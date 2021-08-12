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Утильсбор
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danilov 12 Августа 2021 в 16:09:13
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  СССР 12.08.2021 в 16:14:25   # 782845
Динара мочит Алию?
Семейные разборки
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  alpha_portal 12.08.2021 в 18:38:30   # 782849
А че, народ не в праве отменить этот утиль сбор? Депутаты, народные избранники - кем выбраны? Аппарат президента, президент - чей ставленник(по конституции)? Неужели нет рычагов, которые донесли бы общенародное негодование по поводу этого гребанного и нахрен никому не нужного утиль сбора? Как его отменить всей страной? Писать петицию? Есть ли у нас такая возможность и платформа?
Прям диктатура в чистом виде. Без возможности опротистовать действия зажравшихся.
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  NBE 12.08.2021 в 18:52:09   # 782850
Мне без разницы кто его крыша, но я его уважаю. Он поднимает темы, которые беспокоят почти всех казахстанцев, говорит смело, говорит кратко и по сути приводя факты. Даже с крышей такие высказывания фактический смертельны.
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  NBE 12.08.2021 в 18:54:39   # 782851
Цитата: alpha_portal от 12.08.2021 12:38:30
А че, народ не в праве отменить этот утиль сбор? Депутаты, народные избранники - кем выбраны? Аппарат президента, президент - чей ставленник(по конституции)? Неужели нет рычагов, которые донесли бы общенародное негодование по поводу этого гребанного и нахрен никому не нужного утиль сбора? Как его отменить всей страной? Писать петицию? Есть ли у нас такая возможность и платформа?
Прям диктатура в чистом виде. Без возможности опротистовать действия зажравшихся.

Начинаете улавливать суть, у нас фактическая диктатура. И в России, и в Белоруссии та же картина, мы отличаемся от Туркменистана тем что скрываем это и верим что мы свободны и демократичны. Поэтому Туркменистан и туркменбоши намного честнее нас.
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  Zoggyla 12.08.2021 в 19:00:09   # 782853
" Фактически диктатура" и от нас это скрывают. Оч смешно. Вы бы термины выбирали, которые понимаете.
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