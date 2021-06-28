Вакцинация. Коррупцию разрешили

Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?

Это же хорошо на земле меньше народу будет, детям легче дать станет,воздух чище,океаны,моря,горы!!!P/сы сам уже уволился вакциной...

Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?

Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?

Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?

а недавно умер главврач котельниковской больницы. привился в декабре 20го. умер от ковида. год работал, не болел, сделал прививку, умер через полгода от того, от чего был привит...

Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?

Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?

Накануне, 11 июня, ушёл из жизни главный врач Котельниковской городской больницы Михаил Анисимов. Как сообщает пресс-служба Чеховской областной больницы в социальных сетях, причиной смерти стал ковид.



«Вчера, 11 июня 2021 года, в результате заражения новой вирусной инфекцией COVID-19, ушел из жизни наш коллега – главный врач ГБУЗ МО “Котельниковской городской больницы” – Анисимов Михаил Валерьевич. Михаил Валерьевич лично был на передовой, помогал жителям в борьбе с коронавирусом в самый пик эпидемии», – говорится в сообщении.