Антиваксеры должны уйти жить в тайгу - Варламов

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danilov 02 Августа 2021 в 17:21:41
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Пысы. Я не против вакцинации, я против ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вакцинации!
Пастафариан 02.08.2021 в 17:59:13 # 782549
Цитата: Dragon от 02.08.2021 11:37:48
С какого хуя какая-та волосатая подопытная крыса будет указывать где жить тем, кто не хотят вакцинироваться принудительно?!
Пысы. Я не против вакцинации, я против ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вакцинации!
С какого хуя какая-та волосатая подопытная крыса будет указывать где жить тем, кто не хотят вакцинироваться принудительно?!
Пысы. Я не против вакцинации, я против ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вакцинации!
Никто никого не принуждает вакцинироваться. Не хочешь не делай.
Цитата: Dragon от 02.08.2021 11:37:48
С какого хуя какая-та волосатая подопытная крыса будет указывать где жить тем, кто не хотят вакцинироваться принудительно?!
Пысы. Я не против вакцинации, я против ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вакцинации!
С какого хуя какая-та волосатая подопытная крыса будет указывать где жить тем, кто не хотят вакцинироваться принудительно?!
Пысы. Я не против вакцинации, я против ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вакцинации!
Эта волосатая обезьяна икона антипутинизма
Цитата: Snake666 от 02.08.2021 12:58:18Во Франции по информации нескольких западных источников в последних протестах во всей стране суммарно участвовали около четверти миллионов противников обязательной вакцинации.
Всё, семитского волосатика больше не смотрю. Что ж ты волосатик ни слова не сказал про миллионные протесты в той же Италии, Германии, Франции, против того, что ты тут пропагандируешь?! И в новостях ни слова нигде, а там миллионы уже ни первый день на улицах. Никого ни к чему не призываю, включайте свой мозг и критическое мышление, у кого оно ещё осталось.
Всё, семитского волосатика больше не смотрю. Что ж ты волосатик ни слова не сказал про миллионные протесты в той же Италии, Германии, Франции, против того, что ты тут пропагандируешь?! И в новостях ни слова нигде, а там миллионы уже ни первый день на улицах. Никого ни к чему не призываю, включайте свой мозг и критическое мышление, у кого оно ещё осталось.
В Германии в аналогичных протестах собиралось в десяток раз меньше.
Откуда взялись миллионы? Не из роликов ли давящих на психику истеричных антиваксеров?
К примеру Quote:
31.07.2021
Французы третьи выходные подряд протестуют против санитарных мер https://www.dw.com/ru/francuzy-treti-vyhodnye-podrjad-protestujut-protiv-sanitarnyh-mer/a-58718550
В акциях в более чем 150 французских городах участвовали более 200 тысяч человек. В Париже вновь произошли столкновения агрессивных демонстрантов с полицией.
...
Во Франции вакцинировано 62 процента населения
В прошлые выходные в манифестациях против ужесточения санитарных мер участвовали около 161 тысячи человек, протестовавших против "диктатуры здоровья". В Париже также произошли столкновения демонстрантов с полицией. В правоохранителей бросали петарды, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.
Противники антиковидных мер, судя по соцопросам, не составляют большинство жителей Франции. В частности, в ходе исследования института Elabe по заказу телеканала BFMTV, проведенного 13 июля, 76 процентов респондентов поддержали обязательную вакцинацию. Около 62 процентов жителей страны уже получили, по меньшей мере, одну из двух необходимых доз вакцины от коронавируса, более половины населения прошла полную вакцинацию. По новым официальным данным, опубликованным 29 июля, около 85 процентов пациентов с пневмонией COVID-19 в больницах не привиты от коронавируса.
Законопроект об ужесточении санитарных мер
В середине июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников медицинской сферы и сотрудников домов престарелых с 15 сентября. Те, кто откажется от вакцинации, не смогут работать в сфере здравоохранения и не будут получать зарплату, заявил глава Минздрава Франции Оливье Веран. Кроме того, с августа во Франции необходимы "санитарные пропуска" для посещения баров, ресторанов и торговых центров, в них будут пускать только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус.
25 июля законопроект одобрил Сенат, на следующий день его поддержало Национальное собрание. Новые правила вступят в силу 9 августа.
Французы третьи выходные подряд протестуют против санитарных мер https://www.dw.com/ru/francuzy-treti-vyhodnye-podrjad-protestujut-protiv-sanitarnyh-mer/a-58718550
В акциях в более чем 150 французских городах участвовали более 200 тысяч человек. В Париже вновь произошли столкновения агрессивных демонстрантов с полицией.
...
