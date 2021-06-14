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Про золотую картошку и «закрытие» Яндекса в Казахстане
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danilov 14 Июня 2021 в 10:17:58
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Dimmon
14.06.2021 в 11:28:18
# 779748
вчера купил свеж картошку по 250, на крытом было еще дешевле
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Даун
14.06.2021 в 19:24:33
# 779785
Я три кг картофеля в Каспий на 24 месяца оформил
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