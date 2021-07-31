Министерство правды проиграло антиваксерам

После того как поработал на гормолзаводе перестал пить молоко.

После работы на мясокомбинате - есть колбасу.

Однако на винно водочный работать точно не пойду...

Жрать и пить продукты неизвестного происхождения опасающиеся нарваться на "говно" не боятся?Quote: