти прививочник.Но во время СССР я верил больше.
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  Андроновец 20.05.2021 в 16:52:09   # 778122
Во у тётеньки пукан бомбанул!
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  Джимбо 20.05.2021 в 17:03:49   # 778125
Задолбали эти истерички, что с той, что с другой стороны. Сделали из этого коронавируса, нечто ужасное и страшное. Я не спорю заболевание смертельно для многих, но сколько таких заболеваний? Если про грипп так же писать каждый день, по телику показывать, столько заболело, столько умерло, мы все будем бояться этого гриппа как огня. Вакцинируйтесь,я бы и рад да только вакцины еще 3-й этап испытаний не прошли, сделаны в попыхах, уверен ученых там все кто мог подгонял давайте быстрее, обгоним и перегоним. Я откровенно опасаюсь в данный момент вакцинироваться, пусть сначала все чиновники вакцинируются от главы правительства, до сельского акима, а там посмотрим. Ато что то их не много:
Да я иду на осознанный риск и пока не вакцинируюсь, но тем кто прям в зоне риска наверное стоит.
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