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Зачем Казахстану менять Egov на систему от Сбера?
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danilov 14 Сентября 2021 в 12:46:58
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  Panasonic 14.09.2021 в 12:48:57   # 784295
Quote:
Зачем Казахстану менять Egov на систему от Сбера?

Навязал сосед с севера?
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  Zoggyla 14.09.2021 в 13:08:03   # 784296
А какие платформы использует правительство в качестве операционных систем на своих компах и смартфонах? Наверное самые безопасные для информации?
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  lado 14.09.2021 в 13:13:39   # 784297
Молодцы чо! Мало того, что наши персональные данные итак не особо защищены, так ещё и при связи с российскими базами вообще вакханалия начнется. Я решительно против интеграции.
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  Zoggyla 14.09.2021 в 13:28:40   # 784301
Коварный Путин заглянет в твой карман и к тебе на кухню.
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  Manitu 14.09.2021 в 13:36:01   # 784302
Абсолютно пофиг. Лишь бы хорошо работало и не зависало. А персональные данные любого и так можно стырить, без разницы кто разработчик и какая защита стоит.
А все эти визги имеют больше национальный оттенок. Против windows, андроид и прочего никто ещё слова не вякнул. Или американские разработки так не ущемляют больное самолюбие, как российские?
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  звукач 14.09.2021 в 13:44:16   # 784303
фиолетово,постепенно придем к тесной интеграции по типу Россия-Белорусия,сами как одно государство не выживем,и как бы там не рвали пуканы националисты это так.
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  troll 14.09.2021 в 13:51:34   # 784304
это называется потеря сувернитета
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  AleksX 14.09.2021 в 13:57:17   # 784305
Это же платформа! Операционные системы, базы данных у нас чьи? Не путайте платформу с содержанием...
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  alpha_portal 14.09.2021 в 14:06:21   # 784306
Ой ну какой бред. Ну честно. Вот щас он капец как ошибается. Нихрена у нас не работает и нет единой базы никакой. Туча айти компаний через один ресурс оказывают услуги а базы у всех разные и нихрена не раьотают, постояно дают сбои и нихрена не автоматизированы. Наше электронное правительство - это все равно что интеллектуальные перекрестки в Шымкенте: работают уже 15 лет в ручном режиме с помощью регулировщиков. Ты отправляешь запрос на предоставление услуги а на той стороне сидит туча людей с бумажками и вручную все делают. А потом бах, а нихрена ничего не сходится и ты потом бегаешь как олень доказываешь что ты не олень. Все это показуха. И все эти базы - показуха. Россия предложила объединить этот весь опыт в одну платформу с единой системой. Но блин сбер это как наш народный. Это просто дно. У них самих никогда ничего и нихрена не работает. Шило на мыло так сказать. А то что безопасности нет - так мы ее давно профукали. Че щас об жтом говорить?
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  Zoggyla 14.09.2021 в 14:08:28   # 784307
Походу, если бы все базы были на мази, то и переписи никакой не нужно было бы. Информации в этих базах достаточно.
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  doodles 14.09.2021 в 14:37:47   # 784308
"Что касается электронного правительства, то тут вообще не может быть и речи о том, что кто-то кому-то что-то передаст", - заявил глава МЦРИАП. Далее Мусин пишет о том, что из себя в целом представляет eGov.kz. "eGov — это всего лишь "витрина", которая имеет соединение через шину со всеми госбазами. Никто никому никогда не даст доступ в эти базы и системы! Анализ, начатый в прошлом месяце, уже показал, что в казахстанском госсекторе более 400 информационных систем. Это начиная от крупных баз по типу государственной базы недвижимости до маленьких баз, где фиксируются олимпийские медалисты", - рассказал глава ведомства. По его словам, время создает новые технологии и возможности, и задача состоит в том, чтобы вместо сотен систем разного качества, написанных на разных технологиях, порой без программистской этики, и устаревшей документации, перейти к десяткам, в которых все данные будут упорядочены на единой платформе и понятны.
"Сейчас eGov можно сравнить с миллионами старых хижин, на место которых мы хотим построить десятки качественных новостроек со встроенной техникой. Нам пора уже перейти от "лоскутной" модели оцифровки к платформенной для того, чтобы получить максимальный положительный результат и для населения, и для экономики", - сравнил министр. Он отметил, что любое решение в сфере IT, а тем более международное, принимается, учитывая киберщит и уполномоченные по защите интересов граждан организации. Глава ведомства подчеркнул, что "Сберу" были выдвинуты требования: казахстанская сторона возьмет у них программное обеспечение и техподдержку, как у продавца. Стороны договорились, что "Сбер" в конце предоставит все доступы, покажет исходные коды всех компонентов и разместит все на серверах в Казахстане. Читайте больше: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1931963-my-ne-otdadim-egov-rossii-bagdat-musin-razyasnil-sut-soglasheniya-so-sberom/
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  stasik02 14.09.2021 в 16:31:14   # 784313
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  walker 14.09.2021 в 20:42:10   # 784320
Ясен пень, здесь чьи-то личные интересы. Северные соседи продавливают и деньгами не обидят. И этим господам с обеих сторон абсолютно насрать на информационный или другой суверенитет.
А российская модель госуправления не самый лучший пример перенимать опыт для модернизации отношений гражданин-государство, что бы там ни говорили местные воздыхатели великой и прекрасной. Тут онли бизнес отдельно взятых высокопоставленных да и только.
А гаранта можно называть мебелью или декорацией.
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  bolatbol 14.09.2021 в 21:53:44   # 784323
Нам не все говорят. Возможно, российские эксперты нашли уязвимости и показали, как можно повредить базу, изменить данные, получить фальшивые документы на основе поддельных данных. Наши программы обычно с глюками, сырые, из-за отсутствия постоянного коллектива сильных специалистов.
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  Skype 14.09.2021 в 23:12:48   # 784328
Далее Мусин пишет о том, что из себя в целом представляет eGov.kz. "eGov — это всего лишь "витрина", которая имеет соединение через шину со всеми госбазами. Никто никому никогда не даст доступ в эти базы и системы!

