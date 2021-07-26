Социализм – это снова модно

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Гость 26 Июля 2021 в 10:12:40
Тем более удивительным выглядит то, что происходит сейчас за океаном – в США. А происходит там вот что: в апреле социологи из Гарвардского университета обнародовали данные своих исследований. Среди молодежи в возрасте до 29 лет положительно относятся к капитализму 42 процента. К социализму – 49. Никогда еще за всю историю социологии рейтинг капитализма не падал так низко. Значимость этой новости сложно переоценить, ведь на протяжении последних ста лет именно Америка оставалась местом, где безраздельно властвовал капитал. США играли роль интеллектуальной резервации, в которой капиталистический идеал хранил свою чистоту, давно уже разъеденную в Европе идеями социал-демократии и государства всеобщего благоденствия. И вот стена, отделявшая эту резервацию от остального мира, рухнула. Молодежь – это будущее страны, ее завтрашний день. И социализм этой молодежи нравится больше, чем капитализм.
Социологические данные – это еще не все. Те, кто следит за идущей сейчас в Соединенных Штатах президентской кампанией, конечно, слышали фамилию Сандерса. Этот человек произвел сенсацию: стартовав в общенациональной политике всего год назад, мало кому известный сенатор из крошечного Вермонта сумел выиграть праймериз Демократической партии в 23 территориях из 57. Он едва не опрокинул ставленницу партийного истеблишмента и крупного капитала Хиллари Клинтон. Это как если бы на выборах президента России Путин вдруг не сумел сходу победить какого-то малоизвестного политика, и тот вышел бы во второй тур. Представить подобное невозможно, но, тем не менее, это случилось. Так в чем секрет феномена Сандерса? В том, что, начиная свою кампанию, он заявил: «Миллиардеры не должны заправлять политикой».
Его конек – борьба с неравенством и социальной несправедливостью. Он – на стороне бедных и обездоленных. И он открыто называет себя социалистом. Это и есть главная часть сенсации. До Сандерса слово «социалист» в Америке использовали только по отношению к людям, которых хотели дискредитировать. Лучший результат, которого достигали социалисты на выборах президента страны, – всего 6 процентов голосов. Да и то, было это более ста лет назад – в далеком 1912 году. И вот в 2016-м взрыв народного энтузиазма. Сандерс собирает самые большие толпы сторонников. В то время как все остальные кандидаты получают деньги на свои кампании от корпораций, средний взнос в его избирательный фонд составляет всего 27 долларов. Именно бедняки несут ему свои последние центы. Число этих «микроспонсоров» уже превысило миллион. Сам Сандерс называет свою кампанию «революцией». Ему 74 года, однако выше всего его рейтинг именно среди молодежи. Ни Хиллари, ни Трамп даже отдаленно не могут здесь с ним сравниться.
Понимая, что без поддержки Сандерса Хиллари победить не сможет, Демократическая партия идет на беспрецедентные шаги. Она радикально меняет свою предвыборную платформу, включая в нее основные требования кандидата-социалиста. Теперь демократы начнут реформировать систему здравоохранения с целью сделать его доступным для мигрантов и неимущих. Они будут добиваться повышения минимальной оплаты труда с нынешних 7 долларов в час до 15. Под давлением Сандерса Хиллари была вынуждена поддержать требование сделать высшее образование бесплатным для всех домохозяйств, чей годовой доход не превышает 125 тысяч долларов в год. А это 80 процентов американских семей. Хиллари пришлось занять и жесткую антитрестовую позицию. Если год назад она была лучшим другом Уолл-стрит, то теперь выступает против концентрации капитала и влияния банкиров на финансовую политику. Она поддерживает усиление антимонопольного регулирования, направленного против корпораций, а также более жесткий контроль за их экологическими программами. Впервые в истории страны социалист диктует свою повестку правящей партии.
На другом конце политического спектра – среди сторонников капитализма –настроения явно упаднические. Предчувствуя проблему, главный политстратег Республиканской партии Фрэнк Лунц уже несколько лет назад подготовил для однопартийцев методичку, в которой прямо указал: «Не употребляйте слово «капитализм». Говорите «экономическая свобода» или «свободный рынок». Стратег честно признал, что даже сторонники капитализма считают этот строй «аморальным»: «Люди действительно хотят обложить богатых более высокими налогами, и чтобы противостоять этому требованию, нам надо перестать называть богатых «богатыми». Будем называть их «трудолюбивыми налогоплательщиками». Кроме этого, Лунц предложил использовать тяжеловесное сочетание «создатель рабочих мест» вместо привычного «предприниматель» и т.д., и т.п. Цель – скрыть от избирателя суть своей политической позиции.
