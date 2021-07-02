Про штрафы для непривитых, «войну» таксистов и «ненужные» памятники Назарбаеву

"Одной вакцинацией вирус не победить": защищает ли прививка от передачи Covid-19 https://www.bbc.com/russian/features-57659181
2 июля 2021
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Скрытая угроза
Месяц назад, когда у 37-летней пациентки сингапурского интерната для людей с нарушениями психики был обнаружен коронавирус, руководство заведения не стало поднимать панику.
Учитывая специфику учреждения, весь его персонал и большинство хрупких здоровьем обитателей были давно привиты от Covid-19 как входящие в группу риска еще в феврале-марте. Однако на всякий случай интернат закрыли на карантин, а всех сотрудников, пациентов и других людей, в последнее время общавшихся с заболевшей женщиной или ее сиделкой, поместили в карантин и стали регулярно тестировать.
В течение следующей недели вирус был обнаружен у трех десятков человек, в том числе у самой 30-летней сиделки родом с Филиппин, а также еще четырех сотрудников интерната и 26 его постоянных обитателей.
Большинство зараженных были полностью привиты от Covid-19 (то есть получили оба укола вакцины) и на момент постановки диагноза не испытывали никаких симптомов.
...
Прививка не дает полной, 100-процентной защиты от вируса, подтверждают в ВОЗ. Даже если получить обе дозы вакцины и выждать положенное время, чтобы иммунный ответ организма достиг максимального уровня, шанс заболеть Covid-19 все равно остается - особенно у тех, кто пренебрегает другими защитными мерами.
Кроме того, реакция на прививку в значительной степени индивидуальна. У пожилых людей, а также тех, кто страдает от хронических болезней или принимает иммунодепрессанты, защитный ответ организма может быть значительно менее выраженным. А значит, их риск подхватить инфекцию оказывается выше и после вакцинации.
Впрочем, как показывают многочисленные исследования, даже в том случае если привитый человек заболевает Covid-19, чаще всего инфекция у него протекает без каких-либо симптомов или - реже - в относительно легкой форме.
"Прививки спасают жизни, но одной только вакцинацией проблему не решишь, - уверены в ВОЗ. - Необходимо продолжать бороться с распространением вируса всеми возможными способами - особенно когда большинство окружающих прививки не имеют и Covid-19 так широко распространен".
...
Впрочем, как уверяет профессор Майкл Лин, возглавляющий в Стэнфордском университете биоинженерную лабораторию, какие-то выводы можно сделать и на основании уже проведенных наблюдений.
"Вакцины, безусловно, снижают риск дальнейшей передачи вируса [от привитого кому-то еще] и на 79-88% уменьшают риск заражения, - продолжает профессор Лин. - Но [сингапурские] кластеры наглядно демонстрируют, что, если привитый человек все же заражается, он вполне может разносить инфекцию дальше, заразив кого-то еще. А в некоторых условиях (например, когда люди едят и разговаривают в закрытом помещении) такая передача может быть очень эффективной".
Еще один сингапурский кластер. Зеленые кружки, от которых отходит больше одной линии - полностью вакцинированные люди, которые заразились сами и передали инфекцию кому-то еще
"Вакцинированные часто болеют бессимптомно, но многие из них являются разносчиками [вируса]", - резюмирует профессор.
По его словам, опасность заключается в том, что даже в организме привитых бессимптомных больных вирус продолжает размножаться - а следовательно, может мутировать. И передаваться дальше - уже в измененном виде.
Однако в ВОЗ корреспондента Би-би-си заверили, что опасаться нечего - во всяком случае пока: "Исследования того, насколько новые варианты вируса могут представлять опасность с точки зрения эффективности вакцин, диагностических тестов и т.п. продолжаются, но - судя по информации на настоящий момент - вакцины продолжают быть эффективными".
Если прививочная кампания пойдет по плану (а не будет сорвана каким-нибудь штаммом-мутантом, против которого существующие вакцины окажутся бессильны), пандемия коронавируса будет постепенно сходить на нет, пока Covid-19 не превратится в обычную сезонную инфекцию - наряду с простудой, гриппом и другими ОРВИ.
