Судебная практика Жакипа Асанова привела к расстрелу пятерых человек

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Dimmon 22 Сентября 2021 в 17:48:16
Во вторник, 21 сентября, Ratel.kz рассказал об обращении, которое в конце октября 2019 года судья Алатауского районного суда города Алматы Ербол АК-КУОВ отправил на имя председателя судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан Мейрамбека ТАЙМЕРДЕНОВА. В производстве именно судьи Ак-куова было гражданское дело семьи ДЕМИРЧЯН, глава которой, Игорь ДУЖНОВ, в понедельник, 20 сентября, взял в руки оружие и застрелил пятерых человек, которые пришли выселять его семью из дома. Рядовой служитель Фемиды задолго до трагедии настолько досконально изучил материалы дела, что пришёл к выводу: имеют место обстоятельства грубого нарушения имущественных прав не только алматинской семьи Демирчян, а неустановленного числа должников в исполнительном производстве.
Публикация вызвала серьёзный резонанс: судейские боты не спали всю минувшую ночь. Даже Алматинский городской суд поднапрягся и выставил на своём аккаунте в Facebook подробное разъяснение всех обстоятельств дела семьи Демирчян. Под этим постом отметилось множество судей, всячески пытавшихся показать, что судебная система сработала чётко и строго в рамках законодательства.
Несколько анонимных аккаунтов в комментариях попрекнули Ratel.kz тем, что, мол, Ак-куов писал обращение на имя Таймерденова, а вы попрекаете председателя Верховного суда Жакипа АСАНОВА. Дескать, он то не при делах.
Ну что ж, в распоряжении редакции Ratel.kz имеется документ, который адресован именно Жакипу Асанову. И автор этого обращения, официально зарегистрированного в системе электронных обращений "Төрелік", всё тот же судья Алатауского районного суда города Алматы Ербол Ак-куов. Текст документа, датированного 1 декабря 2019 года, ещё более интересный.
"Уважаемый Жакип Кажманович!
Судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями. В этой связи, а также в связи с тем, что Верховный суд сформировал неправильную судебную практику по спорам об оспаривании должниками торгов по реализации их имущества (когда участие на торгах принимается взыскателем) в исполнительном производстве, мною проведен выборочный анализ судебных актов данной категории гражданских дел. Об этом полагаю необходимым довести до вашего сведения в целях принятия соответствующих и срочных мер реагирования".
Обратите внимание: Ак-куов просит Асанова о принятии срочных мер реагирования. Они, как мы уже знаем, не были приняты. Хотя ещё два года назад глобальная проблема была очевидна даже судье районного суда. А уж председатель Верховного суда должен был её разглядеть на раз-два. Но не разглядел.
"Анализом установлено, что сегодняшняя судебная практика по всей стране приветствует грубое нарушение имущественных прав граждан и юридических лиц - должников в исполнительном производстве. Следовательно, такая практика не отвечает требованиям законодательства, а также ни в коем случае не вписывается в рамки принципа справедливости отправления правосудия", - прямо и чётко написал Асанову судья Ак-куов.
Далее он приводит обоснование норм закона с примерами, особо заостряя внимание на системе проведения электронного аукциона. С ними можно ознакомиться в ПОЛНОМ ТЕКСТЕ ОБРАЩЕНИЯ.
Кстати, судья также чётко указывает: "В случае допуска взыскателя на аукцион возникает угроза нарушения принципа соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения". Более того, об этом было доведено до сведения Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции в целях принятия мер по ограничению доступа к электронной торговой площадке тем лицам, которые являются взыскателями по исполнительным производствам. По состоянию на декабрь 2019 частное определение находилось на стадии рассмотрения.
"Проблема затрагивает все регионы нашей страны. Ключевое слово для поиска в Судебном кабинете, примерный период 2015-2019 годы, "сторона" ТОО "AUCTION ONE" - организатор торгов", - указывает Ак-куов, приводя конкретный пример семьи Демирчян с подробнейшим раскладом.
