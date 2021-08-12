А че, народ не в праве отменить этот утиль сбор? Депутаты, народные избранники - кем выбраны? Аппарат президента, президент - чей ставленник(по конституции)? Неужели нет рычагов, которые донесли бы общенародное негодование по поводу этого гребанного и нахрен никому не нужного утиль сбора? Как его отменить всей страной? Писать петицию? Есть ли у нас такая возможность и платформа?Прям диктатура в чистом виде. Без возможности опротистовать действия зажравшихся.