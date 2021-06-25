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Пандемия обнажила кризис западноцентричной либеральной системы - Нарышкин
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danilov 25 Июня 2021 в 14:27:14
Пандемия обнажила кризис западноцентричной либеральной системы, заявил глава российской разведки Нарышкин. По его словам, Запад во главе с США фактически устранился от совместной с другими странами борьбы с пандемией.
США превращаются в либерально-тоталитарный режим, считает глава российской разведки Нарышкин.
США и другие так называемые образцы либеральной демократии будто не замечают, того что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарные режимы. Я не оговорился, именно в тоталитарные-либеральные режимы. На мой взгляд в США и ряде стран Запада на лицо все признаки тоталитарной диктатуры по Збигневу Бжезинскому:
- идеология
- монополия на СМИ
- полицейский характер государства
- несменяемость олигархических элит
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 25.06.2021 в 15:34:27   # 780433
Quote:
монополия на СМИ
- полицейский характер государства
- несменяемость олигархических элит

если читать только эти строчки можно подумать что речь идет о РФ, РК и др странах снг
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  Walter 25.06.2021 в 15:47:24   # 780436
Цитата: Dimmon от 25.06.2021 09:34:27
Quote:
монополия на СМИ
- полицейский характер государства
- несменяемость олигархических элит

если читать только эти строчки можно подумать что речь идет о РФ, РК и др странах снг

в основном о расее. с ее соловьем армянкой и киселем. гневно-ненавистническими выпадами которые всем похуй.
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  Dimmon 25.06.2021 в 17:03:48   # 780438
я не увлекаюсь политикой но коль речь зашла об олигархах

Quote:
Издание «Проект» утверждает, что руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и его семья чрезвычайно близки с бизнесменом-рантье Годом Нисановым, состояние которого, по версии Forbes, составляет $2,7 млрд.

Как отмечается в расследовании «Проекта», Нарышкин посещал бассейн в принадлежащей Нисанову гостинице «Украина». А уже после начала пандемии коронавируса Нарышкин переместился в ТЦ «Европейский», который также принадлежит Нисанову. В этом ТЦ у него имеются личные апартаменты с баней, бассейном, кабинетами массажа и маникюра, пишет «Знак».

В расследовании уточняется, что журналисты несколько раз встречали Нарышкина, который в одно и то же время бывал в офисе Нисанова, где проводил около часа. Водитель в этот час ждет главу СВР, сняв с машины мигалку, чтобы не привлекать внимания. Во всех случаях, что журналисты видели Нарышкина на парковке «Европейского», его сопровождал еще один мужчина, приезжающий на BMW с дипломатическими номерами посольства Азербайджана. Причем контакты фиксировались и в разгар приграничной войны между Ереваном и Баку.

Также в расследовании сказано, что Нарышкин пользуется и другими «бонусами» от Нисанова, в том числе его личным бизнес-джетом Gulfstream G65. У издания имеется документ, из которого следует, что дочь главы СВР Вероника Нарышкина летала в Баку на этом бизнес-джете. Еще вся семья Нарышкиных неоднократно летала на джете кататься на лыжах, так, зимой 2014 года — в Австрию.

Кроме того, Нисанов «пристроил» Веронику Нарышкину, поклонницу серфинга и мастера спорта по плаванию, в свою компанию — «Инвестиционную группу Сигма». Компания управляет модным фудкластером «Депо». А 30-й день рождения Вероника праздновала на корабле принадлежащей Нисанову «Флотилии Radisson» вместе со своей подругой — дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой.

Еще одна связь между Нарышкиным и Нисановым — сделки с недвижимостью. К примеру, в 2011 году 23-летняя Вероника стала владелицей 200-метровой квартиры в элитном «Доме на Композиторской» (Новый Арбат). Рыночная стоимость жилья — более 100 млн рублей. Доход Нарышкина за тот год официально составил 5 млн рублей.

Спустя два месяца Вероника обменяла эту квартиру на другую, в еще одном элитном доме, но в другом районе — в ЖК «Ломоносов» на юго-западе Москвы. Площадь новой квартиры составила 180 «квадратов», рыночная цена — также примерно 100 млн рублей. Партнером по обмену, пишет «Проект», был Алексей Калашников — сотрудник «Мосазервинзавода», близкий к Эльману Байрамову (владельцу завода) из «ближнего круга» Нисанова. Также Байрамов — член семьи первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова, дочь бизнесмена замужем за сыном политика.
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  звукач 25.06.2021 в 17:46:29   # 780452
это он про Россию я так понял пишет.Бессмертный пу тому показатель
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  Ал 25.06.2021 в 20:44:54   # 780460
Цитата: Walter от 25.06.2021 09:47:24
Цитата: Dimmon от 25.06.2021 09:34:27
Quote:
монополия на СМИ
- полицейский характер государства
- несменяемость олигархических элит

если читать только эти строчки можно подумать что речь идет о РФ, РК и др странах снг

в основном о расее. с ее соловьем армянкой и киселем. гневно-ненавистническими выпадами которые всем похуй.
"Соловей", режим в Турции описание не напоминает?
Да и репрессии на порядки (в десятки раз) выше...
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