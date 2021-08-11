Пол миллиарда долларов, чтобы не создать свой автопром

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danilov 11 Августа 2021 в 09:08:21
Комментарии, по рейтингу, по дате
ни в коей мере не заступаюсь за наш лжеавтопром но методика подсчета автора неверна, суммы выделены в качестве субсидий как на строительство заводов так и на производство / сборку автомобилей а также льготное кредитование, к примеру субсидии РФ автопроизводителям в 2020 составили 25 млярдов у.е , в этом планируется 16
по мне так никакого толку от субсидирования автопрома, рабочих мест создается мизер, эффект для ВВП незначительный, субсидируйте лучше малый и сред бизнес, сельское хозяйство, толку больше будет
субсидируйте лучше малый и сред бизнес, сельское хозяйство, толку больше будет
откуда пошел термин презрительный "банановые республики"? Потому что страны, выращивающие тяжким трудом кофе, чай, бананы были нищи несмотря на урожай. Малый бизнес в виде кафе, СТО, парикмахерских - это пахота без выходных и замки-яхты-самолеты с них не заработаешь. А вот с производства это реально. Фильтра бумажные один в Таразе в гараже начал делать, через полгода о заводе задумался.
Что лучше России - терять за границу по несколько тысяч долларов за каждый автомобиль или субсидировать свой автопром и деньги останутся в России. Богатая страна больше продает, меньше закупает. Мы ничего не продаем, имеем только проценты с хозяев нефти, потому и бедны.
Сельское хозяйство актуально для сельской местности, при этом механизация сокращает потребности в рабочей силе. Кстати, для уменьшения потребностей в рабочей силе в Европе привлекают сезонных работников (гастарбайтеров) с других стран.
В свою очередь, перепродажи импортной продукции выгодны для страны если относятся к заработкам на транзите или реэкспорте между другими странами, а ограниченные внутри страны вымывают заработанную экспортерами валюту.
Выходит что отказываться от производства недальновидно...