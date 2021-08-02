Антиваксеры должны уйти жить в тайгу - Варламов

Цитата: Snake666 от

Всё, семитского волосатика больше не смотрю. Что ж ты волосатик ни слова не сказал про миллионные протесты в той же Италии, Германии, Франции, против того, что ты тут пропагандируешь?! И в новостях ни слова нигде, а там миллионы уже ни первый день на улицах. Никого ни к чему не призываю, включайте свой мозг и критическое мышление, у кого оно ещё осталось. Всё, семитского волосатика больше не смотрю. Что ж ты волосатик ни слова не сказал про миллионные протесты в той же Италии, Германии, Франции, против того, что ты тут пропагандируешь?! И в новостях ни слова нигде, а там миллионы уже ни первый день на улицах. Никого ни к чему не призываю, включайте свой мозг и критическое мышление, у кого оно ещё осталось.



Французы третьи выходные подряд протестуют против санитарных мер

В акциях в более чем 150 французских городах участвовали более 200 тысяч человек. В Париже вновь произошли столкновения агрессивных демонстрантов с полицией.

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Во Франции вакцинировано 62 процента населения

В прошлые выходные в манифестациях против ужесточения санитарных мер участвовали около 161 тысячи человек, протестовавших против "диктатуры здоровья". В Париже также произошли столкновения демонстрантов с полицией. В правоохранителей бросали петарды, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Противники антиковидных мер, судя по соцопросам, не составляют большинство жителей Франции. В частности, в ходе исследования института Elabe по заказу телеканала BFMTV, проведенного 13 июля, 76 процентов респондентов поддержали обязательную вакцинацию. Около 62 процентов жителей страны уже получили, по меньшей мере, одну из двух необходимых доз вакцины от коронавируса, более половины населения прошла полную вакцинацию. По новым официальным данным, опубликованным 29 июля, около 85 процентов пациентов с пневмонией COVID-19 в больницах не привиты от коронавируса.

Законопроект об ужесточении санитарных мер

В середине июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников медицинской сферы и сотрудников домов престарелых с 15 сентября. Те, кто откажется от вакцинации, не смогут работать в сфере здравоохранения и не будут получать зарплату, заявил глава Минздрава Франции Оливье Веран. Кроме того, с августа во Франции необходимы "санитарные пропуска" для посещения баров, ресторанов и торговых центров, в них будут пускать только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус.

25 июля законопроект одобрил Сенат, на следующий день его поддержало Национальное собрание. Новые правила вступят в силу 9 августа. 31.07.2021Французы третьи выходные подряд протестуют против санитарных мер https://www.dw.com/ru/francuzy-treti-vyhodnye-podrjad-protestujut-protiv-sanitarnyh-mer/a-58718550 В акциях в более чем 150 французских городах участвовали более 200 тысяч человек. В Париже вновь произошли столкновения агрессивных демонстрантов с полицией....Во Франции вакцинировано 62 процента населенияВ прошлые выходные в манифестациях против ужесточения санитарных мер участвовали около 161 тысячи человек, протестовавших против "диктатуры здоровья". В Париже также произошли столкновения демонстрантов с полицией. В правоохранителей бросали петарды, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.Около 62 процентов жителей страны уже получили, по меньшей мере, одну из двух необходимых доз вакцины от коронавируса, более половины населения прошла полную вакцинацию. По новым официальным данным, опубликованным 29 июля, около 85 процентов пациентов с пневмонией COVID-19 в больницах не привиты от коронавируса.Законопроект об ужесточении санитарных мерВ середине июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников медицинской сферы и сотрудников домов престарелых с 15 сентября. Те, кто откажется от вакцинации, не смогут работать в сфере здравоохранения и не будут получать зарплату, заявил глава Минздрава Франции Оливье Веран. Кроме того, с августа во Франции необходимы "санитарные пропуска" для посещения баров, ресторанов и торговых центров, в них будут пускать только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус.25 июля законопроект одобрил Сенат, на следующий день его поддержало Национальное собрание. Новые правила вступят в силу 9 августа.

Во Франции по информации несколькихисточников в последних протестах во всей стране суммарно участвовали около четверти миллионов противников обязательной вакцинации.В Германии в аналогичных протестах собиралось в десяток раз меньше.Откуда взялись миллионы? Не из роликов ли давящих на психику истеричных антиваксеров?К примеру Quote:Варламов упомянул что российских противников вакцинации больше. Возможно что он подразумевал по отношению к численности населения.Как видно, критическое мышление надо включать и тем кто к этому призывает.P.S. Судя по реакции на действия европейских властей у ярых поклонников Запада произошел разрыв шаблонов...