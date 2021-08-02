СВЯТЫНИ В ПЛЕНУ У ПРИТВОРСТВА

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danilov 02 Августа 2021 в 09:08:29
Святые места у нас входят во многочисленные туры, туда едут как группами, так и самостоятельно. Эти локации ежегодно облагораживают за счет бюджета или спонсорской помощи. За ними ухаживают и следят. Большинство туристических объектов (не считая отсутствия нормальных цивилизованных туалетов) приведены в порядок.Но даже у образцово-показательных есть свои темные стороны.
Ничего святого, или Проявите уважение к усопшим
Очень часто приходится приезжать в Туркестан по делам редакции, в том числе и с гостями Туркестанской области. Обычно это происходит, когда появляются хорошие новости у археологов, работающих на городище Культобе.
Мавзолей Есим хана или склад?
Ну а если это — гости, то наше южное гостеприимство невозможно без экскурсии по объектам государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан».
После рассказа истории о строительстве мавзолея Х. А. Ясави, всегда упоминаю о том, что рядом с суфием захоронен 21 хан Казахского ханства. Мавзолеи двух из них — Тауке хана и Есим хана — находятся рядом с суфийской ханакой.
У мавзолея Есим хана я задерживаюсь дольше, чем где-либо. И мой рассказ об этом правителе намного длиннее, чем о Х. А. Ясави.
Есим хан — один из выдающихся политических деятелей второй половины XVI и первой половины XVII века. Внук Абулхаира. В истории Средней Азии Есим хану нет равных. Это единственный правитель, который восходил на ханский трон дважды. Причем в первый раз смог усмирить свою гордыню и отдать власть узурпатору, руководствуясь исключительно государственными соображениями. Он смог покончить с межродовыми распрями в обществе, расширить границы Казахского ханства вплоть до Самарканда.
Не буду долго рассказывать о правлении этого государственника и о нем самом. Кому интересно, есть библиотеки и интернет.
Сегодня мы при любом удобном случае делаем отсылку на прошлое с оговоркой, что чтим тех, кто вписан золотыми буквами в историю Казахстана.
На деле же, увы, не чтим мы никого. Мы можем делать лишь громкие заявления и кричать с пеной у рта о своем великом прошлом, не совершив сегодня ничего достойного. В том числе и по отношению к предкам.
Почему я так говорю? Да потому, что есть основания. Загляните в мавзолей Есим хана. И что вы там видите? Во что его превратили? В склад? В мусорку? Или еще во что-то?
И это сделали «достойные» потомки своих предков. То есть мы.
Я никогда не заглядывал внутрь мавзолея. А в этот раз пришлось. И пришлось только потому, что гости из Караганды были в шоке от увиденного и указали мне на это.
А сколько еще гостей Туркестана видят такое отношение к тому, чем мы гордимся при каждом удобном случае?
Неужели у государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» нет помещений, чтобы складывать туда барахло?
Или мусор убрать некуда?
Вот так и живем. Говорим одно — делаем другое.
Уж запах пластика нам святен и приятен
До 90-ых годов прошлого столетия мало кто из туристов интересовался Байдибекским провалом. Разве что те, кто знал об этом уникальном месте, да спелеологи.
Пластиковый смрад в Ак-мечети
В 90-ых каждый народ бывшего Союза попытался обратиться к своим корням и найти что-то такое, что могло бы стать духовной основой. А мы вспомнили о святых местах, коих в Туркестанской области великое множество. И люди поехали туда с верой и надеждой.
Одним из таких мест стал самый большой провал в южном регионе, названный в народе Ак-мечеть.
Удивительное и интересное место. Когда едешь по степи, совершенно непонятно, где пещера. Внезапно перед вами открывается вид на небольшое Каратауское ущелье и зияющее отверстие в горе.
