Судебная практика Жакипа Асанова привела к расстрелу пятерых человек

Цитата: vvka от

Хлебайте гавно полной ложкой. Не подавитесь. Игорь - МУЖЧИНА, в отличие от лиц мужского пола в лице судей, судоисполнителей и прочих ... Хлебайте гавно полной ложкой. Не подавитесь. Игорь - МУЖЧИНА, в отличие от лиц мужского пола в лице судей, судоисполнителей и прочих ...

Игорь - отчаявшийся человек, не отдающий уже отчёта в своих действиях. Хвалить его не за что. Погибли люди - это трагедия. И свою жизнь сгубил. И жизнь его семьи и семей погибших - под откос. Этому можно только ужаснуться. Но как запрыгали, как черти на сковородке, судейские - сразу видно, что просекли, кто тут настоящий антигерой.