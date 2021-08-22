Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Августа 2021 в 10:22:07
Еще ничего не устаканилось, оружия у населения навалом, так что провинции свое слово еще не сказали. Повторю сказанное - занять, захватить Афганистан не так сложно, как его удержать, или установить порядок, чтобы все сидели, как мыши под веником.
Еще не сказала свое слово наркомафия. Ей тем более начихать на запреты. Поэтому в приграничных провинциях будет талибанская власть, а караваны наркокурьеров попрут искать тропы для доставки дури для сбыта. В этом плане у американцев были большие возможности - беспилотники десятки часов способны висеть в воздухе и обшаривать районы, но они плантаций никогда не трогали, и нарколаборатории, по слухам наоборот спонсировали. У талибов таких возможностей нет, несмотря на захваченные трофеи.
Так что если начнется противодействие, то начнутся и пострелушки. Кроме того, большая часть населения сама сидит на наркоте, в наши времена останови бородатого - при нем непременно отыщется грязнющий, типа "носовой платок", в каждый угол которого завязан приличный комок этой "глины", ну и глаза у него, как у бешеной селедки. Как это все запретишь, причем - сразу. Если талибы будут стоять на своем декларируемом - о полном запрете всего, связанного с наркотой - это будет все больше и больше принимать скрытый характер партизанской войны.
Очень прочные связи в приграничных районах сопредельных государств, вплоть до родственных, вовлеченных в наркобизнес.
Все только начинается
Комментарии, по рейтингу, по дате