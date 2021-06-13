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Страна спекулянтов
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danilov 13 Июня 2021 в 15:15:36
Честно говоря, я сильно возмущен! У нас какая-никакая промышленность есть. Есть трубопрокатные заводы, причем-довольно приличные, есть, вы не поверите, производства ламинированных плит, очень неплохие, кстати. Есть целая отрасль автоперевозок, и у кого, как не у нас, упомянутая отрасль должна быть развитой и самодостаточной. Но давайте по порядку. Дней десять назад произошла забастовка автоперевозчиков из-за платных сборов - очередной вялой попыткой пополнить бюджет за счет еще живого бизнеса. Отдельная тема, скажу лишь, что чиновникам проще поднять тарифы и всяческие сборы, чем сократить гигантский аппарат госслужащих, вместе с этим аппаратом ликвидировать никому ненужных дочек и внучек, коих вокруг министерств и ведомств наплодилось как блох на собаке.

В знак протеста перевозчики подняли тарифы. Например, стоимость перевозки нашей продукции в Нур-Султан составила 500+ тыс. тенге. Однако, когда сборы на дороги отменили ввиду явной глупости и бурного резонанса, как вы думаете, вернулись к прежним тарифам? Не, не угадали. Тарифы остались на прежнем уровне.

Дальше! Металлопрокат сегодня у нас на рынке 670-700 тыс. тенге за тонну! 210 тыс. - ноябрь прошлого года. И этот процесс не останавливается! Прирост 333% (триста процентов!!!). У наших производителей!!!

Металл в Челябинске 86 тыс. руб/тонна, 500 тыс. тенге по-нашему. И знаете стоимость доставки этого металла из Челябинска?! 62 000 рублей! 360 000 тенге! Из Челябинска! То есть у меня на складе стоимость металла в самом пессимистичном раскладе составит 560-570 тыс./тонна. Сроки поставки 4-6 дней!

Далее! Ламинированная плита сегодня от наших производителей на местном рынке стоит 15-17 тыс. за лист! Прирост с ноября 260% (двести шестьдесят!!!). А знаете, сколько плита из Уфы стоит у меня на складе?! 11 500!!!

Это нормально?! Не знаю, как вы, я улавливаю во всей ситуации спекулятивный душок и явные признаки ценового сговора! Может, я не прав?

Теперь скажите мне, пожалуйста, поддерживать отечественных производителей сырья в таких обстоятельствах можно? Лично я не вполне готов к этому... Теперь бы еще фуру купить и полностью изолироваться от местного рынка.

Источник: страница Игоря Проценко в Facebook.
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