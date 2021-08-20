“Вы тупые”: Арнольд Шварценеггер об антиваксерах

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Августа 2021 в 13:50:22
“Вы тупые”: Арнольд Шварценеггер по-своему поагитировал за вакцинирование от коронавируса Арнольд Шварценеггер, Терминатор, Коронавирус, Вакцина, Вакцинация, Пандемия, Знаменитости, Актеры и актрисы, Губернатор, Текст
“Прошло полтора года, а вокруг все еще хаос — люди, которые все отрицают, которые не верят в пользу масок, говорят: “Нам не нужна социальная дистанция”. Им снова и снова приходится напоминать, что эксперты рекомендуют носить маски в помещении, мыть руки, соблюдать дистанцию, особенно с новой, четвертой волной вируса, что нам нужно работать сообща. Слушайте, я эксперт в том, как накачать бицепс, — никто не разбирается в этом лучше меня, я изучал вопрос 50 лет. А есть люди, которые годами изучали вирусы. Доктор Фаучи посвятил этому жизнь, с чего вы ему не верите?”, — недоумевает Арнольд.
“Коронавирус здесь, он убивает людей. Единственный способ это прекратить — вакцинироваться, носить маски, а не думать: “Ой, мою свободу ущемляют”. Да к черту твою свободу. С ней приходят обязательства и ответственность. Ты не можешь говорить: “У меня есть право на то и это”, когда это касается других людей. Это как светофор на перекрестке: его туда ставят, чтобы никто никого случайно не убил. Вы не говорите: “Не надо мне указывать, где останавливаться, я поеду дальше”. Потому что тогда вы кого-то убьете. С вирусом все точно так же. Когда вы дышите, вы можете заразить другого человека, он может умереть. Мы должны работать вместе, а не спорить и отвечать: “Насколько я знаю, я живу в свободной стране и могу не носить маску”. Да, у вас есть такое право, но знаете что? Тогда вы тупые”, — резюмировал актер.
Комментарии, по рейтингу, по дате
«Вчера провел первое рабочее совещание после отпуска и вот выслушиваю от наших ребят такое... Опять приостановили работы на блоке одного из крупнейших нефтяных месторождений КЗ, иностранной компании, где мы являемся одними из десятков подрядчиков. Так вот, причина остановки - это 4 человека, которые по приезду на пересменку, заболели коронавирусом и выявилось, что у них поддельные паспорта вакцинации. Там же они заразили контактных 14 человек и они тоже оказались с поддельными паспортами! Как тебе такое, Борат?!
Представляете, и теперь всем остальным тысячам работникам, кто добросовестно работал, включая наше подразделение, пришлось остановить все работы. И теперь не ясно, когда возобновятся работы, так как иностранцы относятся к этому очень строго.
Возмутительно, во-первых, это вопрос здоровья десятки сотен людей, которые заражаются сейчас из за поддельных паспортов. И второе, представьте во сколько обойдутся казне недополученные налоги от невыполнения такого масштаба работ, и роялти от недополученной нефти для бюджета! Ведь этих денег как раз и не хватает на школы и на социальные выплаты и другое. Я представляю, как шокированы иностранцы.. Ещё и опозорились опять .. Ужас...зла не хватает!
Предлагаю привлекать к уголовной ответственности не только тех, кто продает поддельные паспорта, но и тех, кто приобретает, и этим самым осознанно подвергают опасности всех вокруг, пуская насмарку все меры по защите и борьбы с пандемией».
azh.kz
alpha_portal 20.08.2021 в 15:06:48 # 783339
Понять, и простить!
Этот цирк умом не понять. Потому что нет его.
Это к комментарию Диммона
Предлагаю привлекать к уголовной ответственности не только тех, кто продает поддельные паспорта, но ...
Еще один новатор.
Цитата: Dimmon от 20.08.2021 08:47:52
если не материальная то моральная ответственность возникает однозначно
если не материальная то моральная ответственность возникает однозначно
Идет суд. Судья объявляет приговор. 10 лет. Но с моральной точки зрения я вас полностью поддерживаю, но, поймите - закон есть закон!