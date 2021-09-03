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Мнения
У Казахстана кончились деньги? Токаев решил строить АЭС? Что было в послании?
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danilov 03 Сентября 2021 в 11:34:43
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  Dimmon 03.09.2021 в 12:38:53   # 783869
Quote:
У советских казахстанских студентов Иссык-Куль является важным фетишем. Территория относительной свободы, девушки в купальниках, вино, гитара - в общем, понятно, почему у них до сих пор нежное отношение к тем временам.
Но была и ложка дегтя в этом меде. К отбившемуся от группы гостю нередко приходил мрачного вида местный подросток и предлагал купить у него кирпич. Рубля за три. Несерьёзно относиться к такому предложению было нельзя, за обидные слова "ответка" прилетала немедленно: из кустов выходил старший брат наглеца со товарищи и требовал сатисфакции.

Визиты Токаева в Москву - как тот Иссык-Куль. Вроде и про общий рынок надо поговорить, и проблему талибов решить, но где-то в середине обязательно появляется пацан и предлагает купить у него АЭС.
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  СССР 03.09.2021 в 14:48:17   # 783873
Цитата: Dimmon от 03.09.2021 06:38:53
Quote:
У советских казахстанских студентов Иссык-Куль является важным фетишем. Территория относительной свободы, девушки в купальниках, вино, гитара - в общем, понятно, почему у них до сих пор нежное отношение к тем временам.
Но была и ложка дегтя в этом меде. К отбившемуся от группы гостю нередко приходил мрачного вида местный подросток и предлагал купить у него кирпич. Рубля за три. Несерьёзно относиться к такому предложению было нельзя, за обидные слова "ответка" прилетала немедленно: из кустов выходил старший брат наглеца со товарищи и требовал сатисфакции.

Визиты Токаева в Москву - как тот Иссык-Куль. Вроде и про общий рынок надо поговорить, и проблему талибов решить, но где-то в середине обязательно появляется пацан и предлагает купить у него АЭС.


За крышу платить надо
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  KapitanNemo 03.09.2021 в 19:19:44   # 783882
Международная политика местами копирует обычную дворовую: старшаки, щеглы, чужаки.
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