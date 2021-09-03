У Казахстана кончились деньги? Токаев решил строить АЭС? Что было в послании?

У советских казахстанских студентов Иссык-Куль является важным фетишем. Территория относительной свободы, девушки в купальниках, вино, гитара - в общем, понятно, почему у них до сих пор нежное отношение к тем временам.

Но была и ложка дегтя в этом меде. К отбившемуся от группы гостю нередко приходил мрачного вида местный подросток и предлагал купить у него кирпич. Рубля за три. Несерьёзно относиться к такому предложению было нельзя, за обидные слова "ответка" прилетала немедленно: из кустов выходил старший брат наглеца со товарищи и требовал сатисфакции.



Визиты Токаева в Москву - как тот Иссык-Куль. Вроде и про общий рынок надо поговорить, и проблему талибов решить, но где-то в середине обязательно появляется пацан и предлагает купить у него АЭС.

