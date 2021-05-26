Равновесие между вооруженностью и моралью

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danilov 26 Мая 2021 в 16:11:22
Человека, изначально слабого, это касается в полной мере. Средства уничтожения стали смертоносными, мораль осталась прежней.
Раньше я считал, что в человеческом обществе закон Лоренца проявляется, в первую очередь, в агрессивности либеральной интеллигенции. Люди, не держащие в руках ничего смертоноснее авторучки и не имеющие реальной власти даже над своей семьёй, грезят о люстрациях, казнях, тюрьмах.
Но сейчас мне кажется, что и в отношениях между странами всё это проявляется в полной мере. Чем мельче и ничтожнее страна (и дело тут не только в военной мощи), тем легче она нарушает "правила боя", словно не понимая возможного результата. Ну, классическое "а нас-то за что"? как раз проявление такого поведения.
...А вообще я бы краткий курс психологии агрессии сделал обязательным для допуска в социальные сети. Чтобы люди понимали и механизмы спонтанности агрессии, и её переадресации, и отождествления себя с агрессором, и вытеснение образа жертвы и т.д. и т.п.
Но для этого, увы, пришлось бы возвращаться во многом к традиционному обществу, что ныне невозможно. Ну, до тех пор, конечно, пока не сработает "восьмая причина" противоестественности индустриального общества, которая сразу обнулит первые семь.
P.S. Да, не надо мне говорить, что общество ныне "постиндустриальное". Это шелуха. Как только выключится электричество, вы это сразу поймёте.
Сергей Лукьяненко
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