По прогнозам экспертов, это может случиться уже к лету следующего года.
2 июля 2021
...
Скрытая угроза
Месяц назад, когда у 37-летней пациентки сингапурского интерната для людей с нарушениями психики был обнаружен коронавирус, руководство заведения не стало поднимать панику.
Учитывая специфику учреждения, весь его персонал и большинство хрупких здоровьем обитателей были давно привиты от Covid-19 как входящие в группу риска еще в феврале-марте. Однако на всякий случай интернат закрыли на карантин, а всех сотрудников, пациентов и других людей, в последнее время общавшихся с заболевшей женщиной или ее сиделкой, поместили в карантин и стали регулярно тестировать.
В течение следующей недели вирус был обнаружен у трех десятков человек, в том числе у самой 30-летней сиделки родом с Филиппин, а также еще четырех сотрудников интерната и 26 его постоянных обитателей.
Большинство зараженных были полностью привиты от Covid-19 (то есть получили оба укола вакцины) и на момент постановки диагноза не испытывали никаких симптомов.
...
Прививка не дает полной, 100-процентной защиты от вируса, подтверждают в ВОЗ. Даже если получить обе дозы вакцины и выждать положенное время, чтобы иммунный ответ организма достиг максимального уровня, шанс заболеть Covid-19 все равно остается - особенно у тех, кто пренебрегает другими защитными мерами.
Кроме того, реакция на прививку в значительной степени индивидуальна. У пожилых людей, а также тех, кто страдает от хронических болезней или принимает иммунодепрессанты, защитный ответ организма может быть значительно менее выраженным. А значит, их риск подхватить инфекцию оказывается выше и после вакцинации.
Впрочем, как показывают многочисленные исследования, даже в том случае если привитый человек заболевает Covid-19, чаще всего инфекция у него протекает без каких-либо симптомов или - реже - в относительно легкой форме.
"Прививки спасают жизни, но одной только вакцинацией проблему не решишь, - уверены в ВОЗ. - Необходимо продолжать бороться с распространением вируса всеми возможными способами - особенно когда большинство окружающих прививки не имеют и Covid-19 так широко распространен".
...
Впрочем, как уверяет профессор Майкл Лин, возглавляющий в Стэнфордском университете биоинженерную лабораторию, какие-то выводы можно сделать и на основании уже проведенных наблюдений.
"Вакцины, безусловно, снижают риск дальнейшей передачи вируса [от привитого кому-то еще] и на 79-88% уменьшают риск заражения, - продолжает профессор Лин. - Но [сингапурские] кластеры наглядно демонстрируют, что, если привитый человек все же заражается, он вполне может разносить инфекцию дальше, заразив кого-то еще. А в некоторых условиях (например, когда люди едят и разговаривают в закрытом помещении) такая передача может быть очень эффективной".
Еще один сингапурский кластер. Зеленые кружки, от которых отходит больше одной линии - полностью вакцинированные люди, которые заразились сами и передали инфекцию кому-то еще
"Вакцинированные часто болеют бессимптомно, но многие из них являются разносчиками [вируса]", - резюмирует профессор.
По его словам, опасность заключается в том, что даже в организме привитых бессимптомных больных вирус продолжает размножаться - а следовательно, может мутировать. И передаваться дальше - уже в измененном виде.
Однако в ВОЗ корреспондента Би-би-си заверили, что опасаться нечего - во всяком случае пока: "Исследования того, насколько новые варианты вируса могут представлять опасность с точки зрения эффективности вакцин, диагностических тестов и т.п. продолжаются, но - судя по информации на настоящий момент - вакцины продолжают быть эффективными".
Если прививочная кампания пойдет по плану (а не будет сорвана каким-нибудь штаммом-мутантом, против которого существующие вакцины окажутся бессильны), пандемия коронавируса будет постепенно сходить на нет, пока Covid-19 не превратится в обычную сезонную инфекцию - наряду с простудой, гриппом и другими ОРВИ.
По прогнозам экспертов, это может случиться уже к лету следующего года.