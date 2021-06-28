Вакцинация. Коррупцию разрешили

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KapitanNemo 28.06.2021 в 10:43:08 # 780555
Цитата: KapitanNemo от 28.06.2021 04:43:08
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?
Это же хорошо на земле меньше народу будет, детям легче дать станет,воздух чище,океаны,моря,горы!!!
P/сы сам уже уволился вакциной...
Цитата: Dredis от 28.06.2021 05:02:52т9 бля
Это же хорошо на земле меньше народу будет, детям легче дать станет,воздух чище,океаны,моря,горы!!!
P/сы сам уже уволился вакциной...
Цитата: KapitanNemo от 28.06.2021 04:43:08
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?
Это же хорошо на земле меньше народу будет, детям легче дать станет,воздух чище,океаны,моря,горы!!!
P/сы сам уже уволился вакциной...
С утра народ уже спешит
Указ издан по резервации
Кто не привит -тот будет бит!
Цитата: KapitanNemo от 28.06.2021 04:43:08Это попаданцы из будущего правду-матку режут.
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?
Цитата: KapitanNemo от 28.06.2021 04:43:08
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?
Это из той же оперы, что и про чипирование, золотой милиард и т.д.. Кажется, что бред, но пища для размышлений во всем этом есть.
alpha_portal 28.06.2021 в 12:38:28 # 780567
Цитата: troll от 28.06.2021 06:06:03
а недавно умер главврач котельниковской больницы. привился в декабре 20го. умер от ковида. год работал, не болел, сделал прививку, умер через полгода от того, от чего был привит...
а недавно умер главврач котельниковской больницы. привился в декабре 20го. умер от ковида. год работал, не болел, сделал прививку, умер через полгода от того, от чего был привит...
Просим пруфы.
Цитата: KapitanNemo от 28.06.2021 04:43:08
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?
Это чистая правда. Но тем, кто не привьется и выживет, будет еще хуже - за ними прилетят алиены-содомиты, которые все это изначально и организовали.
Цитата: KapitanNemo от 28.06.2021 04:43:08
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?
Говорят, что после двух лет у всех кто принял вакцину резко ослабнет иммунитет и начнут умирать от любой болезни?
Научные данные. Среднее время наступления побочки у Спутника - 14 минут. А у антипривочников всё время отодвигается срок смерти привитых. Так я вас уверяю. пройдёт каких-то 50 лет, и большинства из привившихся сегодня не будет в живых. Представляете, какие последствия!
Накануне, 11 июня, ушёл из жизни главный врач Котельниковской городской больницы Михаил Анисимов. Как сообщает пресс-служба Чеховской областной больницы в социальных сетях, причиной смерти стал ковид.
«Вчера, 11 июня 2021 года, в результате заражения новой вирусной инфекцией COVID-19, ушел из жизни наш коллега – главный врач ГБУЗ МО “Котельниковской городской больницы” – Анисимов Михаил Валерьевич. Михаил Валерьевич лично был на передовой, помогал жителям в борьбе с коронавирусом в самый пик эпидемии», – говорится в сообщении.
«Вчера, 11 июня 2021 года, в результате заражения новой вирусной инфекцией COVID-19, ушел из жизни наш коллега – главный врач ГБУЗ МО “Котельниковской городской больницы” – Анисимов Михаил Валерьевич. Михаил Валерьевич лично был на передовой, помогал жителям в борьбе с коронавирусом в самый пик эпидемии», – говорится в сообщении.
https://www.instagram.com/p/CI0E-l0HZfe/?utm_medium=share_sheet