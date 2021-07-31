Министерство правды проиграло антиваксерам

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danilov 31 Июля 2021 в 17:25:41
Еще в 2020-ом году, задолго до производства и закупа вакцин, стало понятно, что псевдоэксперты и фейки - это реальная информационная угроза.
Весь 2020-ый на передовой больше всех работали со всей этой дичью журналисты, особенно люблю за это команды Фактчека и Vласти, волонтеры (низкий поклон MedSupportKZ ), вменяемые блогеры и все они, как правило, не были связаны с государственным финансированием.
То есть государство, мягко говоря, очень мало проявляло себя в информационной кампании против всей этой антинаучной дребедени в 2020-ом.
Ок, понятно, что пандемии никто не ждал. Мы больницы в прошлом году не смогли подготовить, не то чтобы проработать информационную политику на период пандемии.
Но блин, к концу 2020-го было понятно, что ковид с нами надолго. И уж на 2021 год можно было поработать ни над промо Рухани Жангыру, а над тем, как сделать промо прививкам.
У нас в стране госзаказ на СМИ свыше 56 млрд тенге. Это едва ли не стопроцентное покрытие медиа в Казахстане. Даже у самого маленького акима в самом бедном районе заложены деньги на пропаганду.
Не знаю, как вы, а я не увидела системной работы государства в пропаганде вакцинации. Брифинги Цоя и Бекшина , фото уколовшегося Назарбаева, угрозы штрафами - это не то, что можно назвать системной работой, способной переубедить людей.
Я не помню ни одной единицы крутого контента за вакцины, который бы все шерили и который был бы оплачен за счет бюджета.
Я не увидела ни одного достойного проекта по пропаганде вакцинации ни в Казправде, ни на Хабаре - поправьте меня, если я ошибаюсь.
В это же время акимы в регионах промят свои совещания и рабочие поездки в социальных сетях и на новостных сайтах, оплачивая сотни тысяч тенге по факту не за что. Это все равно что спустить бюджетные деньги в унитаз.
То есть у правительства в лице Министерства правды есть миллиарды тенге на пропаганду, а у акимов областей - сотни миллионов тенге ровно на то же, но где эти деньги, когда дело доходит до пропаганды вакцинации?
Мы по сути, имея огромные ресурсы проиграли информационную войну в социальных сетях. Для меня это ситуация равносильна той, что была с лекарствами в прошлом июле. Аптеки пусты, а на складах они есть. Так и здесь, деньги на пропаганду есть, а пользы нам от них нет.
В Минправды не понимали, что это важно и не подготовились к 2021-ому? Тогда это непрофессионализм. Или там не умеют работать на такой конкурентной площадке, как соцсети? Это ведь не просто платную статью сбросить на сайт, которую никто не будет читать. В этом случае это тоже непрофессионализм.
Пропаганда вакцинации, на мой взгляд, это тот редкий случай, когда пропаганда имела бы смысл. Но не случилось.
Да, я не питаю, иллюзий и понимаю, что есть такие убежденные антипрививочники, что там ничего не поможет. Но есть очень много людей, которых пугает возможность, уколоться чем то для них непонятным, которые слушают в своих телефонах все эти теории заговоров и верят им больше, чем Минздраву, их можно было бы переубедить. Пусть не с первого раза, так с десятого.
И вообще я считаю, что переговоры действеннее угроз. Но навык договариваться с людьми, у нас в стране совсем не прокачан, в отличие от навыка бездумно осваивать бюджеты.
И так к слову, я и моя семья вакцинированы, отказываться в пандемию от прививки - это как добровольно отказаться от бронежилета в зоне боевых действий.
https://www.facebook.com/respectmedia/posts/3015537688683343/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Проблема не в пропаганде, а в отсутствии внятного объяснения природы вируса и почему при таком его устройстве он ведет себя не типично для этого вида вирусов ( мутации здесь не при чем)
Проблема в политиках, которые не прислушиваются к специалистам.
Проблема в унижении медицины, как отрасли, в условиях погони за прибавочной стоимостью, там где ее и быть не должно.
Проблема в получении знаний и информации из сомнительных источников.
Еще куча проблем.
А что касается пропаганды, то использование заманухи для вакцинации в качестве розыгрышей всякой всячины, других ништяков - разумных людей больше отталкивает, чем привлекает. Это нонсенс.
Цитата: Panasonic от 31.07.2021 15:51:56
Согласен, лично меня вот никакой пропагандой не убедили бы. И дело не в фантастических заговорах типа "золотого миллиарда". А просто в том, что любая вакцина на данный момент еще толком не протестирована и не разработана. По сути из нас делают подопытных кроликов. А колоть в себя непонятно что, мало кому хочется.
Согласен, лично меня вот никакой пропагандой не убедили бы. И дело не в фантастических заговорах типа "золотого миллиарда". А просто в том, что любая вакцина на данный момент еще толком не протестирована и не разработана. По сути из нас делают подопытных кроликов. А колоть в себя непонятно что, мало кому хочется.
Высока вероятность, что почитав такие посты кто то не привился и умер от ковида
Цитата: bolatbol от 31.07.2021 16:36:47
Высока вероятность, что почитав такие посты кто то не привился и умер от ковида
Цитата: Panasonic от 31.07.2021 15:51:56
Согласен, лично меня вот никакой пропагандой не убедили бы. И дело не в фантастических заговорах типа "золотого миллиарда". А просто в том, что любая вакцина на данный момент еще толком не протестирована и не разработана. По сути из нас делают подопытных кроликов. А колоть в себя непонятно что, мало кому хочется.
Согласен, лично меня вот никакой пропагандой не убедили бы. И дело не в фантастических заговорах типа "золотого миллиарда". А просто в том, что любая вакцина на данный момент еще толком не протестирована и не разработана. По сути из нас делают подопытных кроликов. А колоть в себя непонятно что, мало кому хочется.
Высока вероятность, что почитав такие посты кто то не привился и умер от ковида
Или уберегся от всякого говна.
Quote:
После того как поработал на гормолзаводе перестал пить молоко.
После работы на мясокомбинате - есть колбасу.
Однако на винно водочный работать точно не пойду...
После работы на мясокомбинате - есть колбасу.
Однако на винно водочный работать точно не пойду...
Цитата: Ал от 31.07.2021 17:20:35
Жрать и пить продукты неизвестного происхождения опасающиеся нарваться на "говно" не боятся?
Quote:
Жрать и пить продукты неизвестного происхождения опасающиеся нарваться на "говно" не боятся?
Quote:
После того как поработал на гормолзаводе перестал пить молоко.
После работы на мясокомбинате - есть колбасу.
Однако на винно водочный работать точно не пойду...
После работы на мясокомбинате - есть колбасу.
Однако на винно водочный работать точно не пойду...
Видно, что ты уже укололся говном. Оно из тебя прям аж льется.
Закройся.
По крайней мере, вакцина в этом не виновата.
Как в очередной раз убедился, самыми убежденными антиваксерами являются психически неуравновешенные типчики и дамочки...