Во Франции вакцинировано 62 процента населения
В прошлые выходные в манифестациях против ужесточения санитарных мер участвовали около 161 тысячи человек, протестовавших против "диктатуры здоровья". В Париже также произошли столкновения демонстрантов с полицией. В правоохранителей бросали петарды, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.
Противники антиковидных мер, судя по соцопросам, не составляют большинство жителей Франции. В частности, в ходе исследования института Elabe по заказу телеканала BFMTV, проведенного 13 июля, 76 процентов респондентов поддержали обязательную вакцинацию. Около 62 процентов жителей страны уже получили, по меньшей мере, одну из двух необходимых доз вакцины от коронавируса, более половины населения прошла полную вакцинацию. По новым официальным данным, опубликованным 29 июля, около 85 процентов пациентов с пневмонией COVID-19 в больницах не привиты от коронавируса.
Законопроект об ужесточении санитарных мер
В середине июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников медицинской сферы и сотрудников домов престарелых с 15 сентября. Те, кто откажется от вакцинации, не смогут работать в сфере здравоохранения и не будут получать зарплату, заявил глава Минздрава Франции Оливье Веран. Кроме того, с августа во Франции необходимы "санитарные пропуска" для посещения баров, ресторанов и торговых центров, в них будут пускать только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус.
25 июля законопроект одобрил Сенат, на следующий день его поддержало Национальное собрание. Новые правила вступят в силу 9 августа.
Варламов упомянул что российских противников вакцинации больше. Возможно что он подразумевал по отношению к численности населения.
Как видно, критическое мышление надо включать и тем кто к этому призывает.
P.S. Судя по реакции на действия европейских властей у ярых поклонников Запада произошел разрыв шаблонов...
Цитата: Ал от 02.08.2021 14:12:40
В Германии в аналогичных протестах собиралось в десяток раз меньше.
Откуда взялись миллионы? Не из роликов ли давящих на психику истеричных антиваксеров?
К примеру Quote:
Варламов упомянул что российских противников вакцинации больше. Возможно что он подразумевал по отношению к численности населения.
Как видно, критическое мышление надо включать и тем кто к этому призывает.
P.S. Судя по реакции на действия европейских властей у ярых поклонников Запада произошел разрыв шаблонов...
Цитата: Snake666 от 02.08.2021 12:58:18Во Франции по информации нескольких западных источников в последних протестах во всей стране суммарно участвовали около четверти миллионов противников обязательной вакцинации.
Всё, семитского волосатика больше не смотрю. Что ж ты волосатик ни слова не сказал про миллионные протесты в той же Италии, Германии, Франции, против того, что ты тут пропагандируешь?! И в новостях ни слова нигде, а там миллионы уже ни первый день на улицах. Никого ни к чему не призываю, включайте свой мозг и критическое мышление, у кого оно ещё осталось.
Всё, семитского волосатика больше не смотрю. Что ж ты волосатик ни слова не сказал про миллионные протесты в той же Италии, Германии, Франции, против того, что ты тут пропагандируешь?! И в новостях ни слова нигде, а там миллионы уже ни первый день на улицах. Никого ни к чему не призываю, включайте свой мозг и критическое мышление, у кого оно ещё осталось.
В Германии в аналогичных протестах собиралось в десяток раз меньше.
Откуда взялись миллионы? Не из роликов ли давящих на психику истеричных антиваксеров?
К примеру Quote:
31.07.2021
Французы третьи выходные подряд протестуют против санитарных мер https://www.dw.com/ru/francuzy-treti-vyhodnye-podrjad-protestujut-protiv-sanitarnyh-mer/a-58718550
В акциях в более чем 150 французских городах участвовали более 200 тысяч человек. В Париже вновь произошли столкновения агрессивных демонстрантов с полицией.
...
Во Франции вакцинировано 62 процента населения
В прошлые выходные в манифестациях против ужесточения санитарных мер участвовали около 161 тысячи человек, протестовавших против "диктатуры здоровья". В Париже также произошли столкновения демонстрантов с полицией. В правоохранителей бросали петарды, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.
Противники антиковидных мер, судя по соцопросам, не составляют большинство жителей Франции. В частности, в ходе исследования института Elabe по заказу телеканала BFMTV, проведенного 13 июля, 76 процентов респондентов поддержали обязательную вакцинацию. Около 62 процентов жителей страны уже получили, по меньшей мере, одну из двух необходимых доз вакцины от коронавируса, более половины населения прошла полную вакцинацию. По новым официальным данным, опубликованным 29 июля, около 85 процентов пациентов с пневмонией COVID-19 в больницах не привиты от коронавируса.
