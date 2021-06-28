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Вакцинация. Коррупцию разрешили
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danilov 28 Июня 2021 в 07:37:23
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  Денис222 28.06.2021 в 10:09:50   # 780554
Разрешил...что ему сказали то он и делает...говорящие головы они все
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  KapitanNemo 28.06.2021 в 10:43:08   # 780555
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?
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  Dredis 28.06.2021 в 11:02:52   # 780556
Цитата: KapitanNemo от 28.06.2021 04:43:08
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?

Это же хорошо на земле меньше народу будет, детям легче дать станет,воздух чище,океаны,моря,горы!!!
P/сы сам уже уволился вакциной...
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  Dredis 28.06.2021 в 11:03:28   # 780557
Цитата: Dredis от 28.06.2021 05:02:52
Цитата: KapitanNemo от 28.06.2021 04:43:08
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?

Это же хорошо на земле меньше народу будет, детям легче дать станет,воздух чище,океаны,моря,горы!!!
P/сы сам уже уволился вакциной...
т9 бля
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  Zoggyla 28.06.2021 в 11:05:48   # 780558
На вакцинацию, на вакцинацию!
С утра народ уже спешит
Указ издан по резервации
Кто не привит -тот будет бит!
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  Zoggyla 28.06.2021 в 11:08:01   # 780559
Цитата: KapitanNemo от 28.06.2021 04:43:08
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?
Это попаданцы из будущего правду-матку режут.
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  Panasonic 28.06.2021 в 12:04:02   # 780564
Цитата: KapitanNemo от 28.06.2021 04:43:08
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?

Это из той же оперы, что и про чипирование, золотой милиард и т.д.. Кажется, что бред, но пища для размышлений во всем этом есть.
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  troll 28.06.2021 в 12:06:03   # 780565
а недавно умер главврач котельниковской больницы. привился в декабре 20го. умер от ковида. год работал, не болел, сделал прививку, умер через полгода от того, от чего был привит...
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  alpha_portal 28.06.2021 в 12:38:28   # 780567
Цитата: troll от 28.06.2021 06:06:03
а недавно умер главврач котельниковской больницы. привился в декабре 20го. умер от ковида. год работал, не болел, сделал прививку, умер через полгода от того, от чего был привит...

Просим пруфы.
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  Hairless 28.06.2021 в 13:05:34   # 780569
Цитата: KapitanNemo от 28.06.2021 04:43:08
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?

Это чистая правда. Но тем, кто не привьется и выживет, будет еще хуже - за ними прилетят алиены-содомиты, которые все это изначально и организовали.
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  Софруджу 28.06.2021 в 14:10:36   # 780572
Цитата: KapitanNemo от 28.06.2021 04:43:08
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?


Научные данные. Среднее время наступления побочки у Спутника - 14 минут. А у антипривочников всё время отодвигается срок смерти привитых. Так я вас уверяю. пройдёт каких-то 50 лет, и большинства из привившихся сегодня не будет в живых. Представляете, какие последствия!
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  troll 28.06.2021 в 14:45:41   # 780577
Quote:
Накануне, 11 июня, ушёл из жизни главный врач Котельниковской городской больницы Михаил Анисимов. Как сообщает пресс-служба Чеховской областной больницы в социальных сетях, причиной смерти стал ковид.

«Вчера, 11 июня 2021 года, в результате заражения новой вирусной инфекцией COVID-19, ушел из жизни наш коллега – главный врач ГБУЗ МО “Котельниковской городской больницы” – Анисимов Михаил Валерьевич. Михаил Валерьевич лично был на передовой, помогал жителям в борьбе с коронавирусом в самый пик эпидемии», – говорится в сообщении.
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  troll 28.06.2021 в 14:48:58   # 780579
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