Судья даже сделал примерный прогноз того, что может произойти с оставшимся недвижимым имуществом семьи Демирчян: "В перспективе той же схемы не исключено, что взыскатель купит этот объект с торгов за 16 миллионов, получит в натуре два объекта недвижимого имущества должника стоимостью 210 миллионов, а должники останутся должниками ещё на 9 миллионов. Это же незаконно. Не соблюдены соразмерность и соизмеримость мер принудительного исполнения с объемом требований взыскателя уже при реализации первого залогового имущества. Должнику причинен существенный материальный ущерб, поэтому нельзя исключать и возможные последствия уголовно-правового характера, предусмотренные частью 1 статьи 425 Уголовного кодекса Республики Казахстан".
Далее Ак-куов указывает, что при разрешении споров о законности таких торгов, в которых взыскателем принято участие, "Верховный Суд не усматривает нарушений законодательства об исполнительном производстве, потому что участие взыскателя на торгах в рамках исполнительного производства, как бы, не запрещено законом, следовательно, он имеет такое право".
"Это сомнительное и не имеющее под собой устойчивую почву законодательного обоснования. С таким мнением соглашаться нельзя, потому что участие взыскателя на торгах в исполнительном производстве просто не предусмотрено законом!" - взывает к Асанову судья районного суда, разъясняя, что в идеале, по закону, должно быть так: судебный исполнитель, выставив имущество должника на торги, продает его третьему лицу, поступившие от продажи деньги перечисляет банку-взыскателю, а договор купли-продажи заключает с этим третьим лицом, и он становится собственником ликвидного имущества.
После чего приводит ещё несколько примеров, где также усматривается грубое нарушение имущественных прав должника в исполнительном производстве, как с судьбой имущества семьи Демирчян.
Пример второй - при солидарной задолженности ЖСК "Нұр-Нұр", ТОО "Политренд Астана" и КУНАБАЕВА Ж.Б. перед АО "Банк Астаны" порядка 291 миллиона тенге, имущество одного из должников в виде производственной базы в г. Астана, ул.Балочная, 10/2 оценочной стоимостью в 310 миллионов тенге продано ЧСИ с торгов банку-взыскателю за 161 миллион тенге. Должники остались должниками на сумму 130 миллионов тенге.
Пример третий - в судебном порядке с ТОО "Сабындыколь" (должник), ДАУЛЕТКУЛОВОЙ и ТУСУПОВА (гаранты) солидарно в пользу АО "АТФБанк" взыскано 213 272 536 тенге. Продажная стоимость залогового имущества установлена в 237,9 млн тенге. ЧСИ ЖАБАГИНА 30.06.2017 года реализовала посредством электронного аукциона вышеуказанное имущество должника ТОО "Сабындыколь" взыскателю АО "АТФБанк" за 123,7 млн тенге. Должники остались должниками на сумму 89 миллионов, хотя залоговое имущество превышает весь долг всех должников на сумму 24 миллиона.
Собственно говоря, таких примеров можно привести множество. Только менять наименования суда, город и название банка. Неизменным будет лишь одна сторона дела -ТОО "AUCTION ONE". Только с утра, 22 сентября, в редакцию Ratel.kz обратилось несколько предпринимателей, у которых сложились аналогичные ситуации. И во всех случаях люди лишаются имущества по аналогичной схеме.
"Очевидно, что эта практика не соответствует принципу справедливости, о которой говорите вы и высшее руководство нашей страны", - тонко подмечает судья Ак-куов и просит включить в повестку следующего пленарного заседания Верховного суда Республики Казахстан рассмотрение вопроса, дабы "исправить судебную ошибку в целях соблюдения принципов законности и справедливости, тем самым повысить доверие граждан и юридических лиц к судебной системе Республики Казахстан"
Похоже, предложение Ак-куова было проигнорировано Асановым, и острый социальный вопрос не был внесён в повестку пленарного заседания Верховного суда. Иначе на сайте и аккаунтах главного судебного органа ещё вчера выложили подробный отчёт о проделанной работе. Так, как это сделал Алматинский городской суд. Хотя и огрёб немало шапалаков.
Вот из таких мелочей и складывается доверие граждан к судебной системе.
https://ratel.kz/scandal/sudebnaja_praktika_zhakipa_asanova_privela_k_rasstrelu_pjateryh_chelovek
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 22.09.2021 в 18:37:57 # 784636
Цитата: vvka от 22.09.2021 12:24:19
Хлебайте гавно полной ложкой. Не подавитесь. Игорь - МУЖЧИНА, в отличие от лиц мужского пола в лице судей, судоисполнителей и прочих ...