Законопроект об ужесточении санитарных мер
В середине июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников медицинской сферы и сотрудников домов престарелых с 15 сентября. Те, кто откажется от вакцинации, не смогут работать в сфере здравоохранения и не будут получать зарплату, заявил глава Минздрава Франции Оливье Веран. Кроме того, с августа во Франции необходимы "санитарные пропуска" для посещения баров, ресторанов и торговых центров, в них будут пускать только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус.
25 июля законопроект одобрил Сенат, на следующий день его поддержало Национальное собрание. Новые правила вступят в силу 9 августа.
Французы третьи выходные подряд протестуют против санитарных мер https://www.dw.com/ru/francuzy-treti-vyhodnye-podrjad-protestujut-protiv-sanitarnyh-mer/a-58718550
В акциях в более чем 150 французских городах участвовали более 200 тысяч человек. В Париже вновь произошли столкновения агрессивных демонстрантов с полицией.
...
Во Франции вакцинировано 62 процента населения
В прошлые выходные в манифестациях против ужесточения санитарных мер участвовали около 161 тысячи человек, протестовавших против "диктатуры здоровья". В Париже также произошли столкновения демонстрантов с полицией. В правоохранителей бросали петарды, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.
Противники антиковидных мер, судя по соцопросам, не составляют большинство жителей Франции. В частности, в ходе исследования института Elabe по заказу телеканала BFMTV, проведенного 13 июля, 76 процентов респондентов поддержали обязательную вакцинацию. Около 62 процентов жителей страны уже получили, по меньшей мере, одну из двух необходимых доз вакцины от коронавируса, более половины населения прошла полную вакцинацию. По новым официальным данным, опубликованным 29 июля, около 85 процентов пациентов с пневмонией COVID-19 в больницах не привиты от коронавируса.
Законопроект об ужесточении санитарных мер
В середине июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников медицинской сферы и сотрудников домов престарелых с 15 сентября. Те, кто откажется от вакцинации, не смогут работать в сфере здравоохранения и не будут получать зарплату, заявил глава Минздрава Франции Оливье Веран. Кроме того, с августа во Франции необходимы "санитарные пропуска" для посещения баров, ресторанов и торговых центров, в них будут пускать только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус.
25 июля законопроект одобрил Сенат, на следующий день его поддержало Национальное собрание. Новые правила вступят в силу 9 августа.
Варламов упомянул что российских противников вакцинации больше. Возможно что он подразумевал по отношению к численности населения.
Как видно, критическое мышление надо включать и тем кто к этому призывает.
P.S. Судя по реакции на действия европейских властей у ярых поклонников Запада произошел разрыв шаблонов...
Цитата: Ал от 02.08.2021 14:12:40Во Франции по информации нескольких западных источников в последних протестах во всей стране суммарно участвовали около четверти миллионов противников обязательной вакцинации.
[quote name=Snake666 link=previd=114579#782551 date=1627909098]Всё, семитского волосатика больше не смотрю. Что ж ты волосатик ни слова не сказал про миллионные протесты в той же Италии, Германии, Франции, против того, что ты тут пропагандируешь?! И в новостях ни слова нигде, а там миллионы уже ни первый день на улицах. Никого ни к чему не призываю, включайте свой мозг и критическое мышление, у кого оно ещё осталось.
[quote name=Snake666 link=previd=114579#782551 date=1627909098]Всё, семитского волосатика больше не смотрю. Что ж ты волосатик ни слова не сказал про миллионные протесты в той же Италии, Германии, Франции, против того, что ты тут пропагандируешь?! И в новостях ни слова нигде, а там миллионы уже ни первый день на улицах. Никого ни к чему не призываю, включайте свой мозг и критическое мышление, у кого оно ещё осталось.
В Германии в аналогичных протестах собиралось в десяток раз меньше.
Откуда взялись миллионы? Не из роликов ли давящих на психику истеричных антиваксеров?
К примеру [quote]31.07.2021
Французы третьи выходные подряд протестуют против санитарных мер https://www.dw.com/ru/francuzy-treti-vyhodnye-podrjad-protestujut-protiv-sanitarnyh-mer/a-58718550
В акциях в более чем 150 французских городах участвовали более 200 тысяч человек. В Париже вновь произошли столкновения агрессивных демонстрантов с полицией.
...
Во Франции вакцинировано 62 процента населения
В прошлые выходные в манифестациях против ужесточения санитарных мер участвовали около 161 тысячи человек, протестовавших против "диктатуры здоровья". В Париже также произошли столкновения демонстрантов с полицией. В правоохранителей бросали петарды, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.
[b]Противники антиковидных мер, судя по соцопросам, не составляют большинство жителей Франции. В частности, в ходе исследования института Elabe по заказу телеканала BFMTV, проведенного 1