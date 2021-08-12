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danilov 12 Августа 2021 в 16:09:13
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Семейные разборки
alpha_portal 12.08.2021 в 18:38:30 # 782849
Прям диктатура в чистом виде. Без возможности опротистовать действия зажравшихся.
Цитата: alpha_portal от 12.08.2021 12:38:30
А че, народ не в праве отменить этот утиль сбор? Депутаты, народные избранники - кем выбраны? Аппарат президента, президент - чей ставленник(по конституции)? Неужели нет рычагов, которые донесли бы общенародное негодование по поводу этого гребанного и нахрен никому не нужного утиль сбора? Как его отменить всей страной? Писать петицию? Есть ли у нас такая возможность и платформа?
Прям диктатура в чистом виде. Без возможности опротистовать действия зажравшихся.
А че, народ не в праве отменить этот утиль сбор? Депутаты, народные избранники - кем выбраны? Аппарат президента, президент - чей ставленник(по конституции)? Неужели нет рычагов, которые донесли бы общенародное негодование по поводу этого гребанного и нахрен никому не нужного утиль сбора? Как его отменить всей страной? Писать петицию? Есть ли у нас такая возможность и платформа?
Прям диктатура в чистом виде. Без возможности опротистовать действия зажравшихся.
Начинаете улавливать суть, у нас фактическая диктатура. И в России, и в Белоруссии та же картина, мы отличаемся от Туркменистана тем что скрываем это и верим что мы свободны и демократичны. Поэтому Туркменистан и туркменбоши намного честнее нас.