Похоже, вся эта словесная эквилибристика не помогла. На недавнем съезде Республиканской партии Лунц заявил: «Мы безнадежно проиграли молодежь». Революция, объявленная Сандерсом, набирает обороты.
Второе пришествие социализма в Англию
Впечатленные успехами большевиков, в 1918 году английские лейбористы включили в свою программу требование национализации средств производства. Потом они боролись за нее в течение шестидесяти лет. Борьба шла с переменным успехом, пока в начале 80-х лейбористы не были разгромлены Маргарет Тэтчер. Она приватизировала все, что они успели национализировать за предыдущие годы, а заодно нанесла и сокрушительный удар по профсоюзам, на которые опирались лейбористы. Решив, что битва проиграна, те отменили знаменитый четвертый пункт своей программы – тот самый, который гласил о необходимости национализации. После этого основы капиталистического строя сомнению никто не подвергал. Длился этот консенсус более 30 лет, пока в прошлом году выборы лидера Лейбористской партии не выиграл никому до того не известный социалист Джереми Корбин. Партийное руководство, заседающее в парламенте и респектабельное, было против, однако рядовые члены партии внезапно массово проголосовали за.
Сейчас Корбин добивается повышения налогов на богатых, национализации железных дорог и хотя бы частичной национализации металлургической отрасли. В течение всего года, что он находился у партийного руля, Корбин последовательно реализовывал планы по переводу в общественную собственность энергетической отрасли страны. Шокировавшие страну результаты референдума по выходу из Евросоюза дали лейбористским боссам шанс избавиться от Корбина. Большинство членов теневого кабинета выказали ему свое недоверие и вновь поставили в повестку вопрос о партийном лидере. Голосование назначено на сентябрь. Судя по всему, социалист победит вновь. По данным последнего опроса членов партии, 54 процента из них собираются голосовать за Корбина и только 22 – за его соперника, выдвинутого партийным истеблишментом. После второй победы подряд позиции социалиста значительно укрепятся – это будет мандат, подобный тому, что получил Иван Грозный после того, как удалился от дел в Александровскую слободу и вернулся только в ответ на многочисленные и настойчивые просьбы со стороны народа. Помните царские размышления в фильме Эйзенштейна: «В том призыве всенародном власть безграничную обрету. Помазанье новое приму»?
Вполне возможно, что усиленный повторным избранием на пост партийного лидера, Корбин все-таки сможет воплотить свои идеи. Для этого ему надо победить на предстоящих в 2020 году парламентских выборах. Впрочем, если они будут досрочными, то все может произойти гораздо раньше.
Мирным путем
На протяжении всего двадцатого века важнейшим обстоятельством, дискредитировавшим социализм в Америке и Европе, был тот факт, что их главный соперник – СССР – был социалистическим государством. Симпатизировать в этой ситуации социалистическим идеям означало симпатизировать врагу. Традиционное геополитическое противостояние облеклось в идеологические одежды. Прошли годы, СССР не стало, его место заняла Россия. Соперничество же никуда не делось: Россия вновь оппонирует Западу. Но это другая Россия, она строит капитализм. Социализм лишился статуса «идеологии врага». Исчезло главное дискредитирующее его основание. Так стоит ли удивляться, что популярность социалистической идеи на Западе растет?
Еще один важный момент, способствующий росту популярности социализма, – все более очевидной становится возможность победы социализма мирным путем. Эта мысль вовсе не противоречит наследию основоположников научного коммунизма. Напротив, сам Карл Маркс еще в 1881 году, обращаясь к французским социалистам, отметил, что, используя демократические институты, рабочий класс в принципе может взять власть мирным путем. Однако впоследствии коммунистам пришлось бороться за свои идеалы в условиях монархического правления или фашистских и прочих авторитарных диктатур. Или же действовать в совершенно экстремальных исторических обстоятельствах, как большевикам в 1917 году: страна третий год ведет войну, значительная часть населения имеет в руках оружие, сторонники сохранения капитализма откровенно идут на насилие (корниловский мятеж) и т. д. В подобных условиях ставка коммунистов на вооруженное восстание выглядела совершенно оправданной. Однако сегодня мы живем в мире, в котором в подавляющем большинстве стран власти вынуждены придерживаться демократических процедур, поскольку они стали общепринятой нормой. И что еще более важно – сегодня общество стало информационным, оно насквозь пронизано каналами коммуникаций, немалая часть которых не может контролироваться власть имущими. На фоне очевидной социально-экономической несостоятельности капитализма это открывает прекрасные возможности для глобального распространения идей социализма. В силу этого, и в Англии, и в Америке, да и у нас социализм в принципе вполне может победить с помощью избирательного бюллетеня.
