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“Вы тупые”: Арнольд Шварценеггер об антиваксерах
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danilov 20 Августа 2021 в 13:50:22
Арнольд Шварценеггер, которому недавно исполнилось 74 года, обратился к тем, кто до сих пор отрицает существование коронавируса, отказывается от средств защиты и выступает против вакцинации. Бывший губернатор Калифорнии, который привился еще в январе, высказал свое недовольство в эфире CNN.

“Вы тупые”: Арнольд Шварценеггер по-своему поагитировал за вакцинирование от коронавируса Арнольд Шварценеггер, Терминатор, Коронавирус, Вакцина, Вакцинация, Пандемия, Знаменитости, Актеры и актрисы, Губернатор, Текст
“Прошло полтора года, а вокруг все еще хаос — люди, которые все отрицают, которые не верят в пользу масок, говорят: “Нам не нужна социальная дистанция”. Им снова и снова приходится напоминать, что эксперты рекомендуют носить маски в помещении, мыть руки, соблюдать дистанцию, особенно с новой, четвертой волной вируса, что нам нужно работать сообща. Слушайте, я эксперт в том, как накачать бицепс, — никто не разбирается в этом лучше меня, я изучал вопрос 50 лет. А есть люди, которые годами изучали вирусы. Доктор Фаучи посвятил этому жизнь, с чего вы ему не верите?”, — недоумевает Арнольд.

“Коронавирус здесь, он убивает людей. Единственный способ это прекратить — вакцинироваться, носить маски, а не думать: “Ой, мою свободу ущемляют”. Да к черту твою свободу. С ней приходят обязательства и ответственность. Ты не можешь говорить: “У меня есть право на то и это”, когда это касается других людей. Это как светофор на перекрестке: его туда ставят, чтобы никто никого случайно не убил. Вы не говорите: “Не надо мне указывать, где останавливаться, я поеду дальше”. Потому что тогда вы кого-то убьете. С вирусом все точно так же. Когда вы дышите, вы можете заразить другого человека, он может умереть. Мы должны работать вместе, а не спорить и отвечать: “Насколько я знаю, я живу в свободной стране и могу не носить маску”. Да, у вас есть такое право, но знаете что? Тогда вы тупые”, — резюмировал актер.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 20.08.2021 в 14:22:31   # 783334
дебилы, других слов нет, ладно бы сами так нет и других за собой тянут не осознавая последствий, а если кто то скончается от ковид без вакцинации или с фальшсертификатом? если то матер. то моральная ответственность возникает однозначно
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  Dimmon 20.08.2021 в 14:47:52   # 783335
если не материальная то моральная ответственность возникает однозначно
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  Dimmon 20.08.2021 в 15:00:33   # 783338
Президент строительной компании «BI Group» Айдын Рахимбаев на своей странице в Facebook сообщил, что на крупном нефтяном месторождении приостановлены работы - четверо вахтовиков, приехавших на пересменку, заболели коронавирусом и заразили 14 контактных. Вскоре выяснилось, что у всех поддельные паспорта вакцинации. Ниже публикуем его пост.

«Вчера провел первое рабочее совещание после отпуска и вот выслушиваю от наших ребят такое... Опять приостановили работы на блоке одного из крупнейших нефтяных месторождений КЗ, иностранной компании, где мы являемся одними из десятков подрядчиков. Так вот, причина остановки - это 4 человека, которые по приезду на пересменку, заболели коронавирусом и выявилось, что у них поддельные паспорта вакцинации. Там же они заразили контактных 14 человек и они тоже оказались с поддельными паспортами! Как тебе такое, Борат?!  

Представляете, и теперь всем остальным тысячам работникам, кто добросовестно работал, включая наше подразделение, пришлось остановить все работы. И теперь не ясно, когда возобновятся работы, так как иностранцы относятся к этому очень строго.

Возмутительно, во-первых, это вопрос здоровья десятки сотен людей, которые заражаются сейчас из за поддельных паспортов. И второе, представьте во сколько обойдутся казне недополученные налоги от невыполнения такого масштаба работ, и роялти от недополученной нефти для бюджета! Ведь этих денег как раз и не хватает на школы и на социальные выплаты и другое. Я представляю, как шокированы иностранцы.. Ещё и опозорились опять .. Ужас...зла не хватает!

Предлагаю привлекать к уголовной ответственности не только тех, кто продает поддельные паспорта, но и тех, кто приобретает, и этим самым осознанно подвергают опасности всех вокруг, пуская насмарку все меры по защите и борьбы с пандемией».

azh.kz
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  alpha_portal 20.08.2021 в 15:06:48   # 783339
Нене. Какая ответственность. Вы что?
Понять, и простить!
Этот цирк умом не понять. Потому что нет его.
Это к комментарию Диммона
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  Zoggyla 20.08.2021 в 16:21:33   # 783345
Quote:
Предлагаю привлекать к уголовной ответственности не только тех, кто продает поддельные паспорта, но ...

Еще один новатор.
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  Zoggyla 20.08.2021 в 16:24:10   # 783346
Цитата: Dimmon от 20.08.2021 08:47:52
если не материальная то моральная ответственность возникает однозначно

Идет суд. Судья объявляет приговор. 10 лет. Но с моральной точки зрения я вас полностью поддерживаю, но, поймите - закон есть закон!
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  Даун 20.08.2021 в 16:35:47   # 783347
Старый Хрен
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