Хлебайте гавно полной ложкой. Не подавитесь. Игорь - МУЖЧИНА, в отличие от лиц мужского пола в лице судей, судоисполнителей и прочих ...
ты далбоеб, теперь живи с этим!
Цитата: Максимыч от 22.09.2021 12:51:06
ты далбоеб, теперь живи с этим!
Цитата: vvka от 22.09.2021 12:24:19
Хлебайте гавно полной ложкой. Не подавитесь. Игорь - МУЖЧИНА, в отличие от лиц мужского пола в лице судей, судоисполнителей и прочих ...
Хлебайте гавно полной ложкой. Не подавитесь. Игорь - МУЖЧИНА, в отличие от лиц мужского пола в лице судей, судоисполнителей и прочих ...
ты далбоеб, теперь живи с этим!
по себе людей не судят. Даже оскорбление грамотно написать не можешь. Идиот.
Цитата: vvka от 22.09.2021 12:24:19
Хлебайте гавно полной ложкой. Не подавитесь. Игорь - МУЖЧИНА, в отличие от лиц мужского пола в лице судей, судоисполнителей и прочих ...
Хлебайте гавно полной ложкой. Не подавитесь. Игорь - МУЖЧИНА, в отличие от лиц мужского пола в лице судей, судоисполнителей и прочих ...
Игорь - отчаявшийся человек, не отдающий уже отчёта в своих действиях. Хвалить его не за что. Погибли люди - это трагедия. И свою жизнь сгубил. И жизнь его семьи и семей погибших - под откос. Этому можно только ужаснуться. Но как запрыгали, как черти на сковородке, судейские - сразу видно, что просекли, кто тут настоящий антигерой.
Цитата: vvka от 22.09.2021 12:24:19
Хлебайте гавно полной ложкой. Не подавитесь. Игорь - МУЖЧИНА, в отличие от лиц мужского пола в лице судей, судоисполнителей и прочих ...
Хлебайте гавно полной ложкой. Не подавитесь. Игорь - МУЖЧИНА, в отличие от лиц мужского пола в лице судей, судоисполнителей и прочих ...
Завалил только не тех, частично
alpha_portal 22.09.2021 в 20:16:38 # 784650
Цитата: Софруджу от 22.09.2021 13:33:53
Игорь - отчаявшийся человек, не отдающий уже отчёта в своих действиях. Хвалить его не за что. Погибли люди - это трагедия. И свою жизнь сгубил. И жизнь его семьи и семей погибших - под откос. Этому можно только ужаснуться. Но как запрыгали, как черти на сковородке, судейские - сразу видно, что просекли, кто тут настоящий антигерой.
Цитата: vvka от 22.09.2021 12:24:19
Хлебайте гавно полной ложкой. Не подавитесь. Игорь - МУЖЧИНА, в отличие от лиц мужского пола в лице судей, судоисполнителей и прочих ...
Хлебайте гавно полной ложкой. Не подавитесь. Игорь - МУЖЧИНА, в отличие от лиц мужского пола в лице судей, судоисполнителей и прочих ...
Игорь - отчаявшийся человек, не отдающий уже отчёта в своих действиях. Хвалить его не за что. Погибли люди - это трагедия. И свою жизнь сгубил. И жизнь его семьи и семей погибших - под откос. Этому можно только ужаснуться. Но как запрыгали, как черти на сковородке, судейские - сразу видно, что просекли, кто тут настоящий антигерой.
Боюсь как бы за практику народ не взял такой способ огласки. Их же никто не слышал. Там нежилого помещения с участком хватило бы чтобы покрыть с лихвой их долги перед банком, но банк решил оставить людей ни с чем еще и долги повесить, чтоб жизнь сказкой не казалось. И таких случаев валом в стране. И все молчали. Сейчас люди поймут как достучаться до властьимущик и донести какой беспредел в стране твариться. Банки тупо грабят людей используя суды!
KapitanNemo 22.09.2021 в 23:28:54 # 784652
Фильм "Джек Булл" 1999 года.
Главный герой ценой своей жизни добивался верховенства и защиты Законом.
Если человека не защищает Закон, тогда он возвращается к защите Оружия.