Социалистическая идея переживает свой ренессанс не только в Великобритании и США, но и в континентальной Европе. Там ее успехи связаны с так называемыми «новыми левыми». Например, учрежденная всего два года назад испанская «Подемос» в течение первых 20 дней привлекла в свои ряды сто тысяч человек. Сейчас это вторая по величине партия в стране. Секрет ее успеха кроется в колоссальном разочаровании избирателей в «старых» левых партиях, которые стали слишком умеренными и отказались от социалистических идеалов. Уж если Социалистическая рабочая партия отрекается от Маркса и проводит либеральные реформы в духе Гайдара, то о чем тогда говорить? Конечно, «новые левые» – это неустойчивые и эклектичные образования с внутренне противоречивыми политическими платформами, поэтому предсказать их будущее не возьмется сейчас никто, однако сам факт их успеха является показательным: статус-кво перестал устраивать избирателей. Люди хотят перемен.
А что же в России?
Вот уже скоро десять лет как люди на Западе беспрерывно слышат от политиков, что экономика выходит из кризиса. При этом рабочих мест становится все меньше, цены растут, зарплаты падают, о том, чтобы отправить детей учиться в престижный вуз, можно только мечтать, а о том, чтобы они взяли ипотеку, даже и мечтать нельзя. Социологи говорят о феномене «новых бедных» – тех, кто в силу своего образования и профессионального уровня бедными быть не должны. При этом люди видят, как правительства по всему миру выделяют миллиарды на спасение бизнес-корпораций, которые «слишком велики, чтобы можно было позволить им обанкротиться» и имена руководителей которых затем всплывают в списках владельцев панамских оффшоров. Именно этими обстоятельствами эксперты объясняют рост популярности идей социализма. Но ведь все это есть и у нас. Перечитайте абзац, заменив слово «Запад» на слово «Россия», и вы сами убедитесь в этом.
В свое время Бердяев писал о «способности русского человека переживать все великое, что было в мире, как свое родное». Достоевский называл это «всемирной отзывчивостью русской души». Именно благодаря этой отзывчивости сто пятьдесят лет назад мы заимствовали рожденную в Европе идею социализма в первый раз. И именно благодаря ей мы не сможем пройти мимо во второй. Сейчас проделать это будет еще легче, потому что социализм у нас уже был и люди вспоминают его с теплотой. Отечественные социологи единогласно фиксируют рост популярности Советского Союза и всего, что было с ним связано.
По сути, единственное, что мешает росту популярности социалистической идеи – это ощущение того, что она принадлежит не будущему, а прошлому. Людям кажется, что разговоры о социализме – это удел историков, а не политиков. Стоит, однако, им узнать о том, что в мире все как раз наоборот, что социализм – это идеология завтрашнего дня, и он заиграет для нас новыми красками.
Именно поэтому КПРФ продолжает твердо придерживаться идей социализма и доносить их до соотечественников в своих избирательных кампаниях. Да, пока эти идеи не овладели большинством умов. Но это прежде всего потому, что коммунисты имеют крайне мало эфирного времени на основных телеканалах, да и в целом наши ресурсы весьма ограничены. Однако сама российская социально-экономическая реальность работает на нас. Видя рост симпатий к социализму, власти активно пытаются заполнить эту нишу своими проектами. Поэтому партий, якобы выступающих за социализм, становится все больше. Это ничего не поменяет. Ни нехватка ресурсов, ни ограничение доступа к телеканалам, ни наплыв спойлеров, пытающихся обмануть избирателя и оттянуть голоса у КПРФ, не могут остановить процесса, они могут его только затормозить. Историческая правда в том, что ветер истории дует в паруса социалистической идеи.
Социализм в восприятии простого избирателя – это свобода от нужды. Это человеческое достоинство. Разве можно представить себе человека, который скажет, что ему это не нужно?
https://www.ng.ru/politics/2016-09-12/100_socialism.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 26.07.2021 в 19:36:14 # 782091
Хотя соседняя Канада вполне социалистическое государство с рыночной с виду экономикой. Однако их рыночная экономика администрируется властями также как советский ГосПлан.
Только взяли на вооружение современные ИТ инструменты.