Бил Гейтс ржёт с него, утечка данных, вы используете софт врагов, процессоры и многое другое. Ваши данные это данные того кого надо данные
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  NBE 15.09.2021 в 00:28:10   # 784329
Цитата: звукач от 14.09.2021 07:44:16
фиолетово,постепенно придем к тесной интеграции по типу Россия-Белорусия,сами как одно государство не выживем,и как бы там не рвали пуканы националисты это так.
не все боготворят Путина и текущее диктаторско-бандитское направление России(Белоруссия в той же когорте). Насчет ПО, это платформа а не данные. И покупка у России это оптимальный шаг, такие технологии нам никто не продаст, а если и продадут то за большие деньги. Так что речь про тесную интеграцию в этой статье не идет.
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  alpha_portal 15.09.2021 в 00:30:21   # 784330
Цитата: bolatbol от 14.09.2021 15:53:44
Нам не все говорят. Возможно, российские эксперты нашли уязвимости и показали, как можно повредить базу, изменить данные, получить фальшивые документы на основе поддельных данных. Наши программы обычно с глюками, сырые, из-за отсутствия постоянного коллектива сильных специалистов.

Да в России все то же самое. Ну по сравнению с казахстанскими айти спецами, конечно они круче.

Цитата: walker от 14.09.2021 14:42:10
Ясен пень, здесь чьи-то личные интересы. Северные соседи продавливают и деньгами не обидят. И этим господам с обеих сторон абсолютно насрать на информационный или другой суверенитет.
А российская модель госуправления не самый лучший пример перенимать опыт для модернизации отношений гражданин-государство, что бы там ни говорили местные воздыхатели великой и прекрасной. Тут онли бизнес отдельно взятых высокопоставленных да и только.
А гаранта можно называть мебелью или декорацией.

да причем здесь это? Тут стоит вопрос того, кто сможет организовать этот глобальный поток данных. Это чисто техническая модель. То что в России по другому, так там бюрократия гораздо обширнее развита и они законадательно просто отстают.
В России хорошие прогеры, но вопрос того что именно сбер этим будет заниматься - это очень плохо. Очень. Там не то чтобы программирование. Сбер по сути в России - государство в государстве. А главные держатели сбера очень далеки от россии. Если начать копать вы вобще афигеете.
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  KapitanNemo 15.09.2021 в 03:41:39   # 784334
Скажем так, два дня назад был День программиста.
Его не заметили от слова совсем.
Где популяризация IT профессий?

В этом году Сбер принимал участие в тестовой кибер атаке на свою систему.
Говорят, что защиту частично пробили.

Но инфосистемы других компаний поломали полностью.
Возможно ожидается тотальная кибер война.
Наверно решили что-то взять у Сбера.

Ситуация очень нехорошая. Нам показали, что нет у нас информационного иммунитета и суверенитета.
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