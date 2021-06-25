Пандемия обнажила кризис западноцентричной либеральной системы - Нарышкин

Издание «Проект» утверждает, что руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и его семья чрезвычайно близки с бизнесменом-рантье Годом Нисановым, состояние которого, по версии Forbes, составляет $2,7 млрд.



Как отмечается в расследовании «Проекта», Нарышкин посещал бассейн в принадлежащей Нисанову гостинице «Украина». А уже после начала пандемии коронавируса Нарышкин переместился в ТЦ «Европейский», который также принадлежит Нисанову. В этом ТЦ у него имеются личные апартаменты с баней, бассейном, кабинетами массажа и маникюра, пишет «Знак».



В расследовании уточняется, что журналисты несколько раз встречали Нарышкина, который в одно и то же время бывал в офисе Нисанова, где проводил около часа. Водитель в этот час ждет главу СВР, сняв с машины мигалку, чтобы не привлекать внимания. Во всех случаях, что журналисты видели Нарышкина на парковке «Европейского», его сопровождал еще один мужчина, приезжающий на BMW с дипломатическими номерами посольства Азербайджана. Причем контакты фиксировались и в разгар приграничной войны между Ереваном и Баку.



Также в расследовании сказано, что Нарышкин пользуется и другими «бонусами» от Нисанова, в том числе его личным бизнес-джетом Gulfstream G65. У издания имеется документ, из которого следует, что дочь главы СВР Вероника Нарышкина летала в Баку на этом бизнес-джете. Еще вся семья Нарышкиных неоднократно летала на джете кататься на лыжах, так, зимой 2014 года — в Австрию.



Кроме того, Нисанов «пристроил» Веронику Нарышкину, поклонницу серфинга и мастера спорта по плаванию, в свою компанию — «Инвестиционную группу Сигма». Компания управляет модным фудкластером «Депо». А 30-й день рождения Вероника праздновала на корабле принадлежащей Нисанову «Флотилии Radisson» вместе со своей подругой — дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой.



Еще одна связь между Нарышкиным и Нисановым — сделки с недвижимостью. К примеру, в 2011 году 23-летняя Вероника стала владелицей 200-метровой квартиры в элитном «Доме на Композиторской» (Новый Арбат). Рыночная стоимость жилья — более 100 млн рублей. Доход Нарышкина за тот год официально составил 5 млн рублей.



Спустя два месяца Вероника обменяла эту квартиру на другую, в еще одном элитном доме, но в другом районе — в ЖК «Ломоносов» на юго-западе Москвы. Площадь новой квартиры составила 180 «квадратов», рыночная цена — также примерно 100 млн рублей. Партнером по обмену, пишет «Проект», был Алексей Калашников — сотрудник «Мосазервинзавода», близкий к Эльману Байрамову (владельцу завода) из «ближнего круга» Нисанова. Также Байрамов — член семьи первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова, дочь бизнесмена замужем за сыном политика.