Зачем Казахстану менять Egov на систему от Сбера?
danilov 14 Сентября 2021 в 12:46:58
Quote:
Зачем Казахстану менять Egov на систему от Сбера?
Навязал сосед с севера?
А какие платформы использует правительство в качестве операционных систем на своих компах и смартфонах? Наверное самые безопасные для информации?
Молодцы чо! Мало того, что наши персональные данные итак не особо защищены, так ещё и при связи с российскими базами вообще вакханалия начнется. Я решительно против интеграции.
Коварный Путин заглянет в твой карман и к тебе на кухню.
Абсолютно пофиг. Лишь бы хорошо работало и не зависало. А персональные данные любого и так можно стырить, без разницы кто разработчик и какая защита стоит.
А все эти визги имеют больше национальный оттенок. Против windows, андроид и прочего никто ещё слова не вякнул. Или американские разработки так не ущемляют больное самолюбие, как российские?
фиолетово,постепенно придем к тесной интеграции по типу Россия-Белорусия,сами как одно государство не выживем,и как бы там не рвали пуканы националисты это так.
это называется потеря сувернитета
Это же платформа! Операционные системы, базы данных у нас чьи? Не путайте платформу с содержанием...
Ой ну какой бред. Ну честно. Вот щас он капец как ошибается. Нихрена у нас не работает и нет единой базы никакой. Туча айти компаний через один ресурс оказывают услуги а базы у всех разные и нихрена не раьотают, постояно дают сбои и нихрена не автоматизированы. Наше электронное правительство - это все равно что интеллектуальные перекрестки в Шымкенте: работают уже 15 лет в ручном режиме с помощью регулировщиков. Ты отправляешь запрос на предоставление услуги а на той стороне сидит туча людей с бумажками и вручную все делают. А потом бах, а нихрена ничего не сходится и ты потом бегаешь как олень доказываешь что ты не олень. Все это показуха. И все эти базы - показуха. Россия предложила объединить этот весь опыт в одну платформу с единой системой. Но блин сбер это как наш народный. Это просто дно. У них самих никогда ничего и нихрена не работает. Шило на мыло так сказать. А то что безопасности нет - так мы ее давно профукали. Че щас об жтом говорить?
Походу, если бы все базы были на мази, то и переписи никакой не нужно было бы. Информации в этих базах достаточно.
"Что касается электронного правительства, то тут вообще не может быть и речи о том, что кто-то кому-то что-то передаст", - заявил глава МЦРИАП. Далее Мусин пишет о том, что из себя в целом представляет eGov.kz. "eGov — это всего лишь "витрина", которая имеет соединение через шину со всеми госбазами. Никто никому никогда не даст доступ в эти базы и системы! Анализ, начатый в прошлом месяце, уже показал, что в казахстанском госсекторе более 400 информационных систем. Это начиная от крупных баз по типу государственной базы недвижимости до маленьких баз, где фиксируются олимпийские медалисты", - рассказал глава ведомства. По его словам, время создает новые технологии и возможности, и задача состоит в том, чтобы вместо сотен систем разного качества, написанных на разных технологиях, порой без программистской этики, и устаревшей документации, перейти к десяткам, в которых все данные будут упорядочены на единой платформе и понятны.
"Сейчас eGov можно сравнить с миллионами старых хижин, на место которых мы хотим построить десятки качественных новостроек со встроенной техникой. Нам пора уже перейти от "лоскутной" модели оцифровки к платформенной для того, чтобы получить максимальный положительный результат и для населения, и для экономики", - сравнил министр. Он отметил, что любое решение в сфере IT, а тем более международное, принимается, учитывая киберщит и уполномоченные по защите интересов граждан организации. Глава ведомства подчеркнул, что "Сберу" были выдвинуты требования: казахстанская сторона возьмет у них программное обеспечение и техподдержку, как у продавца. Стороны договорились, что "Сбер" в конце предоставит все доступы, покажет исходные коды всех компонентов и разместит все на серверах в Казахстане. Читайте больше: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1931963-my-ne-otdadim-egov-rossii-bagdat-musin-razyasnil-sut-soglasheniya-so-sberom/
Ясен пень, здесь чьи-то личные интересы. Северные соседи продавливают и деньгами не обидят. И этим господам с обеих сторон абсолютно насрать на информационный или другой суверенитет.
А российская модель госуправления не самый лучший пример перенимать опыт для модернизации отношений гражданин-государство, что бы там ни говорили местные воздыхатели великой и прекрасной. Тут онли бизнес отдельно взятых высокопоставленных да и только.
А гаранта можно называть мебелью или декорацией.
Нам не все говорят. Возможно, российские эксперты нашли уязвимости и показали, как можно повредить базу, изменить данные, получить фальшивые документы на основе поддельных данных. Наши программы обычно с глюками, сырые, из-за отсутствия постоянного коллектива сильных специалистов.
Далее Мусин пишет о том, что из себя в целом представляет eGov.kz. "eGov — это всего лишь "витрина", которая имеет соединение через шину со всеми госбазами. Никто никому никогда не даст доступ в эти базы и системы!
Бил Гейтс ржёт с него, утечка данных, вы используете софт врагов, процессоры и многое другое. Ваши данные это данные того кого надо данные
Цитата: звукач от 14.09.2021 07:44:16 не все боготворят Путина и текущее диктаторско-бандитское направление России(Белоруссия в той же когорте). Насчет ПО, это платформа а не данные. И покупка у России это оптимальный шаг, такие технологии нам никто не продаст, а если и продадут то за большие деньги. Так что речь про тесную интеграцию в этой статье не идет.
фиолетово,постепенно придем к тесной интеграции по типу Россия-Белорусия,сами как одно государство не выживем,и как бы там не рвали пуканы националисты это так.
Цитата: bolatbol от 14.09.2021 15:53:44
Нам не все говорят. Возможно, российские эксперты нашли уязвимости и показали, как можно повредить базу, изменить данные, получить фальшивые документы на основе поддельных данных. Наши программы обычно с глюками, сырые, из-за отсутствия постоянного коллектива сильных специалистов.
Да в России все то же самое. Ну по сравнению с казахстанскими айти спецами, конечно они круче.
Цитата: walker от 14.09.2021 14:42:10
Ясен пень, здесь чьи-то личные интересы. Северные соседи продавливают и деньгами не обидят. И этим господам с обеих сторон абсолютно насрать на информационный или другой суверенитет.
А российская модель госуправления не самый лучший пример перенимать опыт для модернизации отношений гражданин-государство, что бы там ни говорили местные воздыхатели великой и прекрасной. Тут онли бизнес отдельно взятых высокопоставленных да и только.
А гаранта можно называть мебелью или декорацией.
да причем здесь это? Тут стоит вопрос того, кто сможет организовать этот глобальный поток данных. Это чисто техническая модель. То что в России по другому, так там бюрократия гораздо обширнее развита и они законадательно просто отстают.
В России хорошие прогеры, но вопрос того что именно сбер этим будет заниматься - это очень плохо. Очень. Там не то чтобы программирование. Сбер по сути в России - государство в государстве. А главные держатели сбера очень далеки от россии. Если начать копать вы вобще афигеете.
Скажем так, два дня назад был День программиста.
Его не заметили от слова совсем.
Где популяризация IT профессий?
В этом году Сбер принимал участие в тестовой кибер атаке на свою систему.
Говорят, что защиту частично пробили.
Но инфосистемы других компаний поломали полностью.
Возможно ожидается тотальная кибер война.
Наверно решили что-то взять у Сбера.
Ситуация очень нехорошая. Нам показали, что нет у нас информационного иммунитета и суверенитета.