Байдибекский провал — уникальный природный объект не только по размеру, но и по изумительному декору внутри. Длина грота 254 метра, высота под 30 метров, а ширина 65 метров. Внутри каменный свод очень похож на шанырак юрты.
На дне провала растет много деревьев. Здесь есть и многометровые тутовники, и карагачи.
Спустившись вниз, первое, что чувствует путешественник, — это прохлада. После как минимум плюс 35 градусов наверху пещерные плюс 17 кажутся раем. Причем температура воздуха здесь стабильна в любое время года.
Но вернемся к понятию Ак-мечеть. Это место паломничества, сюда приезжают бездетные семьи и люди с недугами в надежде исцелиться, нередко дети везут своих престарелых родителей. За один день здесь бывают сотни людей.
Внутри пещеры стоит большой деревянный топчан, накрытый белой тканью, рядом с которым сидит шыракши. Он не только дает благословение, но и следит за порядком и чистотой.
Среди приезжих находятся умники, которые несут в Ак-мечеть пластиковые бутылки с напитками, а опустошив их внизу, не утруждаются вынести на поверхность и донести до мусорки, которая находится на автостоянке. Оставляют в пещере. Зачастую этим грешат дети, а их родители даже замечания не делают, не говоря уже о том, чтобы поднять бутылку, оставленную их ребенком, и вынести на поверхность.
Не убирает святое место и смотритель. Вернее, убирает, но оставленный сор на поверхность не выносит.
Поэтому периодически пещера Ак-мечеть, куда ежедневно приезжают сотни туристов, превращается в свалку, где сжигают мусор. Кто-то «гениальный» догадался собирать баклажки-бумажки, оставленные гостями, и поджигать внутри пещеры. Смрад и едкий дым заполняют все пространство внутри. Гиды, задыхаясь, пытаются рассказать туристам об уникальности этого туристического объекта. Аташки и апашки, преодолевшие путь от стоянки по тропинке и крутой лестнице, оказываются не в святом месте, а в аду. Здоровому человеку трудно там находиться в такие моменты. А ведь среди посетителей наверняка есть те, у кого заболевания дыхательных путей, астматики, в конце концов. И это точно не адраспан, как пытался убедить меня один из местных.
Уж запах гармалы и вонь горелого пластика и мусора я отличаю.
* * *
Мы очень ревностно и осуждающе относимся к тому, когда несведущие туристы приезжают к святым местам в ненадлежащем виде.
Начинаем ругать тех, кто в шортах или без головного убора.
Мы ругаем кого-то за то, что они оставляют на туристических объектах мусор, не замечая того, что сами делаем так же.
Мы… Можно долго перечислять, что «мы» со знаком минус.
И все эти «мы» скоро спустимся на днище, без света, святости и элементарного человеческого воспитания. Превратимся даже не в животных, которые, в отличие от нас содержат свои жилища в чистоте.
И вот тогда наступит апокалипсис. Но не мира, а нашей с вами великой истории, которой мы начинаем щеголять, когда речь заходит о нас самих.
Но великими были предки, а мы пока не приблизились к их величию ни на йоту. Ни в чем!
Владимир Привалов
https://yujanka.kz/svyatyni-v-plenu-u-pritvorstva/
Комментарии, по рейтингу, по дате
К сожалению нашему дому достались очень плохие дети
Владимир Привалов
И эту статью пишет представитель нетитульной нации. Нашим титульным и вовсе пофиг кажись.
После революции устроили колхозы, где сообща добывали хлеб. Снова уважение и мир, но когда пришел капитализм каждый стал сам по себе. Нет уважения к труду дворника, к старшим, вообще ни к кому. Деградация культуры. А навязывать любовь к строениям, возведенный узбеками, вообще не в духе казахов. Мне говорили, когда упал Мазар, что ремонтировать нельзя, все должно сравняться м землёй. Это шло испокон, есть только земля, которая помнит и ты который знаешь, что здесь твои предки пасли скот и жили сотни лет такой же жизнью.