Страна спекулянтов

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danilov 13 Июня 2021 в 15:15:36
В знак протеста перевозчики подняли тарифы. Например, стоимость перевозки нашей продукции в Нур-Султан составила 500+ тыс. тенге. Однако, когда сборы на дороги отменили ввиду явной глупости и бурного резонанса, как вы думаете, вернулись к прежним тарифам? Не, не угадали. Тарифы остались на прежнем уровне.
Дальше! Металлопрокат сегодня у нас на рынке 670-700 тыс. тенге за тонну! 210 тыс. - ноябрь прошлого года. И этот процесс не останавливается! Прирост 333% (триста процентов!!!). У наших производителей!!!
Металл в Челябинске 86 тыс. руб/тонна, 500 тыс. тенге по-нашему. И знаете стоимость доставки этого металла из Челябинска?! 62 000 рублей! 360 000 тенге! Из Челябинска! То есть у меня на складе стоимость металла в самом пессимистичном раскладе составит 560-570 тыс./тонна. Сроки поставки 4-6 дней!
Далее! Ламинированная плита сегодня от наших производителей на местном рынке стоит 15-17 тыс. за лист! Прирост с ноября 260% (двести шестьдесят!!!). А знаете, сколько плита из Уфы стоит у меня на складе?! 11 500!!!
Это нормально?! Не знаю, как вы, я улавливаю во всей ситуации спекулятивный душок и явные признаки ценового сговора! Может, я не прав?
Теперь скажите мне, пожалуйста, поддерживать отечественных производителей сырья в таких обстоятельствах можно? Лично я не вполне готов к этому... Теперь бы еще фуру купить и полностью изолироваться от местного рынка.
Источник: страница Игоря Проценко в Facebook.
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